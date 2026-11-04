Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 4/11/2026

Cảng Port Said. Ảnh: Hoàng Nhật/PV TTXVN tại Ai Cập

1. Châu Âu nghiên cứu công nghệ mới tăng cường giám sát an ninh hàng hải: Theo báo La Tribune của Pháp, trước những thách thức an ninh hàng hải ngày càng gia tăng, các nước châu Âu đang nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới như phát hiện tín hiệu vô tuyến từ vệ tinh và thiết bị giám sát hoạt động ở tầng bình lưu nhằm tăng cường khả năng theo dõi các vùng biển. Những giải pháp này được kỳ vọng bổ sung cho hệ thống giám sát hiện có, giúp phát hiện các hoạt động bất thường mà những phương tiện truyền thống khó nhận diện.

2. Cái giá của ưu tiên tốc độ hơn an toàn trong cuộc đua phát triển AI: Truyền thông Mỹ ngày 3/11 đưa tin nhiều nhân viên OpenAI đã cảnh báo về các lỗ hổng an ninh nội bộ trong nhiều năm. Các nguồn tin thậm chí cho hay cơ chế kiểm soát của OpenAI lỏng lẻo đến mức các đối tượng bên ngoài, kể cả chính phủ nước ngoài, có thể tiếp cận thông tin nhạy cảm tương đối dễ dàng. Cựu nghiên cứu viên OpenAI Will DePue từng nhận định: trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt, các lãnh đạo ngành không sẵn sàng giảm tốc độ phát triển AI vì vấn đề an ninh. Bởi đối với họ, việc tiến nhanh quan trọng hơn việc đảm bảo an toàn cho các mô hình.

3. Làn sóng tấn công mạng tại các siêu thị châu Âu: Một chuỗi các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống làm lạnh tại các siêu thị khắp châu Âu gần đây đã buộc các nhà bán lẻ phải tiêu hủy và loại bỏ lượng lớn thực phẩm khỏi kệ hàng. Sự cố này đang làm nổi bật những điểm yếu trong các thiết bị kết nối Internet quen thuộc với đời sống thường ngày. Những vụ việc này diễn ra sau một loạt vụ tấn công nhằm vào hàng trăm siêu thị Pháp trong tháng 10. Ông Richard Horne, người đứng đầu Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC), cho biết hiện còn quá sớm để xác định ai đứng sau các cuộc tấn công mới nhất này.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Vienna, Áo. Ảnh: THX/TTXVN phát

4. Khủng hoảng từ đạo luật chống hóa đơn bất ngờ ở Mỹ: Nhiều hãng bảo hiểm lớn tại Mỹ đang cố tình giữ lại hàng triệu USD tiền thanh toán theo phán quyết trọng tài cho các dịch vụ y tế cấp cứu, đẩy nhiều cơ sở y tế nước này vào nguy cơ khó khăn tài chính và khiến hệ thống y tế rơi vào bế tắc nghiêm trọng. Theo dữ liệu phân tích từ hơn 400.000 phán quyết trọng tài từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2026 của công ty quản lý hóa đơn y tế HaloMD, có tới gần 30% phán quyết trọng tài không được các công ty bảo hiểm thanh toán.

5. Giá nhiên liệu leo thang đe dọa các công ty vận tải nhỏ tại Mỹ: Giá dầu diesel tăng vọt tại Mỹ cùng sự gia tăng chi phí vận hành đang đẩy hàng loạt doanh nghiệp vận tải nhỏ vào bước đường phá sản, khiến giấc mơ tự chủ tài chính của nhiều tài xế lâm vào cảnh tan vỡ. Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) ghi nhận giá dầu diesel bình quân toàn quốc tại Mỹ đầu tháng 9/2026 đã đạt mức kỷ lục là 6,05 USD/gallon. Sự tăng giá đột biến này bắt nguồn từ cuộc xung đột liên quan đến Iran bùng phát vào tháng 2/2026 cùng việc đóng cửa eo biển Hormuz, khiến chi phí nhiên liệu có thời điểm vượt quá 7 USD/gallon.

Người dân mua xăng tại trạm xăng ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

6. Ngành tài chính trước sức ép thay đổi chiến lược an ninh mạng sau vụ tấn công Binance: Theo tờ Business Today (Malaysia), vụ tấn công mạng nhằm vào sàn giao dịch tiền mã hóa Binance mới đây đã bộc lộ những lỗ hổng ngày càng lớn trong hạ tầng tài chính toàn cầu. Trước diễn biến này, công ty phân tích dữ liệu GlobalData cảnh báo các ngân hàng và tổ chức tài chính cần thay đổi căn bản chiến lược an ninh mạng nhằm ứng phó với những mối đe dọa ngày càng tinh vi. Vụ tấn công này cho thấy nguy cơ tin tặc khai thác những điểm yếu trong toàn bộ hệ thống vận hành, từ thiết bị của nhân viên đến các dịch vụ nội bộ.

7. ECB nhiều khả năng tăng lãi suất vào tháng 12: Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ phải tăng lãi suất trong tháng 12 tới, trừ khi triển vọng lạm phát được cải thiện đáng kể. Trước áp lực lạm phát gia tăng, chủ yếu do giá năng lượng tăng, ECB đã hai lần nâng lãi suất trong năm nay. Tại cuộc họp tuần trước, cơ quan này quyết định giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%. Đây là mức lãi suất có ảnh hưởng quan trọng đối với hoạt động của các ngân hàng và người gửi tiền.