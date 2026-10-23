Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 23/10/2026

Trang sức vàng được trưng bày tại triển lãm ở Cairo, Ai Cập. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Nợ công trở thành bài toán nan giải của các nước phát triển: Nợ công tại các nước phát triển được dự báo tiếp tục gia tăng trong những năm tới, khi nhu cầu chi tiêu ngày càng lớn trong khi lãi suất cao đẩy chi phí vay nợ lên. Pháp và Mỹ nằm trong số những nền kinh tế chịu sức ép lớn nhất và có thể phải thực hiện những điều chỉnh ngân sách rất lớn nếu muốn ổn định nợ công. Việc đảo ngược xu hướng này được đánh giá là rất khó khăn. Dân số già hóa khiến các chính phủ phải tăng chi cho y tế và lương hưu, trong khi nhu cầu đầu tư cho quốc phòng, trí tuệ nhân tạo và tăng cường khả năng tự chủ trong các lĩnh vực chiến lược cũng ngày càng lớn.

2. Giá nhà ở Mỹ bắt đầu giảm: Lãi suất thế chấp neo ở mức cao cùng chi phí nhà ở đắt đỏ đang khiến giao dịch bất động sản tại Mỹ bị đóng băng, song áp lực thị trường bắt đầu buộc nhiều người bán phải hạ giá tại một số khu vực. Theo thông tin từ Tập đoàn tài chính thế chấp Freddie Mac công bố ngày 22/10, lãi suất thế chấp cố định kỳ hạn 30 năm tại Mỹ đã giảm nhẹ xuống 7,32%, đánh dấu tuần thứ 5 liên tiếp duy trì trên mức 7%. Mức lãi suất cao kéo dài đã đẩy nhiều người mua tiềm năng ra khỏi thị trường, khiến lượng nhà bán ra sụt giảm mạnh và buộc các chuyên gia phải hạ dự báo phục hồi trong phần còn lại của năm.

3. Quỹ đầu tư lớn nhất thế giới lỗ 26,5 tỷ euro do trái phiếu lao dốc: Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy, quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới, ghi nhận tỷ suất sinh lời âm 0,5% trong quý 3/2026, tương đương khoản lỗ khoảng 278 tỷ kroner Na Uy, tức 26,5 tỷ euro, chủ yếu do giá trái phiếu giảm mạnh. Theo Norges Bank Investment Management (NBIM), đơn vị thuộc Ngân hàng trung ương Na Uy chịu trách nhiệm quản lý quỹ, kết quả trên được ghi nhận trong giai đoạn từ đầu tháng 7 đến cuối tháng 9.

4. Thái Lan thu hẹp thâm hụt ngân sách nhờ nguồn thu VAT tăng: Thâm hụt ngân sách của Thái Lan trong năm tài chính 2025-2026 (kết thúc cuối tháng 9/2026) được ghi nhận ở mức 3,4% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thấp hơn đáng kể so với mức dự báo 4,4% được đưa ra trước đó. Trích dẫn số liệu mới nhất từ Văn phòng Chính sách tài chính (FPO), Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Ekniti Nitithanprapas cho biết thâm hụt ngân sách giảm 1 điểm phần trăm so với dự báo là nhờ thu ngân sách nhà nước đạt mức cao hơn kỳ vọng. Kết quả tích cực này đã giúp kế hoạch tài chính trung hạn của Thái Lan đi đúng lộ trình đề ra.

5. Giá vàng mất ngưỡng 4.000 USD/ounce khi chứng khoán lao dốc: Giá vàng phiên 23/10 đã giảm xuống dưới mức 4.000 USD/ounce, chạm mức thấp nhất trong hơn ba tháng, khi giới đầu tư đẩy mạnh bán ra kim loại quý này giữa bối cảnh thị trường chứng khoán lao dốc. Có thời điểm, giá vàng giao ngay giảm 0,9% xuống dưới 3.990 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 7/2026, nối tiếp đà giảm gần 3% trong phiên trước đó, trước khi mức giảm được kìm lại.

6. Hội nghị COP31 tập trung vào thực thi các chính sách khí hậu: Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Berris Ekinci cho biết Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) sẽ tập trung vào việc thực thi các chính sách khí hậu. Phát biểu tại một sự kiện hướng tới Ngày Liên hợp quốc, bà Ekinci nhấn mạnh COP31 được định hướng là "kỳ hội nghị tập trung vào thực hiện”, thể hiện kỳ vọng rằng thập kỷ thứ hai triển khai Hiệp định Paris cần chú trọng biến các cam kết thành hành động thực tế, thay vì chủ yếu tiếp tục đàm phán và thông qua các quyết định mới.

7. Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone: Hoạt động của khu vực tư nhân tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính. Theo kết quả khảo sát sơ bộ của S&P Global, chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) tổng hợp của Eurozone giảm từ 53,1 điểm trong tháng 9 xuống 51,9 điểm trong tháng 10, mức thấp nhất kể từ tháng 6. Kết quả này thấp hơn tất cả các dự báo trong cuộc khảo sát của truyền thông mới đây, vốn dự kiến chỉ số này giảm nhẹ xuống 52,7 điểm./.