Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 25/9/2026

Công nhân làm việc trên dây chuyền lắp ráp xe ô tô của Hãng Volkswagen ở Wolfsburg (Đức). Ảnh: Reuters/TTXVN

1. Đức có thể tiếp tục vay nợ ở mức kỷ lục trong năm 2027: Cơ quan Tài chính Liên bang Đức, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý nợ của Chính phủ Liên bang, dự báo quy mô vay vốn của Đức trong năm 2027 sẽ tiếp tục lập kỷ lục, sau khi lượng chứng khoán chính phủ dự kiến phát hành trong năm 2026 đã đạt mức chưa từng có 525,5 tỷ euro. Tổng Giám đốc Cơ quan Tài chính Liên bang Tammo Diemer ngày 24/9 cho biết con số 525,5 tỷ euro trong năm nay “sẽ còn tăng” vào năm 2027, phản ánh nhu cầu tài chính ngày càng lớn của Chính phủ Đức trong bối cảnh chính sách tài khóa chuyển sang giai đoạn mở rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và tăng chi tiêu quốc phòng.

2. Lợi suất trái phiếu và giá dầu tăng gây sức ép lên thị trường Mỹ: Thị trường tài chính Mỹ ngày 24/9 chịu sức ép khi lợi suất trái phiếu Kho bạc và giá dầu tiếp tục tăng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên 5,16%, so với 5,11% cuối phiên trước và 3,97% trước khi chiến sự tại Iran đẩy giá dầu lên cao. Giá dầu Brent có thời điểm tăng 2,7%, lên 100,80 USD/thùng. Giá xăng thường tại Mỹ hiện ở mức trung bình 4,48 USD/gallon, tăng từ dưới 4,10 USD/gallon một tháng trước và 3,16 USD/gallon cùng kỳ năm 2025. Áp lực lên thị trường trái phiếu không chỉ xuất phát từ lạm phát mà còn từ sức chống chịu của kinh tế Mỹ.

3. Mỹ chi gần 2 tỷ USD nâng cấp lưới điện trước nhu cầu năng lượng tăng mạnh từ AI: Bộ Năng lượng Mỹ ngày 24/9 công bố kế hoạch dành gần 1,9 tỷ USD để nâng cấp lưới điện hiện có, trong bối cảnh sự phát triển nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) làm nhu cầu điện tăng mạnh. Khoản hỗ trợ dành cho 31 dự án tại 26 bang, dự kiến bổ sung hơn 23 GW khả năng truyền tải điện, tương đương lượng điện phục vụ khoảng 16 triệu hộ gia đình. Chính phủ cho rằng các dự án có thể nâng độ tin cậy của hệ thống và góp phần giảm chi phí điện cho khoảng 100 triệu người Mỹ. Khoản ngân sách liên bang sẽ đi kèm khoảng 3,35 tỷ USD vốn đối ứng của các đơn vị nhận tài trợ.

Trụ sở Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Washington, D.C. (Mỹ). Ảnh: Ngọc Quang/PV TTXVN tại Mỹ

4. IMF đề xuất điều kiện siết chặt tài khóa ngay từ đầu trong các gói vay mới: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 24/9 đề xuất tinh chỉnh các chương trình cho vay của mình theo hướng tập trung vào ít hạng mục cải cách hơn nhưng cải cách sâu hơn, nhằm giúp các nước thích ứng tốt hơn với một nền kinh tế toàn cầu ngày càng dễ biến động. Đợt đánh giá về thiết kế chương trình và các điều kiện đi kèm của IMF - lần thứ ba kể từ khi các hướng dẫn năm 2002 được ban hành - đã xem xét hiệu quả của các chương trình do IMF hỗ trợ từ tháng 1/2018 - 12/2024. Đây là giai đoạn chứng kiến cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung dưới nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

5. Các hiệp hội doanh nghiệp Mỹ phản đối lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel: Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ, Viện Dầu khí Mỹ và nhiều hiệp hội thương mại khác, đại diện cho các công ty lớn và các nhà cung cấp năng lượng của nước này, động thái cấm xuất khẩu diesel sẽ phản tác dụng, khi khiến sản lượng nhiên liệu giảm, nguồn cung khan hiếm hơn và giá các sản phẩm khác tăng cao. Các nhóm doanh nghiệp lập luận rằng việc xuất khẩu cho phép các nhà máy lọc dầu của Mỹ cân bằng hệ thống và tối đa hóa sản lượng. Lệnh cấm sẽ buộc các nhà máy lọc dầu phải giảm công suất để đưa sản lượng dầu diesel xuống bằng với nhu cầu trong nước. Công suất giảm sẽ dẫn đến sản lượng xăng và nhiên liệu máy bay giảm, khiến giá của các sản phẩm này cũng sẽ cao hơn.

6. Thị trường tài trợ hạ tầng AI chao đảo sau thông báo trì hoãn của Oracle: Việc tập đoàn Oracle phát thông báo bất khả kháng đối với một dự án trung tâm dữ liệu quy mô lớn do công ty quản lý tài sản Blue Owl phát triển tại bang New Mexico đang gây tâm lý e ngại trên thị trường tài trợ hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) trị giá hàng nghìn tỷ USD. Cụ thể, thông báo liên quan đến Jupiter, tổ hợp trung tâm dữ liệu mà STACK Infrastructure thuộc Blue Owl đang xây dựng để phục vụ OpenAI. Một nguồn tin cho biết dự án sẽ chậm tiến độ khoảng một năm. Phía Oracle viện dẫn điều khoản bất khả kháng vì gặp khó khăn trong việc bảo đảm nguồn điện cho công trường.

7. Cước tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tăng vọt, vượt 1 triệu USD/ngày: Các chủ tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) vận chuyển dầu thô từ vùng Vịnh sang Trung Quốc đã kiếm được hơn 1 triệu USD/ngày, gần gấp 30 lần mức trung bình trong 10 năm qua, trong bối cảnh gián đoạn tại eo biển Hormuz khiến nguồn cung tàu vận chuyển khan hiếm và giá cước tăng mạnh. Thông tin trên được ông Richard Matthews - Giám đốc tư vấn và nghiên cứu của hãng môi giới tàu biển Gibson, đưa ra trong bài viết gần đây trên chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI. Chuyên gia này cho biết, trong 10 năm qua, mức thu nhập trung bình từ mỗi tàu trên chỉ đạt khoảng 37.000 USD/ngày.