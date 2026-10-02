Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026

Một cây xăng ở vùng Đông Bắc thủ đô Washington, D.C. (Mỹ), ngày 19/9/2026. Ảnh minh họa: Ngọc Quang/TTXVN

1. Mỹ yêu cầu Pháp, Đức giải phóng kho dự trữ diesel khẩn cấp: Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang gây sức ép yêu cầu Pháp và Đức đưa diesel từ các kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường nhằm góp phần hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu, đồng thời cảnh báo khả năng hạn chế xuất khẩu diesel của Mỹ sang châu Âu nếu hai nước không hành động.

2. Cuộc đua AI trước lời kêu gọi "giảm tốc": Trong những năm qua, cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) vận hành theo phương châm: phát triển càng nhanh càng tốt. Thế nhưng, chỉ trong khoảng 10 ngày đầu tháng 9/2026, hàng loạt sự kiện dồn dập đã khiến chính các công ty AI lớn nhất thế giới phải chững lại và xem xét mức độ an toàn của những sản phẩm do mình tạo ra.

3. OpenAI cảnh báo hơn 100 tổ chức về hoạt động bất thường của tác nhân AI: OpenAI, công ty phát triển ứng dụng ChatGPT, đã thông báo cho hơn 100 tổ chức về các sự cố liên quan đến hoạt động trái phép của các tác nhân AI, trong bối cảnh các phòng thí nghiệm AI đang chịu sự giám sát ngày càng chặt chẽ liên quan đến hoạt động ngoài dự kiến của các tác nhân AI.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

4. Thống đốc Fed: AI là rủi ro lạm phát hàng đầu năm 2027: Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), bà Lisa Cook, ngày 1/10 cho biết bà xem AI, cùng áp lực lạm phát mà công nghệ này tạo ra, là một trong những rủi ro hàng đầu đối với năm 2027. Bà cũng lưu ý các cú sốc nguồn cung xảy ra ngày càng thường xuyên. Các cú sốc này đã gây ra những tác động dai dẳng tới mức bất ngờ và trở nên quan trọng hơn đối với việc hoạch định chính sách.

5. Lý do giới siêu giàu rời Anh: Một số tỷ phú đang tìm cách rời Vương quốc Anh trong một cuộc di cư của giới siêu giàu nhằm tránh gánh nặng thuế má rất cao tại đây. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chưa có đủ bằng chứng cho một cuộc "tháo chạy" quy mô lớn, và thuế không phải yếu tố duy nhất chi phối quyết định này.

6. Lạm phát tại Eurozone chạm mức cao nhất trong 3 năm: Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) trong tháng 9/2026 chạm mức cao nhất trong 3 năm, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi lên trong những tháng tới do chi phí năng lượng leo thang. Diễn biến này duy trì áp lực buộc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) phải nâng lãi suất.

Nông dân gặt lúa trên cánh đồng tại Nagaon, bang Assam, Ấn Độ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN phát

7. UNDP: Các nước đang phát triển chịu tác động của các cuộc khủng hoảng chồng chéo: Trong phát biểu với báo giới ngày 2/10, ông Alexander De Croo, Giám đốc điều hành Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cảnh báo giá năng lượng tăng cao, hiện tượng El Nino cường độ mạnh và chi phí vay vốn leo thang đang gia tăng áp lực lên các nước đang phát triển gần đến mức độ nghiêm trọng như thời kỳ đại dịch.

8. Tương lai cuộc đua máy tính lượng tử không chỉ nằm ở số qubit: Cuộc đua phát triển máy tính lượng tử đang chuyển từ việc tăng số lượng qubit sang một thách thức khó hơn. Đó là làm thế nào để hệ thống điều khiển, hiệu chuẩn, đọc dữ liệu và sửa lỗi có thể mở rộng tương ứng khi máy tính tiến tới quy mô hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu qubit.

9. Nhật Bản sẽ không cần tới chính sách tiền tệ siêu nới lỏng: Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Minoru Kiuchi ngày 2/10 nói rằng nước này đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng giảm phát, do đó không còn cần tới chính sách tiền tệ nới lỏng quá mức nhằm theo đuổi mục tiêu lạm phát cao hơn.

10. Lãi suất cao khiến M&A toàn cầu hạ nhiệt trong quý III/2026: Dữ liệu mới nhất do Sở giao dịch chứng khoán London (LSEG) công bố cho thấy tổng giá trị các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) trên toàn cầu trong quý III/2026 chỉ đạt 993 tỷ USD, giảm 41% so với quý trước. Đây là quý đầu tiên giá trị M&A xuống dưới mốc 1.000 tỷ USD kể từ quý II/2025.