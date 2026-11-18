Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AA/TTXVN phát

1. Tổng thống Nga đánh giá cao vai trò của các nền kinh tế châu Á: Sự vươn lên mạnh mẽ của các nền kinh tế đang phát triển tại châu Á trong những thập kỷ qua không chỉ biến khu vực này thành trung tâm kinh tế toàn cầu, mà còn đang tạo ra những tác động sâu sắc đến trật tự thế giới. Đây là nhận định được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra ngày 18/11 trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh các Giám đốc điều hành (CEO Summit) thuộc khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Tổng thống Putin khẳng định khu vực châu Á - Thái Bình Dương hiện đã trở thành trung tâm của nền kinh tế toàn cầu cũng như là điểm tập trung hàng đầu cho các ngành công nghiệp và công nghệ thế giới.

2. Thống đốc BoJ cho rằng cần tiếp tục tăng lãi suất: Ngày 18/11, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda cho rằng ngân hàng này nên tiếp tục tăng lãi suất, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải neo giữ lạm phát cơ bản quanh mức mục tiêu 2%. Ông Ueda nhận định điều quan trọng là giữ lạm phát cơ bản neo quanh mức 2% theo thời gian và điều hành chính sách tiền tệ phù hợp để bảo đảm đạt được mục tiêu này. Theo ông, trong bối cảnh các điều kiện tài chính vẫn đang nới lỏng, việc tiếp tục nâng lãi suất điều hành và điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ theo diễn biến kinh tế, giá cả và thị trường tài chính là phù hợp.

3. Anthropic chuẩn bị chốt giá cổ phiếu IPO: Công ty trí tuệ nhân tạo (AI) Anthropic sẽ tiến hành định giá đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/11. Đây được xem là một phép thử về độ bền của làn sóng chi tiêu mạnh tay cho lĩnh vực AI. Định giá là bước mà Anthropic cùng các ngân hàng bảo lãnh phát hành sẽ xác lập mức giá cuối cùng cho số cổ phiếu bán ra cho các nhà đầu tư đã đặt mua trước đó, thường diễn ra sau khi thị trường đóng cửa vào buổi tối trước ngày giao dịch chính thức. Trong hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) tuần trước, Anthropic cho biết có kế hoạch chào bán 825 triệu cổ phiếu với mức giá từ 70-78 USD/cổ phiếu. Hoạt động giao dịch dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 19/11 trên sàn chứng khoán Nasdaq với mã "ANT" và được dự báo có thể nhanh chóng tăng vượt mức giá chào bán.

Bà Lisa Cook. Ảnh: AFP/TTXVN

4. Thống đốc Fed Lisa Cook từ chối điều trần tại Nhà Trắng: Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook đã tuyên bố không tham gia phiên điều trần tại Nhà Trắng về các cáo buộc gian lận thế chấp. Trong thư gửi Nhà Trắng ngày 16/11, luật sư Abbe David Lowell đại diện của Thống đốc Lisa Cook tuyên bố thân chủ của mình sẽ không tham dự phiên điều trần do chính phủ nước này tổ chức. Phiên điều trần - ban đầu dự kiến diễn ra vào ngày 5/11 và sau đó lùi sang ngày 14/12 - là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm gạch tên Thống đốc Fed Lisa Cook sau khi Tòa án Tối cao Mỹ vào tháng 6 phán quyết chính quyền chưa đảm bảo quy trình pháp lý cho bà Lisa Cook.

5. Đức, Pháp tiến gần đến thỏa thuận nhân sự lãnh đạo ECB: Ngày 17/11, Đức thông báo chuẩn bị đề cử giáo sư kinh tế người Đức Markus Brunnermeier tại Đại học Princeton (Mỹ) làm nhà kinh tế trưởng tiếp theo của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Động thái này có thể mở đường cho thỏa thuận với Pháp về việc lựa chọn Chủ tịch mới của ECB. Việc đề cử diễn ra trong bối cảnh ECB, ngân hàng trung ương của 21 quốc gia sử dụng đồng euro, đang chuẩn bị thay đổi ba vị trí lãnh đạo cấp cao, gồm Chủ tịch Christine Lagarde, nhà kinh tế trưởng và một thành viên Ban điều hành. Các nhà lãnh đạo châu Âu đang đàm phán để lựa chọn người thay thế, đồng thời tính đến sự cân bằng giữa các nền kinh tế lớn trong khu vực. Danh sách nhân sự dự kiến sẽ được công bố trong vài tuần tới.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ở Frankfurt (Đức). Ảnh: THX/TTXVN

6. Mỹ: Các sự cố công nghệ liên tiếp gây gián đoạn nhiều lĩnh vực trọng yếu: Sau khi làn sóng sự cố công nghệ làm tê liệt hệ thống thư điện tử (email) của nhiều doanh nghiệp và khiến hàng nghìn chuyến bay bị hoãn hủy trong vài ngày qua, Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 17/11 đã trở thành đối tượng tiếp theo bị ảnh hưởng. NSA cho biết, hệ thống mạng của cơ quan này đã gặp tình trạng suy giảm hiệu năng tạm thời trong quá trình bảo trì định kỳ, song các năng lực phục vụ nhiệm vụ trọng yếu vẫn duy trì hoạt động bình thường. Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton cho rằng sự cố tại NSA là do việc triển khai các bản vá lỗi cho một lỗ hổng bảo mật trên ngôn ngữ lập trình PHP được phát hiện bằng AI hồi tháng trước – một lỗ hổng có thể cho phép tin tặc chiếm quyền điều khiển máy chủ từ xa.

7. Gần 200 trang web lớn trên thế giới bị tấn công mạng: Truyền thông chuyên ngành ngày 17/11 đưa tin gần 200 trang web lớn, trong đó có trang của BBC, ngân hàng HSBC hoạt động tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), Air France và IKEA, đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng nhằm đánh cắp thông tin tài chính và lây nhiễm vào các thiết bị của Apple. Theo trang tin Cyber News, khoảng 178 trang web đã bị nhắm mục tiêu khi tin tặc chèn mã JavaScript độc hại vào các công cụ do Optimizely lưu trữ. Optimizely là nền tảng số được nhiều doanh nghiệp lớn sử dụng để tùy chỉnh trải nghiệm trực tuyến của người dùng. Nhóm tấn công tìm cách đánh cắp số thẻ tín dụng, tiền điện tử của người dùng, đồng thời tải mã lên các thiết bị Apple để tiếp tục khai thác.

8. Nvidia bác khả năng tái bổ nhiệm ông Jensen Huang giữa lúc SEC điều tra: Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nvidia Harvey Jones nêu rõ cựu Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang đã tự nguyện rời chức vụ sau khi để lộ hành vi cá nhân không phù hợp với quy tắc ứng xử và chuẩn mực văn hóa của công ty. Ông Jones khẳng định hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua việc từ chức và không có ý định tái bổ nhiệm ông Huang. Tuyên bố được đưa ra ngay cả khi Nvidia công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 vượt dự báo và đối mặt thông tin đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) điều tra. Trước đó cùng ngày, trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi từ chức hồi tuần trước, ông Huang bày tỏ hối tiếc về những sai lầm cá nhân gây khó khăn cho hội đồng quản trị và cam kết hợp tác với cuộc điều tra độc lập của tập đoàn.