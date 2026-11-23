Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/11/2026

1. Samsung Securities xác nhận lộ thông tin hơn 8.000 khách hàng do tấn công mạng: Công ty môi giới chứng khoán Samsung Securities ngày 23/11 xác nhận thông tin cá nhân của hơn 8.000 khách hàng đã bị xâm phạm do sự cố an ninh mạng tại trang web tiếp nhận và phản hồi khách hàng. Doanh nghiệp Hàn Quốc này cho biết vụ truy cập trái phép được phát hiện hôm 21/11 không ảnh hưởng đến các hệ thống khác, song vẫn làm lộ tên và địa chỉ cư trú của khách hàng. Hiện công ty đã báo cáo cơ quan chức năng và đẩy mạnh bảo mật dữ liệu trong bối cảnh hàng loạt tổ chức tài chính Hàn Quốc liên tiếp đối mặt với các nguy cơ an ninh mạng.

2. Ant Group rót vốn giúp Simplexity đạt định giá 1,6 tỷ USD trong cuộc đua robot: Công ty khởi nghiệp AI ứng dụng vật lý Simplexity Robotics tại Trung Quốc vừa huy động thành công 100 triệu USD trong vòng gọi vốn do Ant Group dẫn dắt, đạt mức định giá 1,6 tỷ USD. Thương vụ còn có sự tham gia của các nhà đầu tư hiện hữu gồm Alibaba, Tencent, HongShan Capital và Lanchi Ventures, qua đó mở rộng danh mục đầu tư robot của Ant Group. Cùng ngày 23/11, Simplexity công bố mẫu robot hình người thứ hai mang tên iX trong bối cảnh ngành sản xuất Trung Quốc chiếm tới 97% tổng lượng robot hình người xuất xưởng từ đầu năm đến hết tháng 9/2026.

3. Quan chức ECB thận trọng về lộ trình tăng lãi suất sau tháng 12/2026: Quan chức Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Gediminas Simkus nhận định đợt tăng lãi suất lần thứ ba với mức 0,25 điểm phần trăm vào ngày 17/12 tới có thể chưa đủ kiềm chế lạm phát đang ở mức 4%. Tuy nhiên, cơ quan này chưa cần vội tăng lãi suất ngay sau tháng 12 do các tác động vòng hai từ cú sốc giá năng lượng chỉ mới hình thành dần dần. Theo ông Simkus, lộ trình chính sách tiền tệ trong năm 2027 sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán tiền lương và giá năng lượng, trong khi giới đầu tư dự báo có thêm một đến hai đợt tăng nữa.

4. Doanh nghiệp công nghệ lượng tử tăng tốc thương mại hóa vào ngành năng lượng: Các công ty công nghệ như Phasecraft, Quantinuum và ORCA Computing đang đẩy mạnh ứng dụng phần mềm lượng tử vào chuyển đổi năng lượng nhằm tối ưu lưới điện và vật liệu mới. Trong đó, Phasecraft từng huy động 34 triệu USD đang phát triển thuật toán quản lý lưới điện nhanh hơn tới 1.000 lần, còn Quantinuum đã niêm yết trên sàn Nasdaq tháng 6/2026 để nghiên cứu vật liệu hydro và thu giữ carbon. Các dự án hợp tác cùng tập đoàn BP và nhiều cơ quan năng lượng tại Anh, Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao giá trị hạ tầng hiện có.

5. Giá điện tại Nhật Bản lập đỉnh hơn 4 năm giữa áp lực thời tiết và nguồn cung LNG: Giá điện giao ngay tại Nhật Bản ngày 23/11 tăng vọt 6% so với tuần trước lên 37,5 yen (24 xu Mỹ)/kWh, chạm mức cao nhất kể từ tháng 8/2022 trước dự báo giá rét có thể làm tăng nhu cầu khí đốt. Đà tăng này diễn ra khi gián đoạn tại eo biển Hormuz giữ giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và than đá ở vùng đỉnh nhiều năm, còn dự báo mùa đông tại châu Âu làm tăng cạnh tranh nguồn cung. Do lượng LNG giao tới nước này giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2025, Nhật Bản có thể phải tăng mua vào khi sản lượng điện Mặt Trời bị hạn chế.

6. Xuất khẩu chip của Hàn Quốc lập kỷ lục mới: Theo hãng thông tấn Yonhap, xuất khẩu chất bán dẫn của Hàn Quốc đã tăng gần gấp bốn lần trong 20 ngày đầu tháng 11, đạt 38,5 tỷ USD và thiết lập mức cao nhất từ trước đến nay cho giai đoạn này. Nhờ đà tăng mạnh của mặt hàng chủ lực, chất bán dẫn hiện chiếm 49,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, tăng 24,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sự bứt phá của ngành bán dẫn đã góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong giai đoạn từ ngày 1-20/11 lên 77,4 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 38,4 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây đồng thời là mức xuất khẩu cao nhất từng được ghi nhận trong 20 ngày đầu của bất kỳ tháng nào.