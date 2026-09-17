Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 17/9/2026​​

1.Nhật Bản, Mỹ đàm phán xây nhà máy sản xuất chip: Đây là một trong các dự án đầu tư trị giá 550 tỷ USD mà Nhật Bản cam kết thực hiện tại Mỹ, theo thỏa thuận thuế quan giữa hai nước.Tổng giá trị dự án có thể đạt từ 2.000 tỷ yen đến 3.000 tỷ yen, tương đương khoảng 12,8-19,3 tỷ USD. Theo các nguồn tin thân cận, phía Washington đã đặt vấn đề về khả năng triển khai một dự án sản xuất chip, và hai bên đang thảo luận về triển vọng thu hồi vốn đầu tư, cùng một số nội dung khác.

Trụ sở Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ở London, Anh. Ảnh: THX/TTXVN

2.BoE quyết định giữ nguyên lãi suất: Ngân hàng trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9. Tuy nhiên, BoE cảnh báo có thể cần tăng lãi suất, khi cuộc chiến tại Trung Đông đẩy giá năng lượng lên cao. Thống đốc BoE Andrew Bailey cho biết đến nay, chi phí năng lượng tăng cao mới chỉ tác động ở mức hạn chế tới giá cả và tiền lương tại Anh. Tuy nhiên, ông cảnh báo nếu tình trạng biến động này kéo dài, tác động tới lạm phát sẽ càng lớn, và khả năng BoE cần tăng lãi suất sẽ càng cao.

3.Fed đảo chiều chính sách trước sức ép từ cú sốc giá năng lượng: Ngày 16/9, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thông qua quyết định nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm với tỷ lệ biểu quyết tuyệt đối 12-0. Động thái này đẩy phạm vi lãi suất mục tiêu lên mức 3,75% - 4,00%, đánh dấu lần tăng đầu tiên của Fed kể từ tháng 7/2023. Quyết định bất ngờ này chính thức khép lại chu kỳ nới lỏng tạm thời, mở ra một giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ và báo hiệu một mặt bằng định giá mới cho các thị trường tài chính toàn cầu.

4.Huawei sẽ ra mắt 2 chip AI mới trong năm 2027: Ngày 17/9, Chủ tịch luân phiên của Huawei David Wang cho biết, Huawei Technologies sẽ ra mắt hai loại chip bán dẫn dành cho trí tuệ nhân tạo (AI) mới trong năm 2027. Phát biểu này được đưa ra giữa bối cảnh tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc đang đẩy mạnh hoạt động kinh doanh điện toán AI và tìm cách cạnh tranh với hãng sản xuất chip Mỹ Nvidia. Theo ông Wang, Huawei dự kiến ra mắt chip 960DT trong quý I/2027 và Ascend 960PR trong quý III/2027.

Biểu tượng của Tập đoàn công nghệ Huawei tại Đại hội thế giới di động ở Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 26/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

5.Kinh tế châu Âu đứng trước nhiều nguy cơ: Theo nhật báo kinh tế Les Echos, kinh tế Khu vực đồng tiền chung euro (Eurozone) đến nay vẫn đứng vững trước giá năng lượng tăng, lạm phát trở lại và những bất ổn địa chính trị. Tuy nhiên, nợ công cao, lãi suất tăng, bất ổn chính trị - địa chính trị và nguy cơ điều chỉnh trên thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành 4 mối đe dọa lớn đối với sự ổn định của khu vực. Khả năng chống chịu này đáng chú ý trong bối cảnh cuộc chiến do Mỹ-Israel tiến hành chống Iran kéo dài và Tehran đóng eo biển Hormuz. Châu Âu phải nhập khẩu gần như toàn bộ dầu khí nên đặc biệt nhạy cảm với giá năng lượng.

6.Mỹ điều tra Samsung, Apple và Google vì vi phạm bằng sáng chế: Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) ngày 16/9 thông báo chính thức khởi xướng cuộc điều tra đối với ba tập đoàn công nghệ lớn bao gồm Samsung Electronics, Apple và Google, liên quan đến các cáo buộc vi phạm bản quyền sáng chế đối với các thiết bị điện tử tích hợp công nghệ âm thanh.

Theo thông báo đăng tải trên trang điện tử chính thức của USITC, cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đơn khiếu nại đệ trình hồi tháng 8/2026 của công ty công nghệ BoomCloud 360 Inc., có trụ sở tại bang California. Doanh nghiệp này cáo buộc các thiết bị điện tử của ba gã khổng lồ công nghệ nêu trên đã sử dụng trái phép các công nghệ âm thanh thuộc quyền sở hữu đối với ba bằng sáng chế do BoomCloud 360 Inc. nắm giữ.