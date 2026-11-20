1. Anthropic chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq: Ngày 19/11, công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic đã chính thức niêm yết trên sàn Nasdaq với mức giá IPO ấn định 83 USD/cổ phiếu, cao hơn dự kiến ban đầu. Đợt phát hành gồm 980 triệu cổ phiếu phổ thông loại A dự kiến huy động khoảng 81,34 tỷ USD, trở thành một trong những thương vụ huy động vốn lớn nhất lịch sử chứng khoán Mỹ. Nguồn vốn quy mô lớn này giúp Anthropic mở rộng hạ tầng tính toán, đồng thời là phép thử quan trọng đối với niềm tin của thị trường vào triển vọng thương mại hóa và tiến tới lợi nhuận từ AI.

Đồng tiền mệnh giá 20 euro tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN phát

2. Pháp lo ngại thất thu hàng trăm triệu euro thuế tiền số: Theo báo cáo trình Quốc hội Pháp, tình trạng không kê khai thu nhập từ tiền mã hóa có thể khiến ngân sách nước này thất thu hàng trăm triệu euro mỗi năm. Dù khảo sát cho thấy 5-6,5 triệu người trưởng thành sở hữu tài sản số, năm 2024 chỉ có 23.984 hộ gia đình kê khai 368 triệu euro tiền lãi, trong khi Chainalysis ước tính mức lãi năm 2025 lên tới 2,5 tỷ USD. Để hạn chế thất thu, báo cáo đề xuất tăng cường nguồn lực cho cơ quan thuế, lập cơ sở dữ liệu tài khoản và bắt buộc khai báo ví tiền số tự quản lý trị giá trên 5.000 euro.

3. Thượng viện Mỹ thông qua dự luật thúc đẩy hạ tầng năng lượng: Thượng viện Mỹ ngày 19/11 đã thông qua dự luật lưỡng đảng với 62 phiếu thuận, 33 phiếu chống nhằm rút ngắn quy trình cấp phép dự án nhà máy điện, đường dây truyền tải và trung tâm dữ liệu. Văn kiện siết chặt thời hạn thẩm định môi trường, đẩy nhanh mở rộng lưới điện và buộc các trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn gánh tỷ lệ cao hơn trong chi phí nâng cấp hạ tầng. Trước khi chuyển sang Hạ viện, dự luật được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư kéo dài, giúp giải quyết bài toán chi phí năng lượng cho doanh nghiệp và người dân Mỹ.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: THX/TTXVN phát

4. Dự thảo COP31 gây tranh cãi về chuyển dịch năng lượng và tài chính: Dự thảo thỏa thuận mới tại Hội nghị COP31 do Australia công bố ngày 19/11 đã loại bỏ hoàn toàn nội dung về nhiên liệu hóa thạch giữa bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu. Văn bản đặt mục tiêu nâng tỷ trọng điện năng lên 35% tổng nhu cầu năng lượng toàn cầu vào năm 2035, song gây tranh cãi vì không nêu rõ nguồn điện sạch và ưu tiên công nghệ thu hồi carbon tốn kém. Về tài chính, dự thảo đề xuất thảo luận tăng gấp ba nguồn vốn thích ứng vào năm 2035, nhưng lại loại bỏ mục tiêu 120 tỷ USD mà các nước đang phát triển yêu cầu.

5. Làn sóng AI có nguy cơ khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng nóng: Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) chi nhánh Chicago Austan Goolsbee ngày 19/11 cảnh báo làn sóng triển khai trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến kinh tế Mỹ tăng trưởng nóng và đẩy lạm phát tăng thêm. Theo ông, các dự án trung tâm dữ liệu trị giá hàng nghìn tỷ USD đang tạo áp lực khiến nền kinh tế khó hấp thụ kịp, kéo lạm phát lên cao hơn nhiều so với mục tiêu 2%. Trước thực tế này, thị trường dự đoán Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8-9/12, dù tác động của AI tới năng suất vẫn chưa rõ ràng.