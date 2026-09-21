Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/9/2026

Trụ sở IMF tại Washington, D.C., Mỹ. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

1. IMF: Kinh tế thế giới chống chịu tốt trước nhiều rủi ro: Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro từ lạm phát dai dẳng, chi phí trả nợ gia tăng và hoạt động đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), mặc dù thực tế cho thấy kinh tế toàn cầu đã cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn so với lo ngại của nhiều chuyên gia. Bà Georgieva đánh giá tình trạng lạm phát dai dẳng sẽ không sớm chấm dứt. Điều này đòi hỏi nhiều ngân hàng trung ương phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Bà lưu ý nỗ lực bình ổn giá này cũng làm tăng chi phí và gây khó khăn cho nghĩa vụ trả nợ.

2. Các nhà máy lọc dầu - điểm nghẽn chính của nguồn cung năng lượng toàn cầu: Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư và Nga đã đầu tư hàng chục tỷ USD vào các nhà máy lọc dầu trong thập kỷ qua nhằm giành thị phần lớn hơn trên thị trường dầu diesel toàn cầu. Hiện nay, xung đột ở cả hai khu vực đã khiến xuất khẩu sụt giảm mạnh, siết chặt nguồn cung loại nhiên liệu cung cấp năng lượng cho phần lớn nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu diesel đang tăng vọt, lần đầu tiên trong tháng này vượt 6 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) tại Mỹ và tiếp tục tăng, lên 6,45 USD/gallon vào 18/9.

3. Trung Quốc tăng cường mua đậu tương của Mỹ trước thềm hội nghị thượng đỉnh: Trung Quốc đã thu mua thêm đậu tương từ Mỹ chỉ vài ngày trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng giữa lãnh đạo hai nước. Đây là một tín hiệu cho thấy tiến triển mới trong việc thực hiện cam kết gia tăng mua nông sản Mỹ của Trung Quốc. Các thương nhân am hiểu vấn đề cho biết các doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc đã đặt mua ít nhất 4 chuyến hàng đậu tương, tương đương khoảng 260.000 tấn vào cuối tuần trước.

4. BoE và Fed tăng giám sát đối với các công ty giao dịch tài chính lớn: Ngân hàng trung ương Anh (BoE) và Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng cường giám sát mức độ tiếp xúc của các ngân hàng với các công ty giao dịch lớn, sau khi biến động tại quỹ đầu cơ tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI) Situational Awareness khiến Jane Street chịu khoản lỗ lớn. Theo các nguồn tin thân cận, các cơ quan quản lý đang yêu cầu các ngân hàng toàn cầu cung cấp thông tin về mức độ tiếp xúc của họ với các công ty giao dịch và nhà tạo lập thị trường, trong đó có Jane Street và Citadel Securities.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

5. Quan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế: Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, ngày 20/9 nhận định tình trạng lạm phát đang ở mức quá cao trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế Mỹ, chứ không riêng gì xu hướng tăng giá dầu. Ông nhận định rằng ngay cả khi loại trừ các yếu tố có độ biến động cao như năng lượng và thực phẩm, xét trên cục diện chung của nền kinh tế, lạm phát vẫn duy trì ở mức quá cao.

6. Kinh tế Iran giảm hơn 10% do xung đột Trung Đông: Kinh tế Iran đã giảm hơn 10% sau các hoạt động quân sự của Mỹ và Israel (I-xra-en) vào cuối tháng 2/2026. Theo Trung tâm Thống kê Iran, trong giai đoạn từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 6 (quý đầu tiên theo lịch Ba Tư), Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này giảm 10,1% so với cùng kỳ năm trước.

7. Gần 50% dân số Canada không thể trang trải chi phí sinh hoạt quá 2 tháng nếu mất việc: Theo mạng tin financialpost.com ngày 20/9, một báo cáo mới vừa được công bố chỉ ra rằng, gần 1/2 số người Canada đang đi làm cảm thấy kém an toàn về tài chính hơn so với một năm trước, trong khi 47% cho biết họ chỉ có thể trang trải chi phí sinh hoạt trong tối đa 2 tháng nếu mất việc. Báo cáo do Money Mentors phối hợp cùng Angus Reid, thực hiện cho biết, người Canada không cảm thấy lạc quan hơn về tình hình tài chính của mình.

Tháp khoan dầu tại Qamishli, tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN

8. Giá dầu thô mất mốc 100 USD/thùng trước kỳ vọng ngoại giao Mỹ - Iran: Giá dầu thô thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần vào phiên giao dịch ngày 21/9, khi giới giao dịch đặt kỳ vọng vào những tiến triển ngoại giao bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, qua đó giúp loại bỏ dần các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị khỏi thị trường.Bên cạnh đó, những dấu hiệu phục hồi linh hoạt trong hoạt động xuất khẩu của Saudi Arabia, bất chấp các đợt tấn công liên tiếp từ lực lượng Houthi, cũng góp phần tạo thêm áp lực kéo giá "vàng đen" đi xuống.