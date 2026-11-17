Quang cảnh Hội nghị cấp cao doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 17/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. APEC 2026: Kỳ vọng mở rộng không gian hợp tác AI tại châu Á - Thái Bình Dương: Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18-19/11 được kỳ vọng sẽ mở rộng tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) trên khắp khu vực này. Giám đốc Điều hành Ban Thư ký APEC Eduardo Pedrosa cho biết một trong những lý do APEC tổ chức hội nghị lần này tại Thâm Quyến là bởi thành phố này không chỉ là trung tâm đổi mới sáng tạo của Trung Quốc mà còn trên phạm vi toàn cầu.

Dây chuyền sản xuất chip tại một nhà máy của Trung tâm Xúc tiến Internet Công nghiệp Con đường Tơ lụa (CPIIS) Trung Quốc. Ảnh minh họa: TTXVN phát

2. Mỹ siết kiểm soát xuất khẩu chip AI: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/11 đã có động thái hạn chế khả năng các công ty nước ngoài truy cập từ xa vào những chip máy tính trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến nhất, điều được xem là một lỗ hổng mà nhiều người cho rằng đã tạo điều kiện cho các công ty này lách các quy định kiểm soát xuất khẩu của liên bang. Các công ty nước ngoài nhìn chung bị cấm mua trực tiếp những dòng chip tiên tiến nhất do Nvidia sản xuất, nhưng nhiều công ty né tránh hạn chế này bằng cách thuê năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu đặt ở nước ngoài.

3. EU áp thuế chống bán phá giá đối với thép cán nguội nhập khẩu từ một số nền kinh tế: Ủy ban châu Âu (EC) ngày 16/11 thông báo áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng nhập khẩu từ 5 nền kinh tế với mức thuế 16%. Biện pháp này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 17/11. Theo EC, quyết định được đưa ra sau cuộc điều tra xác định một số sản phẩm thép cán nguội nhập khẩu từ 5 nền kinh tế, trong đó có Ấn Độ, Nhật Bản và Thổ Nhĩ Kỳ, được bán vào thị trường Liên minh châu Âu với giá thấp hơn giá trị thông thường, gây thiệt hại cho ngành sản xuất thép của khối.

4. Goldman Sachs: Giá vàng có thể phải mất hai năm để quay lại đỉnh lịch sử: Theo ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, dù giá vàng chỉ mất đúng một tháng để tăng hơn 30% lên mức cao kỷ lục hồi đầu năm nay, kim loại quý này nhiều khả năng sẽ cần tới hai năm nữa mới có thể chinh phục một đỉnh cao mới. Ngân hàng này nhận định giá vàng sẽ tiếp tục suy yếu và biến động mạnh trong ngắn hạn, do việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ đang gây áp lực lên tài sản không sinh lãi này.

Trang sức vàng được bày bán tại cửa hàng ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

5. Châu Á có thể soán ngôi London trở thành kho cất vàng lớn nhất thế giới: Singapore mới mở một kho lưu trữ vàng dành cho các ngân hàng trung ương nước ngoài, sức chứa lên đến 500 tấn, và có thể mở rộng thêm. Với tiềm năng này, châu Á đang thách thức các kho chứa vàng của phương Tây. Trung tâm vàng lớn nhất là London, nơi các kho chứa nắm giữ 9.464 tấn vàng, trị giá 1.200 tỷ USD tính đến tháng 6/2026.

6. Phát thải từ trung tâm dữ liệu Mỹ tăng gấp ba lần so với năm 2018: Một nghiên cứu mới công bố ngày 16/11 cho thấy 403 trung tâm dữ liệu quy mô siêu lớn đang hoạt động tại Mỹ thải ra lượng khí nhà kính hàng năm tương đương cả nước Đan Mạch. Nghiên cứu của các nhà khoa học Đại học Harvard, đăng trên tạp chí Nature Sustainability, cho biết các trung tâm dữ liệu lớn nhất nước Mỹ đã thải ra 25,7 triệu tấn CO2 trong giai đoạn từ tháng 5/2024 đến tháng 4/2025. Lượng phát thải này cao gấp ba lần so với năm 2018, thời điểm gần nhất có nghiên cứu đo lường lượng khí nhà kính từ các trung tâm dữ liệu.

7. Mỹ cân nhắc đưa Nvidia vào danh sách doanh nghiệp chiến lược quốc gia: Theo tờ The Wall Street Journal ngày 16/11, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị đưa tập đoàn công nghệ đa quốc gia Nvidia vào danh sách hơn 24 doanh nghiệp công nghệ được công nhận có vai trò chiến lược đối với quốc gia. Chương trình dự kiến được công bố trong vòng một tuần tới nhằm hỗ trợ các công ty Mỹ mở rộng hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

8. Người dân Mỹ chật vật vì giá thực phẩm tăng cao: Theo tờ The Wall Street Journal, người dân Mỹ đang phải chật vật trước tình trạng giá thực phẩm tăng phi mã và tình hình có thể còn trở nên tồi tệ hơn. Giá thực phẩm trong tháng 10/2026 tăng với tốc độ nhanh nhất trong 6 tháng, do chuỗi cung ứng bị gián đoạn, thời tiết khó lường và ngày càng chịu tác động từ giá nhiên liệu tăng cao do cuộc xung đột tại Iran. Chi phí các bữa ăn tại nhà hàng cũng tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 12/2025.