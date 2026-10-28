Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 28/10/2026

Tháp khoan dầu tại Luling, Texas, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Các công ty năng lượng Mỹ dự kiến đạt sản lượng khí tự nhiên kỷ lục: Trong năm 2026, sản lượng khí đốt tự nhiên của các công ty năng lượng Mỹ dự báo sẽ đánh dấu năm tăng trưởng kỷ lục thứ hai liên tiếp, trong bối cảnh nhu cầu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên toàn cầu và nhu cầu nhiên liệu phục vụ các trung tâm dữ liệu quy mô lớn ngày càng gia tăng. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này dự kiến tăng lên 112,2 tỷ feet khối/ngày trong năm 2026 và tiếp tục đạt 116,1 tỷ feet khối/ngày vào năm 2027.

2. Australia “gánh” chi phí nhập khẩu dầu diesel tăng cao nhất thế giới: Khi thế giới đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhiên liệu kéo dài, Australia đã phải gánh khoản chi phí nhập khẩu dầu diesel cao gấp đôi so với bất kỳ quốc gia nào khác, với tổng thiệt hại ước tính lên tới 9 tỷ AUD (khoảng 6 tỷ USD) chỉ trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, nền kinh tế lớn nhất châu Đại Dương cũng phải chi thêm 1,6 tỷ AUD cho chi phí nhập khẩu xăng (tương đương 56 AUD/người).

3. Mỹ đề xuất khoản vay 5 tỷ USD hỗ trợ mở rộng năng lượng hạt nhân: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đề xuất cung cấp khoản vay trị giá lên tới 5 tỷ USD cho tập đoàn năng lượng Constellation Energy nhằm nâng cấp và hiện đại hóa các lò phản ứng hạt nhân tại các bang Illinois, Maryland và Pennsylvania, trong nỗ lực mở rộng nguồn cung điện phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và ngành công nghiệp Mỹ.

Trụ sở hãng Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

4. Hàn Quốc phạt Google, Apple vì chính sách thanh toán trong ứng dụng: Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc (KMCC) ngày 28/10 cho biết sẽ áp dụng các khoản tiền phạt với tổng trị giá 63,7 tỷ won (khoảng 45 triệu USD) đối với Google và Apple do hạn chế các lựa chọn thanh toán của nhà phát triển ứng dụng thông qua các chính sách thanh toán trong ứng dụng. KMCC đã thông qua quyết định phạt Google 42,9 tỷ won và Apple 20,81 tỷ won vì vi phạm Luật Kinh doanh viễn thông liên quan đến các chính sách thanh toán trên kho ứng dụng.

5. Vụ tấn công mạng phơi bày lỗ hổng an ninh trong ngành ô tô Israel: Vụ tấn công mạng nhằm vào Colmobil, doanh nghiệp nhập khẩu ô tô lớn nhất Israel, đang làm dấy lên lo ngại về những lỗ hổng an ninh trong ngành công nghiệp ô tô nước này. Sự cố không chỉ gây gián đoạn hoạt động kinh doanh mà còn cho thấy những rủi ro tiềm ẩn từ sự phụ thuộc ngày càng lớn của ngành ô tô vào các hệ thống kết nối dữ liệu và công nghệ số.

6. Anthropic chuẩn bị IPO lớn nhất lịch sử, có thể huy động 100 tỷ USD: Anthropic, công ty phát triển chatbot Claude, đã nộp hồ sơ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng 11/2026 với mã chứng khoán ANT. Theo AP, thương vụ có thể huy động tới 100 tỷ USD, vượt kỷ lục 86 tỷ USD của SpaceX hồi tháng 6, trở thành đợt IPO lớn nhất lịch sử.