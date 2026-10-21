Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 21/10/2026

1. Các nền tảng thương mại điện tử hạn chế AI tự động mua sắm: Các nền tảng trực tuyến lớn như Amazon, eBay và nhiều ngân hàng đang tăng cường ngăn chặn các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) tự động thực hiện giao dịch. Nguyên nhân là do lo ngại về rủi ro bảo mật, gian lận, truy cập trái phép dữ liệu khách hàng và mất kiểm soát hoạt động kinh doanh. Tương lai của mua sắm tự động bằng AI sẽ phụ thuộc vào khả năng đảm bảo an toàn dữ liệu và xây dựng lòng tin giữa các bên.

Quang cảnh lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Vịnh/PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

2. Trung Quốc đề xuất ba định hướng để ổn định kinh tế và thúc đẩy thịnh vượng chung cho APEC: Tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC, Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc Lam Phật An đã đề xuất ba định hướng trọng tâm nhằm ổn định và phát triển kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Các định hướng này bao gồm: tăng cường đối thoại chính sách kinh tế vĩ mô để đảm bảo ổn định tài chính, đẩy nhanh chuyển đổi kinh tế (đặc biệt trong các lĩnh vực AI, kinh tế số và xanh) để nâng cao khả năng chống chịu, và ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy thịnh vượng chung.

3. Hàn Quốc thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp bằng AI và robot thế hệ mới: Hàn Quốc vừa khai mạc Triển lãm Trí tuệ nhân tạo công nghiệp (Industrial AI EXPO 2026) nhằm thúc đẩy việc ứng dụng AI vào sản xuất, robot công nghiệp và tự động hóa nhà máy. Sự kiện tập trung vào "AI hiện thân" (Embodied AI), giúp kết nối công nghệ AI với thế giới vật lý. Đây là một phần của sáng kiến K Connect AI do chính phủ triển khai để xây dựng hệ sinh thái AI trong các ngành sản xuất chủ lực, nhằm nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh.

4. Trung Quốc: Thị trường giao dịch khí thải carbon quốc gia vượt 1 tỷ tấn: Thứ trưởng Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc Lý Cao cho biết thị trường giao dịch khí thải carbon quốc gia của nước này đã vượt mốc 1 tỷ tấn, trở thành thị trường lớn nhất thế giới. Sau hơn 5 năm hoạt động, thị trường này đã bao phủ khoảng 65% tổng lượng khí thải CO2 cả nước và giúp ngành nhiệt điện giảm khoảng 530 triệu tấn phát thải. Trong tương lai, Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng thị trường carbon sang các ngành phát thải lớn khác như hóa dầu và hóa chất.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

5. Tổng thống Mỹ công bố hàng loạt dự án đầu tư và biện pháp thúc đẩy kinh tế: Trong chuyến thăm bang North Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố hàng loạt dự án đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn như Amazon, JetZero và Johnson & Johnson vào các lĩnh vực AI, hàng không và dược phẩm, hứa hẹn tạo ra hàng chục nghìn việc làm. Nhà Trắng cũng nhấn mạnh các kết quả tích cực từ chính sách giảm thuế, hỗ trợ y tế nông thôn và các biện pháp thuế quan bảo vệ sản xuất trong nước.

6. Thái Lan đẩy mạnh khai thác kali nhằm giảm phụ thuộc vào phân bón nhập khẩu: Chính phủ Thái Lan đang tích cực thúc đẩy các dự án khai thác quặng kali ở vùng Đông Bắc nhằm tự chủ nguồn cung phân bón, giảm bớt chi phí nhập khẩu lên tới gần 2 tỷ USD mỗi năm. Bộ Công nghiệp nước này hiện đang hỗ trợ ba dự án mỏ kali lớn, với dự án đầu tiên dự kiến đi vào sản xuất từ cuối năm 2027. Việc đẩy mạnh khai khoáng này được kỳ vọng sẽ ổn định sinh kế cho nông dân và tạo ra nguồn thu xuất khẩu lớn.

7. Chi phí nhiên liệu tăng gây sức ép lên lợi nhuận ngành hàng không: Mặc dù nhu cầu đi lại cao giúp United Airlines đạt doanh thu và lợi nhuận khả quan trong quý III/2026, chi phí nhiên liệu bay tăng vọt đang làm suy giảm đáng kể lợi nhuận của hãng và toàn ngành. United Airlines dự kiến giá nhiên liệu sẽ tiếp tục tăng trong quý IV, khiến dự báo lợi nhuận thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Áp lực chi phí này, phần lớn do xung đột tại Trung Đông, cũng buộc các hãng hàng không khác phải hạ dự báo lợi nhuận.

Máy bay của United Airlines mang biểu tượng Star Alliance di chuyển trên đường băng tại sân bay quốc tế San Francisco, bang California (Mỹ). Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ

8. Adidas nâng dự báo lợi nhuận sau quý kinh doanh kỷ lục: Tập đoàn thể thao Adidas đã nâng dự báo lợi nhuận hoạt động cả năm lên 2,5 tỷ euro (2,81 tỷ USD) sau khi ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục 1,01 tỷ euro trong quý III/2026. Kết quả khả quan này có được nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng sản phẩm thời trang phong cách sống, cùng với việc được hoàn trả khoảng 200 triệu euro thuế nhập khẩu tại Mỹ và tối ưu hóa các chương trình giảm giá.

9. HSBC: Cơn sốt AI không biến trung tâm dữ liệu thành khoản đầu tư hấp dẫn: Giám đốc điều hành ngân hàng HSBC, ông Georges Elhedery, cảnh báo các nhà đầu tư cần thận trọng khi rót vốn vào các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Dù AI là động lực phát triển mạnh mẽ, sự thành công của các dự án trung tâm dữ liệu phụ thuộc rất lớn vào chất lượng khách thuê và định giá hợp đồng. Việc các công ty công nghệ lớn liên tục gia tăng nợ vay để đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI đang tiềm ẩn nhiều rủi ro cho các nhà đầu tư thiếu chọn lọc.