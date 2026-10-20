Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 20/10/2026

1. Đồng euro kỹ thuật số gây lo ngại vì chi phí khổng lồ: Kế hoạch phát hành đồng euro kỹ thuật số dành cho người dân đang làm dấy lên lo ngại trong ngành ngân hàng châu Âu khi chi phí triển khai có thể lên tới ít nhất 18 tỷ euro, chưa kể khoản đầu tư mà các nhà bán lẻ phải bỏ ra để nâng cấp hệ thống thanh toán.

Các đồng tiền giấy euro. Ảnh: IRNA/TTXVN

Ông Daniel Baal, Chủ tịch Crédit Mutuel Alliance Fédérale, một trong những tập đoàn ngân hàng và bảo hiểm lớn của Pháp, cảnh báo việc triển khai euro số đòi hỏi nâng cấp khoảng 25 triệu thiết bị thanh toán, 800.000 trang thương mại điện tử và 500.000 máy giao dịch ngân hàng tự động trên khắp châu Âu.

2. Xuất khẩu dầu mỏ của Iran qua eo biển Hormuz bị đình trệ: Hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran qua eo biển Hormuz đã đình trệ do lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, làm gia tăng sức ép đối với nguồn thu chủ lực của Tehran.

Chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI dẫn thông tin từ các công ty phân tích thị trường năng lượng và vận tải biển cho biết, doanh thu từ xuất khẩu dầu mỏ của Iran có thể giảm về con số 0 vào giữa tháng 12/2026, khi các chuyến hàng cuối cùng được giao đến khách hàng và các khoản thanh toán cạn dần.

3. Giá trị của thị trường vàng kỹ thuật số tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025: Giá trị của thị trường vàng kỹ thuật số đã tăng gấp 3 lần kể từ đầu năm 2025, lên mức cao nhất khoảng 55 tỷ USD, khi ngành này tìm cách thu hút các nhà đầu tư trẻ tuổi tham gia thị trường thông qua những hình thức đầu tư vàng dễ giao dịch hơn.

Ngày 19/10, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) dự báo thị trường vàng kỹ thuật số có thể tăng trưởng khoảng 27% mỗi năm, đạt quy mô tối đa 170 tỷ USD vào năm 2031 theo kịch bản cơ sở. Dự báo này được đưa ra trong bối cảnh các sản phẩm đầu tư được mã hóa bằng công nghệ blockchain ngày càng phổ biến.

4. Chip Nvidia vẫn thu hút doanh nghiệp Trung Quốc bất chấp lệnh hạn chế của Mỹ: Ba tập đoàn công nghệ Trung Quốc gồm ByteDance, Alibaba và Tencent đã đặt mua tổng cộng hơn 3 triệu card đồ họa RTX PRO 5500 mới của công ty sản xuất chip Nvidia, với tổng giá trị theo giá niêm yết vượt 35 tỷ USD, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh tìm kiếm chip có hiệu năng thấp hơn nhưng vẫn đáp ứng quy định xuất khẩu của Mỹ.

Theo ba nguồn thạo tin, Nvidia đã thông báo với khách hàng và đối tác rằng hãng không thể bảo đảm đáp ứng đầy đủ các đơn hàng do nhu cầu từ các công ty công nghệ Trung Quốc vượt xa kế hoạch sản xuất.

5. Sự cố Google Cloud làm gián đoạn dịch vụ ngân hàng trực tuyến tại Đức: Ngày 20/10, hàng triệu khách hàng tại Đức gặp khó khăn khi truy cập tài khoản tại các ngân hàng số ING và Revolut do sự cố kỹ thuật.

Biểu tượng của Google Cloud. Ảnh: Google

Trong khi trục trặc tại ING, ngân hàng trực tuyến lớn nhất tại Đức, với hơn 10 triệu khách, hàng xuất phát từ nguyên nhân nội bộ, sự cố tại Revolut liên quan đến việc gián đoạn dịch vụ điện toán đám mây Google Cloud tại châu Âu, làm dấy lên lo ngại về sự phụ thuộc của các ngân hàng vào nhà cung cấp công nghệ bên ngoài.

6. Các mỏ đồng cần khoản đầu tư mới 332 tỷ USD để ngăn chặn cú sốc nguồn cung: Trong báo cáo "Triển vọng các kim loại phục vụ chuyển đổi năng lượng" công bố ngày 20/10, Bloomberg New Energy Finance (BNEF), bộ phận nghiên cứu thị trường năng lượng độc lập thuộc tập đoàn tài chính và truyền thông Bloomberg L.P., ước tính các mỏ đồng cần khoảng 332 tỷ USD vốn đầu tư mới để ngăn chặn một cú sốc nguồn cung trong tương lai.

BNEF dự báo, nếu không có các khoản chi tiêu vốn đáng kể, thị trường đồng sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung lên tới 20 triệu tấn vào năm 2050.

7. Hiệp định thương mại tự do Ấn Độ - New Zealand chính thức có hiệu lực: Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Ấn Độ và New Zealand chính thức có hiệu lực từ ngày 20/10, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương, đồng thời mở ra cơ hội mới cho thương mại, đầu tư và hợp tác dịch vụ giữa hai nước.

Hiệp định cho phép toàn bộ hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ đáp ứng quy tắc xuất xứ được hưởng thuế nhập khẩu 0% tại thị trường New Zealand ngay từ ngày đầu thực thi.

8. Đồng NDT tăng lên mức cao nhất hơn 4 năm: Phiên 20/10, đồng NDT của Trung Quốc tăng lên mức cao nhất trong hơn 4 năm, sau khi ngân hàng trung ương phát tín hiệu định hướng tỷ giá mạnh hơn.

Đồng NDT và đồng USD. Kyodo/TTXVN

Nhu cầu bán ngoại tệ để đổi sang NDT của doanh nghiệp, khi xuất khẩu tăng trưởng vững chắc, cũng góp phần củng cố đà tăng của đồng tiền này. Trong phiên giao dịch buổi sáng, đồng NDT có thời điểm tăng lên 6,6789 NDT/USD, mức cao nhất kể từ ngày 28/6/2022. Đồng NDT giao dịch ở thị trường nước ngoài cũng tăng khoảng 0,05%, lên 6,6787 NDT/USD, mức cao nhất trong hơn 4 năm.

9. Ngành công nghiệp Đức mất gần 500.000 việc làm kể từ năm 2019: Theo khảo sát của Viện Ifo công bố ngày 19/10, các doanh nghiệp công nghiệp Đức có số lao động vào cuối năm 2025 ít hơn khoảng 496.000 người so với đầu năm 2019, tương đương mức giảm 7,1%.

Ngành ô tô, một trong những trụ cột của nền kinh tế Đức, chịu tác động nặng nề nhất. Các nhà sản xuất ô tô và doanh nghiệp cung ứng đã cắt giảm tổng cộng khoảng 123.500 việc làm, tương đương 13% lực lượng lao động của ngành trong giai đoạn được khảo sát.