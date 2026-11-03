Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/11/2026

1. Các ngân hàng trung ương mua vàng với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2024: Theo báo cáo công bố ngày 3/11 từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã đẩy mạnh thu mua vàng trong quý III/2026 với tốc độ nhanh nhất kể từ cuối năm 2024. Trong 3 tháng tính đến hết tháng 9, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tích lũy ròng 321 tấn vàng. Sau giai đoạn khởi động có phần chậm chạp ở đầu năm 2026, hoạt động thu mua trong quý III đã nâng tổng lượng vàng mua vào ước tính của các ngân hàng trung ương từ đầu năm đến nay lên mức 675 tấn, nhỉnh hơn một chút so với cùng kỳ năm ngoái.

2. Trung Quốc triển khai loạt chính sách nhằm ổn định thị trường: Ủy ban Giám sát, Quản lý Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) ngày 2/11 đã công bố gói chính sách phối hợp nhằm ổn định thị trường vốn và củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Động thái này cho thấy cơ chế ổn định thị trường đang chuyển dịch từ trạng thái ứng phó khẩn cấp sang một khuôn khổ thể chế dài hạn. Trong thông báo, CSRC cho biết họ sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc triển khai toàn diện hai công cụ tiền tệ mang tính cơ cấu.

3. Doanh thu quý III/2026 của Apple vượt dự báo: Tập đoàn công nghệ Apple ngày 2/11 công bố doanh thu quý III/2026 đạt 114,48 tỷ USD, cao hơn dự báo của Phố Wall, nhờ doanh số iPhone tăng trưởng tích cực. Đây là báo cáo tài chính đầu tiên của Apple dưới sự lãnh đạo của Tổng Giám đốc John Ternus, người tiếp quản vị trí này từ ông Tim Cook hồi tháng 9/2026. Doanh thu của Apple tăng 12% so với mức 102,5 tỷ USD cùng kỳ năm trước, đồng thời vượt dự báo 113,39 tỷ USD của giới phân tích.

4. Australia tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 18 năm: Nền kinh tế Australia đang phải đối mặt với áp lực kép khi lạm phát duy trì ở mức cao dai dẳng và tỷ lệ thất nghiệp có chiều hướng gia tăng. Để ứng phó với tình trạng vật giá leo thang, Ngân hàng Dự trữ Australia (RBA - ngân hàng trung ương) vừa quyết định tiếp tục đẩy lãi suất cơ bản lên mốc cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Tại cuộc họp chính sách ngày 3/11, RBA đã công bố đợt tăng lãi suất lần thứ 5 trong năm nay, nâng mức lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, chạm ngưỡng kỷ lục 4,85%. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thống đốc RBA Michele Bullock thừa nhận lạm phát tại Australia sẽ khó giảm xuống dưới mốc 3% trước cuối năm 2027, chậm hơn gần một năm so với các dự báo trước đó.

5. Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil dừng hoạt động do gặp sự cố an ninh: Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Brazil Mercado Bitcoin ngày 2/11 đã tạm dừng các hoạt động nạp và rút tiền sau khi phát hiện sự cố an ninh tại một trong những hệ thống của sàn, gây thiệt hại ít nhất 40 triệu USD. Mercado Bitcoin cho biết đã xác định và khoanh vùng được sự cố, đồng thời khẳng định khách hàng không phải chịu bất kỳ tổn thất tài chính nào và không có dữ liệu người dùng nào bị rò rỉ. Sàn giao dịch mô tả việc tạm ngừng dịch vụ là biện pháp phòng ngừa để phục vụ công tác điều tra, truy vết tài sản và phối hợp với các cơ quan chức năng.

6. Dự trữ dầu đậu tương của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục: Lượng tồn kho dầu đậu tương của Trung Quốc đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục do công suất ép dầu duy trì ở mức cao làm gia tăng nguồn cung, trong khi nhu cầu tiêu thụ mặt hàng dầu ăn này vẫn trầm lắng. Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới - liên tục thu mua đậu tương từ cả Brazil và Mỹ nhằm cung cấp nguồn thức ăn cho đàn gia súc quy mô lớn, đồng thời thực hiện cam kết của nước này về việc nhập khẩu đậu tương từ Mỹ theo thỏa thuận đình chiến thương mại. Tuy nhiên, hoạt động ép dầu gia tăng mạnh mẽ đã làm tăng mạnh nguồn cung dầu đậu tương, trong khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu và giảm bớt việc ăn uống bên ngoài trong bối cảnh đà tăng trưởng kinh tế chậm lại.

7. Nhiều vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp Nhật Bản: Ngày càng có nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản báo cáo các vụ rò rỉ dữ liệu, trong bối cảnh dư luận ngày càng quan tâm và giám sát chặt chẽ hơn các biện pháp bảo đảm an ninh thông tin mà doanh nghiệp triển khai. Ngày 2/11, công ty dịch vụ công nghệ thông tin Paycloud Holdings có trụ sở tại Tokyo cho biết khoảng 77 triệu địa chỉ email đã bị rò rỉ sau khi tin tặc xâm nhập trái phép vào các máy chủ do công ty con của họ vận hành.

8. Ấn Độ rà soát ưu đãi thuế nhập khẩu đối với 118 nhóm hàng: Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành rà soát các chính sách miễn, giảm thuế nhập khẩu đối với 118 nhóm hàng hóa nhằm điều chỉnh cơ cấu thuế quan, thúc đẩy sản xuất trong nước và chuẩn bị cho dự toán ngân sách tài khóa 2027–2028. Theo đó, danh mục rà soát bao gồm thiết bị phục vụ các dự án điện, linh kiện màn hình điện tử, máy móc dệt may, phế liệu pin, một số loại pin quang điện, dược phẩm và cáp quang. Các ưu đãi thuế liên quan dự kiến hết hiệu lực vào ngày 31/3 hoặc 30/9/2027, với mức thuế nhập khẩu cơ bản hiện hành đối với những mặt hàng thuộc diện rà soát có thể lên tới 30%.

9. Châu Âu ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo dõi giá thực phẩm: Các nhà nghiên cứu tại Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ theo dõi giá thực phẩm tại các siêu thị trực tuyến. Báo cáo phân tích được ECB công bố ngày 2/11 cho thấy công cụ này giúp nhận diện sớm cách các nhà bán lẻ điều chỉnh giá. Dữ liệu đến tháng 9/2026 ghi nhận các đợt tăng giá thực phẩm xuất hiện thường xuyên hơn từ tháng 3, sau cú sốc năng lượng liên quan đến xung đột Trung Đông, nhưng sau đó ổn định. Làn sóng tăng giá trong giai đoạn này chưa lan rộng và kéo dài như năm 2022.