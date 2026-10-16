Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 16/10/2026

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva phát biểu tại Phiên toàn thể Hội nghị Thường niên IMF - Ngân hàng Thế giới (WB) 2026. Ảnh: Trang Nhung/PV TTXVN tại Thái Lan

1. Những thông điệp chính về định hình sức bền kinh tế toàn cầu tại Hội nghị thường niên IMF-WB 2026: Sáng 16/10, tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Phiên toàn thể Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2026 đã chính thức diễn ra. Phát biểu mở đầu Phiên toàn thể, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nhấn mạnh thế giới đang đổi thay sâu sắc trước tác động của trí tuệ nhân tạo (AI), biến đổi khí hậu và phân rã địa chính trị, khẳng định cam kết tiếp tục đóng vai trò cầu nối kết nối thị trường, nguồn vốn và công nghệ, đồng thời hợp tác chặt chẽ với các tổ chức tài chính quốc tế biến đối thoại thành hợp tác thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

2. Lạm phát và giá năng lượng chi phối chương trình nghị sự của G7, G20 và EU: Ngày 15/10, áp lực lạm phát toàn cầu và cuộc khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông đã trở thành tâm điểm tại các hội nghị tài chính của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Thái Lan, cũng như Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Bỉ.

3. Trung Quốc dự kiến bổ sung 40 công nghệ vào danh mục kiểm soát xuất khẩu: Ngày 16/10, Trung Quốc công bố dự thảo sửa đổi danh mục các công nghệ bị cấm hoặc hạn chế xuất khẩu, bổ sung 40 công nghệ thuộc các lĩnh vực AI, y sinh và hệ thống năng lượng mặt trời quang điện (PV) vào danh sách này. Dự thảo sửa đổi bổ sung 14 công nghệ vào danh mục cấm và 26 công nghệ vào danh mục hạn chế. Xét theo lĩnh vực, có 23 công nghệ liên quan đến AI, 12 công nghệ liên quan đến PV và 5 công nghệ liên quan đến y sinh.

4. Trung Quốc đưa ra cảnh báo cứng rắn liên quan đến cáo buộc "dư thừa công suất": Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 15/10 tuyên bố, nước này sẽ kiên quyết đáp trả và thực hiện các biện pháp cần thiết nếu các nền kinh tế liên quan sử dụng cái gọi là "dư thừa công suất" làm cái cớ cho những hành động gây tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ thông báo vào tuần trước rằng, Mỹ cùng 14 nền kinh tế khác đã ký một tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm giải quyết vấn đề "dư thừa công suất và sản lượng mang tính cấu trúc" trong các lĩnh vực sản xuất trọng điểm.

Biểu tượng đồng euro tại Frankfurt, Đức. Ảnh: THX/TTXVN

5. IMF dự báo ECB sẽ tăng lãi suất thêm ít nhất một đợt 25 điểm cơ bản trong năm 2026: Trong báo cáo dự báo định kỳ về châu Âu công bố ngày 16/10, IMF cho rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nhiều khả năng sẽ thực hiện thêm ít nhất một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay nhằm kiểm soát tình trạng lạm phát cao. Trước đó, ECB đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào cả tháng 6/2026 và tháng 9/2026 để đối phó với lạm phát gia tăng do giá năng lượng leo thang sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông.

6. Giá than tăng 40% trong năm nay do nhu cầu cao trong khi nguồn cung thắt chặt: Kể từ đầu năm đến nay, giá than dùng cho sản xuất điện đã tăng khoảng 40%, do giá khí tự nhiên tăng cao đã đẩy nhu cầu tiêu thụ than lên mức kỷ lục, trong khi lượng than xuất khẩu từ Indonesia (In-đô-nê-xi-a) và Australia (Ô-xtrây-li-a) vẫn gặp nhiều bất ổn. Dữ liệu từ LSEG cho thấy giá hợp đồng tương lai ngắn hạn đối với than nhiệt chất lượng cao của Australia — chuẩn tham chiếu của thị trường châu Á — hiện đang giao dịch quanh mức 150 USD/tấn, sau khi tăng lên khoảng 152 USD/tấn vào ngày 6/10, gần mức cao nhất kể từ tháng 12/2023 ghi nhận hồi tháng 6.

7. Hàn Quốc ghi nhận gần 43 triệu lượt tấn công mạng nhằm vào ngành tài chính trong 9 tháng: Số liệu do Viện An ninh Tài chính Hàn Quốc cung cấp cho thấy, lĩnh vực tài chính nước này ghi nhận gần 43 triệu lượt tấn công mạng trong 9 tháng đầu năm 2026, tương đương 96,1% tổng số của cả năm 2025 và cao gấp 23,4 lần tổng số 1.835.668 lượt trong năm 2022. Số liệu này cho thấy ngành tài chính Hàn Quốc cần nâng cao năng lực ứng phó và đánh giá hiệu quả của hệ thống giám sát an ninh chung.