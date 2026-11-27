1.Nvidia tạm dừng bán dòng chip AI tiên tiến sang bốn quốc gia Đông Nam Á:

Tập đoàn Nvidia đã tạm ngừng bán các dòng chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất cho Malaysia, Singapore, Thái Lan và Indonesia. Động thái này nhằm tuân thủ định hướng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc ngăn chặn các tập đoàn công nghệ Trung Quốc thuê năng lực tính toán tại Đông Nam Á để lách các quy định kiểm soát xuất khẩu. Quyết định trên đe dọa các dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng tỷ USD trong khu vực, đặc biệt tại Malaysia – nơi các nhà đầu tư đang triển khai hạ tầng quy mô lớn.

Nvidia tạm dừng bán dòng chip AI tiên tiến sang bốn quốc gia Đông Nam Á. Ảnh: THX/TTXVN phát

2.Thái Lan kỳ vọng vào đàm phán thuế quan với Mỹ:

Thái Lan đang tích cực đẩy mạnh đàm phán với Mỹ nhằm duy trì năng lực cạnh tranh xuất khẩu sau khi Washington công bố áp thuế 18% theo Mục 301. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas nhận định thuế quan bảo hộ là hệ quả của xu hướng phân cực toàn cầu, đồng thời tin tưởng các giải trình về năng lực sản xuất sẽ mang lại kết quả tích cực trước khi mức thuế chính thức được chốt vào đầu năm 2027.

3.Xu hướng xây dựng trung tâm dữ liệu dạng tháp tại Mỹ gia tăng: Nhu cầu hạ tầng tính toán cho trí tuệ nhân tạo (AI) bùng nổ đang thúc đẩy xu hướng xây dựng các trung tâm dữ liệu dạng tháp cao tầng tại nhiều đô thị lớn ở Mỹ. Việc đặt cơ sở dữ liệu ngay lõi đô thị giúp giảm độ trễ truy cập đối với các dịch vụ đòi hỏi tốc độ cao như tài chính số và y tế từ xa. Tuy nhiên, mô hình này đối mặt với các rào cản kỹ thuật phức tạp về tản nhiệt tầng cao, kết cấu chịu tải trọng máy chủ siêu nặng cùng áp lực tiêu thụ điện nước và ô nhiễm nhiệt. Ngoài ra, các dự án còn vấp phải phản đối từ cộng đồng địa phương do lo ngại tác động môi trường và việc phá dỡ các di tích lịch sử.

4.Mô hình AI Trung Quốc ngày càng hấp dẫn các tập đoàn Pháp: Nhiều tập đoàn lớn của Pháp như L’Oréal, LVMH, Danone và Renault đang âm thầm chuyển sang thử nghiệm và sử dụng các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) của Trung Quốc như DeepSeek hay Qwen. Lợi thế chi phí rẻ hơn nhiều so với các giải pháp của Mỹ, khả năng tùy biến linh hoạt và tính mã nguồn mở giúp doanh nghiệp tự vận hành trên máy chủ riêng nhằm hạn chế nguy cơ rò rỉ dữ liệu và tránh bị lệ thuộc công nghệ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp châu Âu đối mặt với chi phí sử dụng AI tăng vọt và rủi ro bị đột ngột cắt nguồn cung vì lý do an ninh, dù các yêu cầu bảo mật dữ liệu của EU vẫn đòi hỏi sự thận trọng cao.

5.Hệ thống siêu thị lớn nhất Hàn Quốc lại đóng cửa do thiếu vốn: Tập đoàn bán lẻ Homeplus của Hàn Quốc buộc phải tạm thời đóng cửa toàn bộ 67 siêu thị trên toàn quốc từ ngày 27/11 do khủng hoảng thanh khoản trầm trọng và không còn đủ vốn lưu động để nhập hàng. Đây là lần thứ hai trong năm nay chuỗi bán lẻ hàng đầu này phải ngừng hoạt động, diễn ra ngay sau khi dịch vụ giao hàng trực tuyến bị đình chỉ và gói cứu trợ tài chính 200 tỷ won cạn kiệt. Quyết định đóng cửa đe dọa trực tiếp đến hoạt động của các hộ kinh doanh thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại liên kết. Homeplus đang nỗ lực tìm kiếm đối tác mua lại để tái cấu trúc, trong khi giới phân tích cảnh báo nguy cơ phá sản nếu thương vụ bất thành.

6.Mỹ: Sức mua mùa lễ hội cuối năm trụ vững trước áp lực lạm phát: Bất chấp lạm phát ở mức 3,8% và giá nhiên liệu cao, hoạt động chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ trong mùa mua sắm cuối năm khởi đầu từ Black Friday được dự báo sẽ tăng từ 4% đến 6%, vượt mốc 1.000 tỷ USD. Dù phần lớn mức tăng phản ánh yếu tố giá cả leo thang và người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi phí, khoảng 87% người dân vẫn lên kế hoạch mua sắm dịp này – tỷ lệ cao nhất trong một thập kỷ. Thị trường cũng chứng kiến sự bùng nổ của các mặt hàng sưu tập để bù đắp sự suy giảm ở nhóm đồ chơi truyền thống, trong khi công nghệ AI ngày càng được người tiêu dùng và các nhà bán lẻ tận dụng để săn hàng và tối ưu giá cả linh hoạt.

7.Bitcoin vẫn hướng tới mức giảm hàng tháng lớn nhất trong hơn 4 năm: Đồng bitcoin đã phục hồi trở lại trên mốc 60.000 USD trong phiên 26/11 theo đà tăng của cổ phiếu công nghệ, nhưng vẫn hướng tới mức sụt giảm hơn 20% trong tháng 11/2026 – mức giảm theo tháng tồi tệ nhất trong hơn 4 năm. Thị trường tiền kỹ thuật số đang gặp khó khăn lớn trong việc lấy lại niềm tin của nhà đầu tư trước các vụ tấn công mạng, áp lực vĩ mô và sự bất định pháp lý sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ. Các quỹ ETF bitcoin giao ngay tại Mỹ ghi nhận làn sóng rút vốn hơn 5 tỷ USD trong tháng qua, phản ánh nhu cầu nắm giữ thực tế suy yếu rõ rệt.

8.Hyundai quyết lấy lại vị thế tại Trung Quốc qua chiến lược nội địa hóa xe điện: Tập đoàn Hyundai Motor đang đẩy mạnh nỗ lực giành lại vị thế tại Trung Quốc qua chiến lược nội địa hóa toàn diện dòng xe điện IONIQ, mở đầu bằng việc ra mắt mẫu xe ý tưởng Mercury Concept tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026. Mẫu SUV điện đô thị thông minh này được đội ngũ bản địa của Hyundai phát triển riêng cho khách hàng Trung Quốc, tích hợp sâu mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Doubao của ByteDance, hệ thống hỗ trợ lái tự động nâng cao và giải pháp pin hoán đổi hợp tác cùng CATL.