Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/9/2026

Tàu thuyền di chuyển trên eo biển Hormuz, gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: THX/TTXVN

1.Mỹ kêu gọi vùng Vịnh xây dựng tuyến vận chuyển dầu mới để tránh eo biển Hormuz:

Theo thenationalnews.com, gần 7 tháng kể từ khi cuộc chiến làm thay đổi bản đồ năng lượng toàn cầu nổ ra, người đứng đầu chương trình nghị sự năng lượng của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc chiến giành dầu mỏ Trung Đông không chỉ còn là vấn đề nguồn cung mà còn là vấn đề các tuyến đường vận chuyển. Ông Jarrod Agen, Giám đốc điều hành Hội đồng quốc gia về thống trị năng lượng Mỹ nêu rõ: “Chúng ta cần giảm bớt tầm quan trọng của eo biển Hormuz. Khi châu Âu phải ngừng phụ thuộc vào khí đốt của Nga, chúng ta đã xem xét các hành lang khác nhau để đưa khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ vào châu Âu nhằm thay thế khí đốt của Nga. Chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống tương tự ở vùng Vịnh”.

2.OECD điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026: Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 23/9 nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 2,9%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, tổ chức này hạ dự báo năm 2027 từ 3,1% xuống 3%, do cú sốc năng lượng từ xung đột tại Trung Đông ngày càng dai dẳng. Theo OECD, làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), từ trung tâm dữ liệu đến chất bán dẫn, là trụ cột giúp kinh tế thế giới đứng vững trong năm nay. Làn sóng này thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ và xuất khẩu công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc.

3.Nhập khẩu dầu của Trung Quốc dự kiến tăng chậm trong quý IV/2026: Theo ngân hàng Goldman Sachs, nhập khẩu dầu của Trung Quốc trong quý IV/2026 sẽ tăng chậm nếu giá dầu duy trì ở mức cao, qua đó hạn chế đà tăng của giá dầu thế giới. Cụ thể, lượng dầu mua vào của Trung Quốc trong quý IV/2026 dự kiến chỉ tăng khoảng 600.000 thùng/ngày so với quý trước. So với cùng kỳ năm ngoái, lượng nhập khẩu dự kiến thấp hơn khoảng 3 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, nhu cầu của Trung Quốc chững lại đã góp phần hạn chế đà tăng giá dầu.

4.Giá thuê tàu chở dầu đạt kỷ lục 1,2 triệu USD/ngày do chiến sự Iran: Giá thuê một siêu tàu chở dầu trên các tuyến đường nối Trung Đông và châu Á đã lần đầu tiên vượt mức 1,2 triệu USD/ngày, qua đó gia tăng áp lực ngày càng lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu do cuộc xung đột ở Iran. Theo công ty môi giới tàu biển Braemar, cước phí vận chuyển giữa Trung Đông và Trung Quốc đối với dòng tàu chở dầu cỡ lớn nhất (với sức chứa khoảng hai triệu thùng) đã tăng hơn gấp đôi kể từ cuối tháng 8. Braemar cho biết thêm các tuyến đường khác cũng ghi nhận mức tăng tương tự, trong đó chi phí vận chuyển dầu từ Brazil (Bra-xin) đến Trung Quốc đã tăng 1/3 trong tuần qua.

5.Apple tung dòng máy tính Mac mới, hứa hẹn giảm chi phí AI: Tập đoàn công nghệ Apple chuẩn bị bắt đầu giao các dòng máy tính để bàn mới với một chiến lược tiếp thị nhắm thẳng vào khách hàng doanh nghiệp: mua phần cứng để chạy trí tuệ nhân tạo (AI) nội bộ sẽ rẻ hơn việc thuê trung tâm dữ liệu đám mây. Theo Apple, các phiên bản Mac Mini và Mac Studio nâng cấp (với giá lên tới gần 20.000 USD) có thể xử lý tác vụ AI ngay trên máy. Chúng sẽ cạnh tranh với thế hệ máy để bàn mới của Nvidia và các hãng sản xuất máy tính cá nhân (PC) vốn dự kiến ra mắt tại sự kiện Windows của Microsoft ở San Francisco (Mỹ) vào tháng tới.

6.Áp lực lạm phát dai dẳng khiến Fed gặp khó trong điều hành lãi suất: Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cho rằng áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn ở mức đáng lo ngại, trong khi nền kinh tế tiếp tục cho thấy sức chống chịu, làm gia tăng khả năng ngân hàng trung ương này sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để đưa lạm phát về mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed chi nhánh Richmond, Tom Barkin ngày 22/9 nhận định các điều kiện kinh tế Mỹ “đang trở nên vững hơn”, với chi tiêu tiêu dùng tiếp tục duy trì và đà tăng trưởng không chỉ tập trung ở lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Theo ông, những diễn biến này khiến Fed tiếp tục phải tập trung vào vấn đề lạm phát.

7.ADB nâng dự báo tăng trưởng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương lên 5%: Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á mới nhất, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển từ mức 4,9% đưa ra vào tháng 7/2026 lên 5%, đồng thời hạ dự báo lạm phát. ADB cho rằng các yếu tố như đầu tư vững chắc, các biện pháp kích thích của chính phủ và nhu cầu xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) đang giúp giảm thiểu tác động từ giá năng lượng và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, ADB vẫn cảnh báo về những rủi ro, khi giá năng lượng duy trì ở mức cao và hiện tượng El Niño gia tăng cường độ có thể kìm hãm tăng trưởng và làm tăng áp lực lạm phát.