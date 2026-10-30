Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 30/10/2026

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Kinh tế Eurozone tăng trưởng vượt dự báo: Cơ quan thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) ngày 30/10 công bố số liệu cho thấy kinh tế Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) đã tăng trưởng 0,4% trong quý III/2026, cao hơn dự báo trước đó của các nhà kinh tế, bất chấp tác động từ cuộc xung đột tại Trung Đông và chi phí năng lượng gia tăng mạnh.

2. Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) ngày 30/10 đã quyết định giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức khoảng 1,25%. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên sau 13 năm kể từ khi thiết lập mục tiêu ổn định giá cả vào năm 2013, BoJ chính thức xác nhận lạm phát theo xu hướng cơ bản của nước này đã đạt mốc mục tiêu 2%.

3. Nghịch lý kinh tế Mỹ: Tăng trưởng vững nhưng người dân vẫn bi quan: Kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng vững chắc, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp và chưa xuất hiện dấu hiệu rõ ràng của suy thoái. Tuy nhiên, trái ngược với những chỉ số tích cực này, nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy áp lực tài chính gia tăng và thiếu lạc quan về tương lai.

4. Thủ đô Seoul của Hàn Quốc quy định lắp đặt hệ thống năng lượng Mặt Trời đối với các công trình mới: Ngày 30/10, tờ Korea Times đưa tin chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc đang đẩy mạnh chính sách bắt buộc tích hợp các hệ thống năng lượng tái tạo vào các công trình xây dựng mới, trong đó điện Mặt Trời trở thành hạng mục trọng tâm, nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng và giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ bên ngoài thành phố.

Xe điện cao cấp xếp hàng chờ sạc tại trạm sạc Tesla Supercharger ở London. Ảnh: Hương Giang/TTXVN

5. Quy định thương mại của EU đe dọa đà phục hồi ngành ô tô Anh: Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Vương quốc Anh (SMMT) cho biết sản lượng ô tô của Anh dự kiến sẽ sụt giảm trong năm nay trước khi hồi phục lên mức 752.000 xe vào năm 2027. SMMT chỉ ra ba mối đe dọa lớn đối với năng lực cạnh tranh của ngành, trong đó có hai thách thức bắt nguồn từ mối quan hệ thương mại với Liên minh châu Âu (EU).

6. Bitcoin giảm giá mạnh sau khi sàn giao dịch Binance điều tra sự cố an ninh mạng quy mô lớn: Giá bitcoin ngày 29/10 có thời điểm giảm xuống 77.646 USD, mức thấp nhất trong 6 tuần, sau khi xuất hiện thông tin sàn giao dịch tiền điện tử Binance đang điều tra một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, làm dấy lên lo ngại về khả năng thất thoát tài sản kỹ thuật số quy mô lớn.

Một trạm xăng ở Berlin, Đức. Ảnh: THX/TTXVN phát

7. EU đẩy nhanh xả dầu dự trữ: Ngày 29/10, mười một nước châu Âu cam kết cùng xả 42,6 triệu thùng dầu trước cuối tháng 1/2027. Cam kết này phù hợp với thỏa thuận của Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được trong tháng này, nhằm giảm bớt lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu.

8. Hàn Quốc chi hơn 5.000 tỷ won đưa AI vật lý vào sản xuất: Chính phủ Hàn Quốc dự kiến huy động hơn 5.000 tỷ won (khoảng 3,78 tỷ USD) đến năm 2030 để thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Kế hoạch đặt mục tiêu hỗ trợ 30.000 doanh nghiệp chuyển đổi số, trong đó 6.000 doanh nghiệp ứng dụng AI vào năm 2030.

9. Mỹ và Trung Quốc trước cơ hội đối thoại về an toàn trí tuệ nhân tạo: Trong bài bình luận ngày 28/10 của David Ignatius trên tờ The Washington Post, tác giả nhận định Mỹ đang dẫn đầu cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng chậm hơn Trung Quốc trong xây dựng cơ chế giám sát và kiểm soát rủi ro. Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Thâm Quyến tháng tới được xem là cơ hội thúc đẩy đối thoại về an toàn AI.