1. Mức tiêu thụ điện trong lĩnh vực sạc xe điện và dịch vụ dữ liệu tại Trung Quốc tăng mạnh:

Theo Cục Năng lượng Quốc gia, mức tiêu thụ điện của các dịch vụ sạc và đổi pin đạt 18,6 tỷ kilowatt-giờ (KWh) trong tháng 10, tăng 59,4% so với cùng kỳ năm ngoái; trong khi đó, mức tiêu thụ điện của các dịch vụ dữ liệu internet tăng 34,7%, đạt 9,9 tỷ KWh. Điều này phản ánh nhu cầu mạnh mẽ từ các ngành xe năng lượng mới và kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng tại quốc gia này.

2. Bước tiến trong tự động hóa nhưng còn nhiều giới hạn: Theo báo Liberation của Pháp, sự kết hợp giữa robot học và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một thế hệ máy móc mới có khả năng nhận biết, phân tích và thích ứng với môi trường, thay vì chỉ thực hiện những thao tác được lập trình sẵn. Được kỳ vọng tạo bước đột phá trong sản xuất công nghiệp, logistics và chăm sóc con người, robot tích hợp AI đang thu hút hàng tỷ USD đầu tư, dù vẫn đối mặt với nhiều thách thức về độ an toàn và tin cậy.

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

3. EU thất thu hơn 200 tỷ euro tiền thuế mỗi năm:

Thông báo “Mind the Gap 2026” (Chú ý khoảng trống thuế 2026) của Ủy ban châu Âu (EC) cho biết mỗi năm Liên minh châu Âu (EU) thất thu hơn 200 tỷ euro do khoảng trống tuân thủ thuế. Đây là những khoản thuế phải nộp theo luật nhưng không thu được, do trốn thuế, tránh thuế, bất cập trong quản lý hành chính hoặc sai sót không cố ý. EC kêu gọi các nước thành viên cùng nỗ lực thu hẹp khoảng trống thuế, bảo vệ tài chính công và tạo dư địa cho những khoản đầu tư mà châu Âu đang rất cần.

4. Thượng nghị sĩ Mỹ ủng hộ thỏa thuận thương mại tạm thời với Canada: Thượng nghị sĩ Chris Coons khuyến nghị Canada (Ca-na-đa) ký thỏa thuận thương mại tạm thời với chính quyền Tổng thống Donald Trump để sớm giảm sức ép thuế quan, sau đó phối hợp với đảng Dân chủ khi đảng này tiếp quản Quốc hội vào tháng 1/2027 nhằm xây dựng thỏa thuận dài hạn tốt hơn. Ông Coons cho rằng thuế áp dụng với hàng hoá Canada theo Mục 232, với lý do an ninh quốc gia, cần được dỡ bỏ.

5. Niềm tin tiêu dùng Mỹ tăng lên mức cao nhất trong gần 2 năm: Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tăng mạnh trong tháng 11/2026, lên mức cao nhất trong gần 2 năm, phản ánh tâm lý lạc quan hơn về thị trường lao động và triển vọng kinh tế sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo báo cáo công bố ngày 24/11 của tổ chức nghiên cứu Conference Board, chỉ số niềm tin người tiêu dùng Mỹ tăng lên 103,3 điểm trong tháng 11, so với mức 91,9 điểm của tháng 10 sau điều chỉnh. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2025.

6. Cổ phiếu Anthropic giảm xuống dưới giá IPO sau thương vụ phát hành kỷ lục: Cổ phiếu Anthropic, một trong những công ty phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Mỹ, giảm 7% trong phiên giao dịch ngày 24/11, xuống dưới mức giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) là 83 USD/cổ phiếu. Diễn biến này xảy ra chỉ vài ngày sau khi công ty huy động 81,3 tỷ USD trong đợt IPO được mô tả là lớn nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước chi phí khổng lồ để phát triển hạ tầng AI.

7. Hàn Quốc ghi dấu ấn tại CES 2027 với mô hình nhà ở tích hợp AI: Công ty thiết bị chăm sóc sức khỏe Ceragem của Hàn Quốc đã giành 9 giải thưởng Sáng tạo CES 2027 cho 8 sản phẩm, trước thềm triển lãm dự kiến khai mạc ngày 6/1/2027 tại Las Vegas (Mỹ). Nổi bật trong số này là mô hình “AI Wellness Home”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa môi trường sống và hoạt động chăm sóc sức khỏe theo tình trạng của từng người.