Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/11/2026

Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen của Nhật Bản. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Mức lương danh nghĩa tại Nhật Bản tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 30 năm: Tiền lương danh nghĩa của người lao động Nhật Bản đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần ba thập kỷ, cho thấy đà tăng trưởng tiền lương bền vững. Diễn biến này sẽ củng cố khả năng Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục lộ trình tăng lãi suất, thậm chí có thể ngay từ tháng 12 tới.

2. Đông Nam Á, châu Phi và Trung Đông tăng gấp ba công suất năng lượng tái tạo: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 6/11 cho biết, trong 5 năm tới, lần đầu tiên các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, không tính Trung Quốc, dự kiến sẽ bổ sung công suất năng lượng tái tạo mới ngang với các nền kinh tế phát triển. Động lực chính là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.

3. Từ khủng hoảng đến kỷ nguyên AI: Bản lĩnh điều hành của CEO Airbnb: Từ việc lựa chọn đứng ra chịu trách nhiệm khi Airbnb đối mặt khủng hoảng đến quyết định tái định hình cách quản trị và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), CEO Brian Chesky đã cho thấy vai trò của người đứng đầu không chỉ là điều hành doanh nghiệp, mà còn là dám đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt và trực tiếp thúc đẩy thay đổi.

Video về chip AI của Nvidia tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES ở Las Vegas, Nevada, Mỹ, ngày 5/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

4. Cổ phiếu Nvidia hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp: Cổ phiếu Nvidia đang hướng tới tuần giảm thứ 5 liên tiếp, chứng kiến đà lao dốc kể từ mức kỷ lục hồi tháng 10 đã khiến vốn hóa thị trường của hãng mất gần 1.400 tỷ USD. Cổ phiếu Nvidia hiện thấp hơn khoảng 24% so với mức đóng cửa cao kỷ lục ngày 6/10 và đã xuống dưới mức trung bình giá 200 ngày.

5. Mỹ siết hoạt động cho thuê chip AI sang Trung Quốc: Mỹ đang mở rộng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến, không chỉ thông qua xuất khẩu trực tiếp mà còn cả hình thức thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu đặt ở nước thứ ba. Động thái này có thể làm gia tăng sức ép đối với chuỗi cung ứng điện toán đám mây và bán dẫn toàn cầu.

6. Làn sóng phản đối trên toàn châu Âu hoãn triển khai các siêu trung tâm dữ liệu: Với biến động chính trị lớn sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, hơn 100 nhóm vì quyền lợi công dân tại 15 quốc gia châu Âu đã đồng loạt phát động chiến dịch biểu tình quy mô lớn dự kiến diễn ra trong hai ngày 6-7/11 tại Ireland, Ba Lan, Đan Mạch, Phần Lan, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp và Anh, yêu cầu áp đặt lệnh hoãn thi hành ngay lập tức với những dự án siêu trung tâm dữ liệu mới cho đến khi hệ thống quy định pháp lý được thắt chặt và minh bạch hơn.

7. Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng AI để tạo ra cuộc cách mạng nông nghiệp tiếp theo: Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đang ứng dụng AI để đẩy nhanh quy trình chọn tạo giống cây trồng - một lĩnh vực cốt lõi đóng vai trò then chốt đối với an ninh lương thực quốc gia. Giới chuyên gia cho rằng AI có thể mở đầu cho một cuộc cách mạng căn bản trong lĩnh vực chọn tạo giống nông nghiệp, trong đó các hệ thống thông minh có khả năng đạt tới hoặc thậm chí vượt xa năng lực của các chuyên gia chọn giống con người.

Một nhân viên giao hàng thực hiện công việc trên một tuyến phố tại thủ đô Washington, D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

8. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ chạm mức thấp nhất trong 57 năm: Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần qua giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1969, cho thấy thị trường lao động nước này tiếp tục duy trì sức chống chịu đáng kể bất chấp những bất ổn kinh tế do cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông. Tuy nhiên, các doanh nghiệp vẫn thận trọng trong việc tuyển dụng nhân sự dài hạn, khiến nhiều người thất nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tìm kiếm việc làm mới.

9. EU huy động 525 triệu euro phát triển ngành thiết kế chip bán dẫn: Liên minh châu Âu (EU) đã công bố kế hoạch huy động 525 triệu euro (khoảng 588 triệu USD) nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế chip bán dẫn, đặc biệt là các công ty khởi nghiệp, trong nỗ lực tăng cường năng lực tự chủ công nghệ và giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ bên ngoài.

10. Nga: Thị trường an ninh mạng tăng trưởng mạnh: Cấp độ tinh vi ngày càng tăng của các kịch bản tấn công mạng đang thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường an ninh thông tin Nga. Các nhà phân tích tại MWS Cloud (nền tảng đám mây của nhà mạng MTS) dự đoán tổng thị trường an ninh thông tin sẽ đạt 455,4 tỷ ruble (5,59 tỷ USD) vào năm 2026, tăng 20,8% so với ước tính năm 2025 là 377,1 tỷ ruble.