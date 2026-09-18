Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 18/9/2026

Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

1. Cổ phiếu ngành vàng châu Á khởi sắc khi giá vàng phục hồi từ đáy gần 6 tuần: Cổ phiếu của các doanh nghiệp khai thác vàng tại châu Á đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch 18/9, nối tiếp đà phục hồi của giá vàng từ mức "đáy" gần 6 tuần. Xu hướng đi xuống của giá dầu cùng sự suy yếu của đồng USD đã giúp giải tỏa sức ép tâm lý từ triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất.

2. Hàn Quốc gia hạn giảm thuế nhiên liệu đến hết tháng 11/2026: Ngày 18/9, Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc thông báo sẽ kéo dài chương trình giảm thuế nhiên liệu thêm 2 tháng, đến hết tháng 11/2026, nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân trong bối cảnh căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Quyết định được đưa ra tại cuộc họp các bộ trưởng phụ trách kinh tế do Bộ trưởng Tài chính Koo Yun-cheol chủ trì. Bộ cho biết việc duy trì chính sách này là cần thiết để giảm chi phí nhiên liệu cho người dân, đồng thời giúp đất nước ứng phó với khả năng giá dầu biến động mạnh hơn.

Một mỏ than ở Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Trung Quốc. Ảnh tư liệu, minh họa: THX/TTXVN

3. Trung Quốc yêu cầu ổn định nguồn cung khi giá than chạm mức cao nhất gần 3 năm: Chính phủ Trung Quốc vừa yêu cầu các doanh nghiệp khai thác khẩn trương ổn định sản xuất và bảo đảm nguồn cung than, sau khi giá giao ngay của loại nhiên liệu phục vụ nhiệt điện này tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 3 năm qua. Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc (NEA) cho biết cơ quan này vừa phối hợp cùng Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC) và Cục Quản lý An toàn Mỏ Quốc gia (NMSA) ban hành thông báo liên tịch. Văn bản yêu cầu các địa phương sản xuất than trọng điểm cùng các doanh nghiệp đẩy nhanh nỗ lực duy trì sản lượng ổn định, đồng thời tạo điều kiện mở cửa trở lại các mỏ than nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

4. Rào cản trong việc tạo "công tắc ngắt" AI: Cuộc tranh luận về những mối nguy hiểm tiềm ẩn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra đã bùng phát trở lại trong những tuần gần đây, khi các nhà nghiên cứu một lần nữa cảnh báo công nghệ này có thể chấm dứt sự tồn tại của nhân loại, trong khi lãnh đạo các công ty AI cho rằng cần phải làm chậm tốc độ phát triển của AI. Một trong những nhà đồng sáng lập công ty AI Anthropic chia sẻ với BBC trong tuần này rằng ông tin việc trang bị các “công tắc ngắt khẩn cấp” có thể cần phải trở thành quy định bắt buộc đối với AI. Tuy nhiên, AI càng được tích hợp sâu vào đời sống thường nhật, rủi ro từ việc tắt hệ thống làm ngưng trệ các hoạt động chính đáng khác sẽ càng lớn.

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

5. Ngân hàng trung ương Nhật Bản nâng lãi suất lên mức cao nhất 31 năm: Tại cuộc họp diễn ra ngày 18/9, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) đã quyết định tăng lãi suất lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm, nhằm ứng phó lạm phát do giá năng lượng tăng vọt và hỗ trợ đồng yen. Theo thông báo trên trang web của BoJ, quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, từ 1% lên 1,25%, được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận 2 phiếu chống. Đây là động thái được thị trường dự đoán rộng rãi trước đó, nhằm ngăn nguy cơ lạm phát vượt mục tiêu 2% của BoJ.

6. Thương mại Trung Quốc-ASEAN: Mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh và tiêu chuẩn hóa: Ngày 17/9, tại Lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc - ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 tại Nam Ninh, Quảng Tây, ban tổ chức đã công bố “Báo cáo Triển vọng Hợp tác Kinh tế và Thương mại Trung Quốc - ASEAN (giai đoạn 2026–2027)”. Báo cáo dự báo rằng đến năm 2027, hợp tác giữa hai bên sẽ mở rộng toàn diện từ các lĩnh vực truyền thống như tự do hóa và tạo thuận lợi cho thương mại, đầu tư sang các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, phát triển xanh và tiêu chuẩn hóa.