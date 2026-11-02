Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/11/2026

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Cơ hội sớm mở cửa trở lại eo biển Hormuz: Iran tuyên bố sẵn sàng mở lại eo biển Hormuz trong vòng hai ngày nếu Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran, thay vì lộ trình bảy ngày đề xuất trước đó. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết hai bên đang trao đổi thông điệp qua các bên trung gian và mọi bước tiếp theo đều phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng yêu sách của Iran.

2. Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể lên 140 USD/thùng: Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ngày 1/11 đã cảnh báo giá dầu thô Brent có thể vọt lên mốc 140 USD/thùng vào năm 2027 nếu sản lượng khai thác tại khu vực Vùng Vịnh tiếp tục sụt giảm sâu. Ngân hàng này điều chỉnh tăng dự báo giá dầu Brent cho tháng 12/2026 từ mức 90 USD/thùng trước đó lên mức 105 USD/thùng, đồng thời nâng dự báo giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ từ mức 81 USD/thùng lên 94 USD/thùng.

Nhà máy lọc dầu ở Dammam, Saudi Arabia. Ảnh: THX/TTXVN

3. Hoạt động sản xuất tại châu Á giảm tốc bất chấp nhu cầu chip AI vững chắc: Hoạt động sản xuất tại châu Á tiếp tục tăng trưởng trong tháng 10/2026, nhưng với tốc độ chậm lại, kể cả tại các nền kinh tế xuất khẩu lớn về chip. Điều này cho thấy sức ép từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đang ảnh hưởng đến kinh tế khu vực, dù nhu cầu đối với chip và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI) vẫn tương đối vững chắc.

4. Trung Quốc đổi "mỏ neo" lãi suất, giảm chi phí vay cho ngân hàng: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC, ngân hàng trung ương) ngày 2/11 đã chính thức chuyển đổi lãi suất chính sách chính sang lãi suất cho vay qua đêm, đồng thời bơm 541 tỷ NDT (khoảng 81,3 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng. Giới phân tích đánh giá đây là một hình thức nới lỏng điều kiện tiếp cận vốn, nhằm hỗ trợ nền kinh tế trong bối cảnh niềm tin thị trường đang bị thử thách.

5. Trung Quốc dịch chuyển cuộc đua robot: Từ phần cứng sang "bộ não": Sau nhiều năm chế tạo các robot hình người có khả năng chạy, nhảy múa và lộn ngược, các công ty Trung Quốc đang tập trung nguồn lực vào một thách thức mới: phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các cỗ máy này trở nên hữu ích trong nhiều phạm vi công việc rộng lớn hơn. Khi sự cạnh tranh kéo giá phần cứng giảm xuống, các nhà sản xuất robot đã nhận thấy rằng lợi nhuận biên sẽ không đến từ phần cứng mà đến từ bộ não của robot.

Robot hình người phục vụ tại một nhà hàng ở thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 4/8/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

6. Doanh nghiệp Israel chiếm gần một nửa danh sách an ninh mạng hàng đầu của Fortune: Theo trang Ynet Global ngày 30/10, các công ty an ninh mạng do người Israel sáng lập hoặc đồng sáng lập chiếm gần một nửa danh sách Cyber 60 năm 2027 do tạp chí Fortune công bố, cho thấy vai trò nổi bật của Israel trong ngành công nghiệp an ninh mạng toàn cầu. Trong tổng số 60 công ty khởi nghiệp được lựa chọn, có tới 29 doanh nghiệp có nguồn gốc từ Israel.

7. Các tập đoàn năng lượng phớt lờ những kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu mới: Các tập đoàn dầu khí lớn đang ưu tiên sử dụng khoản lợi nhuận tăng mạnh nhờ giá năng lượng leo thang để chi trả cho cổ đông và giảm nợ, thay vì đầu tư xây dựng các nhà máy lọc dầu mới, bất chấp lời kêu gọi tăng cường năng lực lọc dầu từ các chính phủ phương Tây. ExxonMobil, Chevron, BP, Shell và TotalEnergies đã công bố tổng lợi nhuận ròng hơn 50 tỷ USD trong quý III/2026.