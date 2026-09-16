Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/9/2026

Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản tại thủ đô Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

1. Nhật Bản dự kiến tăng lãi suất lên mức cao nhất trong hơn 30 năm: Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) được dự báo sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 1,25% vào tuần tới. Động thái này nhằm kiềm chế lạm phát đang tiến gần mục tiêu 2%, bị thúc đẩy bởi giá dầu tăng cao và đồng yen suy yếu. Các chuyên gia ủng hộ việc BoJ hành động sớm để tránh phải tăng mạnh hơn sau này, đồng thời khắc phục tình trạng giảm sức mua do đồng tiền mất giá.

2. Tăng trưởng tín dụng chậm sẽ là trạng thái bình thường mới của Trung Quốc: Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) Phan Công Thắng nhận định tăng trưởng tín dụng chậm lại sẽ trở thành "trạng thái bình thường mới" của nền kinh tế nước này. Nguyên nhân là do lĩnh vực bất động sản và hoạt động tài chính của chính quyền địa phương đang thu hẹp, trong khi các ngành kinh tế mới lại ít phụ thuộc vào nguồn vốn vay ngân hàng. Thay vào đó, PBoC đang giảm vai trò của tín dụng ngân hàng, hướng tới hệ thống tài chính đa dạng hơn với tỷ trọng vốn từ phát hành trái phiếu và cổ phiếu ngày càng tăng.

3. Sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tăng trưởng khoảng 4,8%/năm giai đoạn 2026-2035: Báo cáo của Bain & Company, DBS Bank và Vriens & Partners dự báo sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình 4,8%/năm trong thập kỷ tới. Động lực chính đến từ dòng vốn FDI tăng mạnh do sự điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu, cùng quá trình công nghiệp hóa và phát triển hạ tầng. Việt Nam được dự báo tiếp tục dẫn đầu về tăng trưởng, trong khi Singapore được đánh giá có khả năng chống chịu tốt nhất.

Biểu tượng của Công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI trên màn hình điện thoại và máy tính ở Manta, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

4. Các “ông lớn” AI đứng trước áp lực phải tạo ra một công nghệ an toàn hơn: OpenAI đang phối hợp với Anthropic và Google để thảo luận việc thành lập một tổ chức xây dựng tiêu chuẩn và giám sát an toàn cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Động thái này diễn ra trong bối cảnh lo ngại về các rủi ro từ AI ngày càng tăng, với nhiều lời kêu gọi làm chậm tốc độ phát triển. Tuy nhiên, ý tưởng này cũng vấp phải sự chỉ trích từ một số công ty nhỏ, cho rằng đây là cách để các "ông lớn" thiết lập một "liên minh độc quyền" nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh tranh.

5. Hàn Quốc: Tuyển dụng nhân lực AI tăng mạnh, mở rộng sang nhiều lĩnh vực: Nhu cầu tuyển dụng nhân lực liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hàn Quốc đang bùng nổ, tăng 128% trong nửa đầu năm 2026. Đáng chú ý, nhu cầu này không chỉ giới hạn ở kỹ sư phần mềm mà đang mở rộng mạnh mẽ sang các lĩnh vực như sáng tạo nội dung, lập kế hoạch và kinh doanh. Doanh nghiệp Hàn Quốc ưu tiên tuyển dụng nhân sự có kinh nghiệm và khả năng ứng dụng AI vào thực tế.

6. Các tập đoàn công nghiệp thúc đẩy xe tải hydro tại châu Âu: Nhiều tập đoàn ô tô và năng lượng lớn, bao gồm Volvo, Daimler Truck, Toyota và Air Liquide, đã liên minh để thúc đẩy phát triển và triển khai rộng rãi xe tải chạy bằng hydro tại châu Âu trước năm 2030. Xe tải hydro được kỳ vọng sẽ vượt trội hơn xe tải điện chạy pin ở các tuyến vận tải đường dài nhờ tầm hoạt động xa và thời gian tiếp nhiên liệu nhanh. Để cạnh tranh với xe diesel, các doanh nghiệp kêu gọi chính phủ hỗ trợ tài chính, khuyến khích pháp lý và đẩy mạnh xây dựng mạng lưới trạm tiếp nhiên liệu hydro đồng bộ.

7. Mỹ: Dự luật quản lý tiền mã hóa không vượt qua ải Thượng viện: Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua Đạo luật Clarity, dự luật nhằm thiết lập khuôn khổ pháp lý liên bang toàn diện đầu tiên cho thị trường tiền mã hóa. Sự thất bại này, do thiếu số phiếu ủng hộ cần thiết trong cuộc bỏ phiếu thủ tục, bắt nguồn từ những bất đồng về các quy định đạo đức đối với quan chức chính phủ và lo ngại về tác động của stablecoin lên hệ thống ngân hàng truyền thống. Việc dự luật bị đình trệ khiến thị trường tiền mã hóa phản ứng tiêu cực.

Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Quezon, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN phát

8. OCBC: Cú sốc giá dầu đang tạo áp lực lớn lên các nền kinh tế ASEAN: Ngân hàng OCBC cảnh báo đà tăng của giá dầu đang tạo áp lực lớn, có nguy cơ nới rộng thâm hụt thương mại và thâm hụt tài khoản vãng lai của các quốc gia ASEAN. Thái Lan, Philippines và Việt Nam là những nước chịu rủi ro cao nhất do phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Tác động của cú sốc này có thể kéo dài và trở nên trầm trọng hơn nếu kết hợp với hiện tượng El Nino làm sụt giảm sản lượng nông nghiệp, buộc các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với những quyết định khó khăn trong các năm tới.