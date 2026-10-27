Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 27/10/2026

Nhà Trắng ở Washington, D.C., Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Nhà Trắng công bố loạt dự án đầu tư nhằm thúc đẩy sản xuất và tạo việc làm tại Mỹ

Nhà Trắng đã công bố các dự án đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, năng lượng, nông nghiệp, bán dẫn, đóng tàu và quốc phòng trải rộng trên nhiều bang của Mỹ. Mục tiêu là đưa hoạt động sản xuất về nước, tăng cường năng lực công nghiệp và tạo việc làm. Các dự án nổi bật bao gồm nhà máy Audi tại Georgia, mở rộng sản xuất thạch anh tại North Carolina và xây dựng cơ sở đóng tàu mới tại Maryland.

2. Ấn Độ dự kiến gia hạn miễn thuế nhập khẩu bông nhằm hỗ trợ ngành dệt may

Động thái gia hạn chính sách miễn thuế nhập khẩu bông nguyên liệu của Chính phủ Ấn Độ thêm hai tháng, đến hết tháng 12/2026 nhằm tăng nguồn cung, hạ nhiệt giá bông trong nước và giảm chi phí sản xuất cho ngành dệt may, trong bối cảnh sản lượng nội địa sụt giảm và giá vẫn ở mức cao. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp các doanh nghiệp dệt may giảm áp lực chi phí và nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ trong khu vực.

3. Xu hướng tạo trải nghiệm âm nhạc dành cho khách lưu trú của các khách sạn

Nhiều tập đoàn khách sạn tại Mỹ đang mở rộng các dịch vụ gắn liền với âm nhạc để thu hút du khách. Thay vì chỉ là nơi lưu trú, các khách sạn đang tự xây dựng hạ tầng âm nhạc riêng, từ việc trang bị máy hát đĩa than trong phòng đến mở câu lạc bộ nhạc jazz. Mô hình khách sạn âm nhạc này cũng đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu, mang đến những trải nghiệm giải trí độc đáo cho du khách.

Khách du lịch tại ga Union ở thủ đô Washington D.C. Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

4. Bước ngoặt cho an ninh năng lượng châu Âu

Tập đoàn năng lượng Eni (Italy) và TotalEnergies (Pháp) đã ký hợp đồng trị giá lên tới 1,8 tỷ USD để phát triển mỏ khí đốt Cronos tại Cộng hòa Cyprus. Đây là dự án phát triển mỏ hydrocarbon đầu tiên của Síp, dự kiến xuất khẩu khí đốt từ năm 2028. Dự án mang tầm vóc địa chính trị quan trọng, giúp Liên minh châu Âu (EU) đa dạng hóa cơ cấu năng lượng và giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài.

5. Sự kiện Anthropic “lên sàn” có thể trở thành thước đo cho toàn bộ nền kinh tế AI tại Mỹ

Việc công ty khởi nghiệp AI Anthropic chuẩn bị niêm yết cổ phiếu (IPO) vào tháng 11 được xem là một đợt kiểm tra quy mô lớn đối với sức bền của làn sóng đầu tư AI toàn cầu. Đợt IPO này sẽ cung cấp cái nhìn rõ nét về sức khỏe của ngành, trả lời câu hỏi liệu nhu cầu đối với các dịch vụ AI có đủ lớn để bù đắp cho những khoản chi tiêu khổng lồ vào hạ tầng hay không.

6. Ngành đóng tàu Trung Quốc dẫn đầu thế giới về đơn hàng đóng mới

Xưởng đóng tàu Thượng Hải Waigaoqiao tại Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Ngành đóng tàu Trung Quốc tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu thế giới ở cả ba chỉ số chính: sản lượng đóng tàu, số lượng đơn đặt hàng mới và lượng đơn đặt hàng tồn đọng. Trong 9 tháng đầu năm, đơn đặt hàng đóng tàu mới của Trung Quốc chiếm tới 81,8% thị trường toàn cầu. Đặc biệt, thị phần của Trung Quốc trong các đơn đặt hàng tàu chạy bằng năng lượng xanh đạt 74,1%.

7. Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu dầu diesel, hướng tới trở thành trung tâm lọc dầu toàn cầu

Ấn Độ đang lên kế hoạch mở rộng mạnh mẽ công suất lọc dầu của các doanh nghiệp nhà nước nhằm gia tăng thị phần xuất khẩu dầu diesel từ năm 2027. Chiến lược này giúp New Delhi củng cố vị thế trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu và đáp ứng nhu cầu quốc tế trong bối cảnh xung đột địa chính trị gây gián đoạn thương mại.

8. Các mô hình AI của Trung Quốc thể hiện sức mạnh vượt trội

Ứng dụng DeepSeek trên điện thoại di động. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu từ nền tảng OpenRouter cho thấy các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Trung Quốc, đặc biệt là DeepSeek V4.1-Flash-1017, đang thống trị về lưu lượng sử dụng toàn cầu. Trong tuần từ 19-25/10, mô hình của DeepSeek dẫn đầu với 33,6 nghìn tỷ token, trong khi tổng lưu lượng của các mô hình Trung Quốc tiếp tục vượt qua các mô hình từ Mỹ trong 26 tuần liên tiếp.

9. Singapore thúc đẩy ASEAN đón đầu những thay đổi của thị trường lao động

Singapore sẽ là nơi đặt trụ sở Văn phòng Thống kê lao động ASEAN, một sáng kiến nhằm tăng cường chia sẻ dữ liệu và nghiên cứu về tác động của AI, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đối với việc làm. Sáng kiến này sẽ giúp các quốc gia Đông Nam Á chủ động dự báo nhu cầu kỹ năng, phát hiện sớm các ngành nghề mới và điều chỉnh chính sách lao động.

10. Chi phí nhập khẩu LNG toàn cầu tăng 39 tỷ USD do xung đột tại Trung Đông

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) di chuyển qua eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Công ty nghiên cứu Rystad Energy dự báo chi phí nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu trong năm 2026 sẽ tăng thêm ít nhất 39 tỷ USD so với dự báo trước xung đột ở Trung Đông. Nguyên nhân là do gián đoạn nguồn cung từ Qatar và UAE qua eo biển Hormuz, buộc các nước phải tìm nguồn thay thế với giá cao.