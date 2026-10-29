Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 29/10/2026

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

1. Fed giữ nguyên lãi suất bất chấp mối quan ngại dai dẳng về lạm phát: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt trong biên độ 3,75-4,00% sau cuộc họp chính sách ngày 28/10 (giờ địa phương), đúng như dự báo của thị trường. Quyết định trên được đưa ra sau khi Fed đã tăng lãi suất vào tháng 9/2026. Trong thông báo mới nhất, Fed tiếp tục nhận định lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức cao, dù đã đưa ra đánh giá tích cực hơn về tình hình kinh tế. Fed cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới, tùy thuộc vào diễn biến lạm phát.

2. Chủ tịch ECB tuyên bố từ chức giữa lúc kinh tế châu Âu đối mặt nhiều bất ổn: Ngày 29/10, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde tuyên bố từ chức, khép lại nhiều tháng đồn đoán về tương lai của bà, trong bối cảnh kinh tế châu Âu đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng và những bất ổn trên thị trường trái phiếu. Theo thông báo, bà Lagarde sẽ rời nhiệm sở vào ngày 7/2/2027, sớm hơn gần 9 tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ dự kiến vào cuối tháng 10/2027. Quyết định này cũng tạo điều kiện để các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) lựa chọn người kế nhiệm trước cuộc bầu cử tổng thống Pháp.

3. Trung Quốc bày tỏ quan ngại về các hạn chế thương mại của EU: Trung Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc Liên minh châu Âu (EU) gần đây thúc đẩy áp đặt các hạn chế thương mại, đồng thời lưu ý rằng những biện pháp này gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự ổn định của chuỗi cung ứng và công nghiệp, cũng như hợp tác kinh doanh song phương. Theo truyền thông Trung Quốc, trong cuộc gặp với ông Bernd Lange, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Nghị viện châu Âu, tại Bắc Kinh hôm 27/10, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào khẳng định Trung Quốc và EU là những đối tác kinh tế - thương mại quan trọng, đồng thời là những bên ủng hộ chủ chốt hệ thống thương mại đa phương.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

4. Các hãng xe châu Âu mất 230 tỷ euro giá trị vốn hóa: Ngành công nghiệp ô tô châu Âu đang trải qua giai đoạn suy giảm nghiêm trọng trên thị trường chứng khoán. Chỉ trong hơn hai năm, 6 nhà sản xuất ô tô lớn nhất khu vực đã mất tổng cộng hơn 230 tỷ euro giá trị vốn hóa, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Trung Quốc, chi phí chuyển đổi sang xe điện tăng cao và những bất ổn liên quan đến chính sách thương mại của Mỹ. Kể từ mức đỉnh ghi nhận vào tháng 3/2024, cổ phiếu của các hãng ô tô châu Âu gần như liên tục đi xuống. Tổng giá trị vốn hóa của 6 tập đoàn Renault, Stellantis, Volkswagen, BMW, Porsche và Mercedes-Benz hiện chỉ còn khoảng 170 tỷ euro, giảm gần 60% trong hơn hai năm.

5. Cước vận tải dầu thô vùng Vịnh giảm nhờ nguồn cung tàu gia tăng: Cước vận tải dầu thô bằng tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) tại khu vực Vùng Vịnh đã giảm khoảng 25% so với mức đỉnh đầu tháng 10, nhờ số lượng tàu sẵn có tăng lên. Tuy nhiên, nguy cơ tấn công tàu thuyền tại eo biển Hormuz vẫn cao, khiến thị trường vận tải dầu tiếp tục biến động mạnh. Theo Lloyd’s List, cước thuê tàu VLCC trên tuyến từ Oman đến Trung Quốc đạt khoảng 689.000 USD/ngày tính đến ngày 21/10, giảm 25% so với mức đỉnh ngày 8/10.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

6. ECB giữ nguyên lãi suất giữa áp lực lạm phát và bất ổn kinh tế: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 29/10 quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh những lo ngại về chi phí năng lượng gia tăng và tình hình bất ổn tại Pháp càng thu hút sự chú ý sau thông báo từ chức sớm của Chủ tịch ECB Christine Lagarde. Theo đó, ECB duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,5%, phù hợp với dự báo của hầu hết các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Bloomberg. Quyết định được công bố chỉ vài giờ sau khi bà Lagarde thông báo sẽ rời nhiệm sở vào tháng 2/2027, sớm hơn nhiều tháng so với thời điểm kết thúc nhiệm kỳ.