Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp nhận vai trò chủ nhà APEC lần thứ 34 - năm 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

1. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027: Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 từ Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

2. Lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ nhất trí tăng cường trao đổi về kinh tế, thương mại và AI: Theo Tân Hoa xã, chiều 19/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Thâm Quyến. Trong cuộc gặp, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho biết hai bên đã thiết lập định vị mới về mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng với nội hàm mới "dựa trên sự tôn trọng, công bằng và đối đẳng".

3. Vá lỗi phần mềm bằng AI - nguồn cơn gây gián đoạn công nghệ diện rộng: Giới chuyên gia an ninh mạng và các quan chức Mỹ nhận định rằng làn sóng cập nhật và vá các lỗ hổng phần mềm với tốc độ chưa từng có trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) nhiều khả năng là nguyên nhân chính dẫn đến hàng loạt sự cố gián đoạn công nghệ gần đây, dù nguyên nhân cụ thể của từng vụ việc vẫn chưa được làm rõ.

Khói bốc lên từ một nhà máy ở Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

4. EU hoãn áp dụng luật kiểm soát phát thải khí methane thêm 2 năm: Theo thỏa thuận giữa Nghị viện châu Âu (EP) và Hội đồng EU, các quy tắc yêu cầu nhà nhập khẩu dầu mỏ, khí đốt và than đá phải báo cáo mức phát thải khí methane - vốn dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2027 - sẽ bị lùi thời điểm thực thi sang ngày 1/1/2029.

5. Mỹ đối mặt nguy cơ chạm trần nợ công vào tháng 2/2027: Mỹ có thể sẽ chạm trần nợ công sớm nhất vào tháng 2 năm tới nếu Quốc hội Mỹ không kịp thời hành động để nâng hoặc đình chỉ hạn mức vay nợ quốc gia. Khi chạm trần nợ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp để kéo dài thời gian tránh vỡ nợ, bao gồm việc tạm dừng đầu tư vào quỹ tiết kiệm của công chức và quỹ y tế của nhân viên bưu điện nghỉ hưu, cũng như luân chuyển dòng tiền giữa các cơ quan chính phủ.

6. Anh: Số sự cố an ninh mạng trong lĩnh vực tài chính tháng 10/2026 cao thứ hai trong 5 năm: Tổng cộng có 38 sự cố được báo cáo cho FCA trong tháng 10/2026, chỉ đứng sau con số 49 sự cố vào tháng 6/2023, thời điểm xảy ra vụ rò rỉ dữ liệu MOVEit. Số lượng sự cố trong tháng 10 tăng 50% so với mức đỉnh điểm trước đó cách đây 18 tháng.

Các cầu cảng bận rộn trên cảng Busan. Ảnh: Khánh Vân/TTXVN

7. Hàn Quốc lập kỳ tích xuất khẩu 1.000 tỷ USD: Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào ngày 19/11, sớm hơn một tháng trước khi kết thúc năm, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chất bán dẫn.

8. UniCredit và Đức đạt thỏa thuận khung về thâu tóm Commerzbank: Ngân hàng UniCredit của Italy và Chính phủ Đức đã đạt được thỏa thuận chung về các bất đồng cốt lõi trong thương vụ thâu tóm Commerzbank. Động thái này đánh dấu một bước tiến quan trọng sau cuộc đối đầu kéo dài hai năm để giành quyền kiểm soát ngân hàng lớn thứ hai của Đức.

9. Lạm phát tại Anh tăng lên mức cao nhất trong một năm: Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) ngày 18/11 công bố tỷ lệ lạm phát của Anh trong 12 tháng tính đến tháng 10/2026 đã tăng lên 3,6% – mức cao nhất trong một năm – từ mức 3,5% của tháng 9, chủ yếu do giá xăng và dầu diesel tăng.

10. Anthropic huy động kỷ lục hơn 81 tỷ USD từ IPO: Anthropic, doanh nghiệp công nghệ phát triển ứng dụng AI Claude, đã chốt giá cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở mức 83 USD/cổ phiếu. Với mức giá này, Anthropic huy động kỷ lục 81,3 tỷ USD, vượt SpaceX hồi tháng 6/2026, với 75 tỷ USD.