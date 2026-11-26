Quang cảnh cảng hàng hóa tại California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

1. Mỹ công bố đề xuất áp thuế đối với các đối tác thương mại lớn: Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 25/11 công bố đề xuất áp thuế nhập khẩu mới đối với 14 đối tác thương mại, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Liên minh châu Âu (EU). Theo kế hoạch, hàng hóa Trung Quốc có thể chịu mức thuế bổ sung 20%, và mức này có thể tăng lên 40% nếu Bắc Kinh không thực hiện các cam kết trong thỏa thuận đình chiến thương mại với Washington.

2. 70 tổ chức kêu gọi Italy đổi mới tốc độ phát triển năng lượng tái tạo: Ngay sau Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) khép lại với nhiều bất đồng quanh lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch, hơn 70 tổ chức thuộc mạng lưới Năng lượng tái tạo cho Italy đã công bố lời kêu gọi mang tên “Giải phóng nguồn năng lượng của Italy”, đề nghị Thủ tướng và Bộ Môi trường và An ninh năng lượng Italy tiến hành họp khẩn. Nhóm ký tên quy tụ doanh nghiệp, hợp tác xã, cộng đồng năng lượng, tổ chức tình nguyện, giới nghiên cứu và hiệp hội, đại diện cho khoảng 8 triệu hội viên, 14.000 doanh nghiệp, 10.000 tình nguyện viên và 5.000 cơ sở trên cả nước.

3. Tăng trưởng thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt kết quả ấn tượng: Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 10 tháng kể từ đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN đạt 7.680 tỷ NDT (khoảng 1.150 tỷ USD), tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch thương mại với EU đạt 5.290 tỷ NDT (792 tỷ USD), tăng 8,5% so với cùng kỳ; kim ngạch thương mại với Mỹ đạt 3.590 tỷ NDT (538 tỷ USD), tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

4. Mỹ: Lạm phát tăng lên 3,8% trong tháng 10/2026: Lạm phát tại Mỹ tiếp tục gia tăng trong tháng 10/2026, lên mức cao nhất trong nhiều tháng, trong khi nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng mạnh, làm gia tăng sức ép đối với Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) trong việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 25/11, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng 9 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

5. Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hai năm để kiềm chế lạm phát: Ngày 26/11, BoK quyết định tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên 3,25%. Đây là mức cao nhất trong hai năm và là lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ tháng 8/2026, nhằm kiềm chế lạm phát trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế trong nước được củng cố và rủi ro ổn định tài chính vẫn tiếp diễn. Theo thông cáo của BoK, 5 thành viên Hội đồng Chính sách Tiền tệ ủng hộ quyết định trên, trong khi hai thành viên là Hwang Kun-il và Lee Soo-hyung bỏ phiếu phản đối, đề xuất giữ nguyên lãi suất ở mức 3%.

6. Bitcoin vượt mốc 60.000 USD/BTC khi thị trường tiền số phục hồi: Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đã vượt mốc 60.000 USD/BTC trong phiên giao dịch ngày 26/11, khi các tài sản rủi ro đồng loạt phục hồi theo đà tăng của cổ phiếu công nghệ. Diễn biến này giúp thị trường tiền số khởi sắc trước khi bước vào giai đoạn giao dịch trầm lắng trong kỳ nghỉ lễ Tạ ơn. Trong phiên giao dịch 26/11 tại châu Á, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới có thời điểm tăng 2,2%, trước khi thu hẹp một phần mức tăng. Đầu phiên giao dịch sáng tại New York, bitcoin được giao dịch quanh mức 60.400 USD/BTC. Các đồng tiền số khác, trong đó có Ether và XRP, cũng tăng giá.

Ngân hàng trung ương Anh tại thủ đô London. Ảnh: THX/TTXVN

7. Ngân hàng trung ương Anh (BoE) để ngỏ khả năng tăng lãi suất lần thứ hai liên tiếp vào tháng 12: Ba nhà hoạch định chính sách của BoE cho rằng không thể làm ngơ trước nguy cơ lạm phát từ giá năng lượng neo cao, qua đó để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Điều trần trước Ủy ban Ngân sách tại Hạ viện Anh ngày 25/11, Thống đốc Andrew Bailey, Phó Thống đốc Clare Lombardelli và thành viên không thuộc ban lãnh đạo của Ủy ban Chính sách tiền tệ (MPC) Catherine Mann cho rằng BoE sẽ buộc phải hành động, trừ khi tình hình Trung Đông bất ngờ được giải quyết và kéo giá năng lượng đi xuống. Ông Bailey nhận định nếu giá năng lượng không giảm, nhiều khả năng BoE sẽ phải nâng lãi suất thêm.