Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 6/10/2026

Xuất khẩu gạo Thái Lan nguy vỡ vỡ kế hoạch do cầu giảm mạnh. Ảnh minh họa: Ngọc Quang-TTXVN

1.WB: Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á – Thái Bình Dương: Theo báo cáo cập nhật về kinh tế khu vực Đông Á – Thái Bình Dương (EAP) được công bố ngày 6/10 của Ngân hàng Thế giới (WB), Việt Nam tiếp tục được dự báo là nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhất khu vực EAP, nhờ sự bứt phá của hoạt động sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao cùng các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như chính sách tài khóa mở rộng. Theo đánh giá của WB, kinh tế Việt Nam ghi nhận đà bứt phá ấn tượng khi tăng trưởng đạt 8,02% trong năm 2025 và tiếp tục tăng tốc lên 8,3% trong nửa đầu năm 2026, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu khu vực.

2. Xuất khẩu gạo Thái Lan nguy cơ vỡ kế hoạch do cầu giảm mạnh: Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan (TREA) cảnh báo nước này khó hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 7 triệu tấn gạo trong năm nay do nhu cầu của hàng loạt thị trường chủ lực sụt giảm nghiêm trọng. Theo Chủ tịch danh dự TREA Chookiat Ophaswongse, trong 9 tháng từ 1-9/2026, Thái Lan xuất khẩu khoảng 5,2 triệu tấn gạo, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đạt mục tiêu 7 triệu tấn do Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan đề ra, xuất khẩu gạo Thái Lan phải đạt khoảng 1,8 triệu tấn trong quý IV - một nhiệm vụ đầy thách thức trong bối cảnh các thị trường lớn đồng loạt giảm đơn hàng.

3. EU đạt thặng dư thương mại hàng công nghệ cao hơn 32 tỷ euro: Liên minh châu Âu (EU) đạt thặng dư thương mại hàng công nghệ cao 32,4 tỷ euro (36,51 tỷ USD) trong năm 2025, theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) công bố ngày 6/10. Xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường ngoài EU đạt 566,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu là 534,1 tỷ euro. Đây là năm thứ hai liên tiếp EU xuất siêu hàng công nghệ cao, sau bốn năm nhập siêu từ 2020 đến 2023.

4. Mỹ dự kiến ban hành sắc lệnh mở rộng tiếp cận dầu diesel miễn thuế: Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị ban hành một sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận nguồn dầu diesel miễn thuế. Theo các nguồn tin thạo vấn đề, Nhà Trắng dự kiến công bố văn kiện này sớm nhất ngay trong ngày 5/10 (theo giờ Mỹ). Sắc lệnh mới sẽ bao gồm nhiều biện pháp nhằm tăng cường nguồn cung nhiên liệu ra thị trường. Trọng tâm của quyết định là việc chính phủ sẽ gia tăng nguồn cung cấp "dầu diesel đỏ", loại nhiên liệu đặc thù không chịu thuế, chuyên dùng cho ngành nông nghiệp và các phương tiện chuyên dụng ngoài đường bộ.

5. Các hãng xe Trung Quốc tăng tốc "sản xuất tại châu Âu": Theo báo Le Monde ngày 6/10, các hãng ô tô Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng nhà máy và hợp tác sản xuất tại châu Âu, trong bối cảnh thị phần tăng nhanh, còn nhiều hãng xe truyền thống của khu vực phải thu hẹp hoạt động. Một số dự báo cho thấy đến năm 2030, các hãng Trung Quốc có thể sản xuất hơn 1 triệu xe mỗi năm ngay tại châu Âu.

6. Mỹ đề xuất quy định mới cho giao dịch tiền điện tử: Ngày 5/10, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) đã đề xuất một khung pháp lý liên bang mới dành cho các sàn giao dịch tiền điện tử cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản kỹ thuật số đòn bẩy. Động thái này nhằm đưa một phần thị trường tiền điện tử giao ngay vào tầm kiểm soát của chính phủ liên bang, chỉ vài tuần sau khi Quốc hội Mỹ gặp bế tắc trong việc thông qua một dự luật quản lý toàn diện. Theo CFTC, các quy định mới sẽ cho phép những sàn giao dịch tiền điện tử tại Mỹ chủ động tham gia vào khung quản lý của liên bang, thay vì phải phụ thuộc vào hệ thống giấy phép chuyển tiền chắp vá do từng bang cấp.

7. Ngân hàng trung ương Nhật có thể sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất: Trong bài phát biểu ngày 6/10, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda đã kêu gọi chú trọng hơn vào việc neo lạm phát cơ bản quanh mức mục tiêu 2%, một tín hiệu cho thấy ngân hàng này có thể sẵn sàng tiếp tục tăng lãi suất để ngăn chặn rủi ro lạm phát tăng quá cao. Ông Ueda cho biết nền kinh tế đang tăng trưởng ở mức vừa phải và kỳ vọng lạm phát dài hạn đang gia tăng đúng theo dự báo hiện tại của BoJ.

8. Hàn Quốc triển khai dự án Frontier AI trị giá 3,5 tỷ USD: Hàn Quốc ngày 6/10 xác nhận sẽ triển khai dự án phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) thế hệ tiên phong (Frontier AI) với vốn đầu tư của Chính phủ khoảng 4.700 tỷ won (3,5 tỷ USD), trong bối cảnh nước này đẩy mạnh năng lực AI nhằm cạnh tranh trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Phát biểu tại phiên điều trần của Quốc hội ngày 6/10, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Bae Kyung-hoon cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục chương trình phát triển mô hình AI nền tảng độc lập, đồng thời triển khai riêng dự án Frontier AI. Hai chương trình được thực hiện song song với mục tiêu khác nhau./.