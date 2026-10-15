Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 15/10/2026

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

1. Nguy cơ khủng hoảng lương thực nếu không khơi thông vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz: Phát biểu bên lề Hội nghị thường niên của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) tại Bangkok (Thái Lan), Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jorge Moreira da Silva ngày 15/10 cảnh báo việc Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận trong vài tuần tới về cơ chế vận chuyển phân bón qua eo biển Hormuz có thể gây ra khủng hoảng an ninh lương thực tại một số khu vực ở châu Á và châu Phi, do nguy cơ bỏ lỡ mùa gieo trồng.

2. Các nhà lãnh đạo EU tranh cãi gay gắt về ngân sách dài hạn: Bước vào cuộc họp trong hai ngày 15-16/10 tại Brussels, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã tranh cãi gay gắt về ngân sách dài hạn tiếp theo của khối, dưới áp lực phải đạt thoả thuận trước khi diễn ra hàng loạt cuộc bầu cử quan trọng vào năm tới, trong đó đáng chú ý nhất là cuộc bầu cử tại Pháp. Liên minh gồm 27 quốc gia thành viên này mong muốn đạt được thỏa thuận trước Giáng sinh năm nay, do lo ngại rằng các cuộc đàm phán trong tương lai có thể bị chệch hướng nếu các lực lượng hoài nghi châu Âu giành chiến thắng tại nhiều quốc gia trong khối.

3. Cú sốc năng lượng và rủi ro AI phủ bóng triển vọng kinh tế châu Á: Ngày 15/10, IMF dự báo tăng trưởng kinh tế châu Á sẽ chậm lại trong năm tới, đồng thời cảnh báo những rủi ro ngày càng gia tăng từ cú sốc năng lượng do cuộc xung đột tại Trung Đông gây ra, khả năng thị trường trí tuệ nhân tạo (AI) điều chỉnh sau đợt tăng nóng và tác động từ lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng. IMF cũng cho rằng những bất ổn về định hướng chính sách tiền tệ của Mỹ có thể khiến thị trường tài chính châu Á tiếp tục biến động mạnh.

Giàn bơm dầu tại mỏ dầu Rmelan ở tỉnh Hasakah, Syria. Ảnh: THX/TTXVN phát

4. IMF cảnh báo quy mô rửa tiền toàn cầu lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm: Theo thông tin do IMF đưa ra tại Hội nghị thường niên 2026 của IMF và WB, hoạt động rửa tiền trên toàn cầu hiện ước tính lên tới 6.000 tỷ USD mỗi năm, trong khi nạn tham nhũng có thể làm giảm tới 3% mức tăng trưởng GDP thực tế bình quân đầu người trong thời gian kéo dài tới hai năm. Bà Yan Liu, Cố vấn Pháp lý kiêm Giám đốc Bộ phận Pháp lý của IMF, cho biết cơ quan này đang tập trung xử lý các điểm yếu có thể làm suy yếu hiệu quả kinh tế, công tác quản trị và sự ổn định tài chính tại các quốc gia thành viên.

5. Chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ trong lĩnh vực AI tăng kỷ lục: Chi phí bảo hiểm rủi ro vỡ nợ đối với các công ty công nghệ Mỹ đã chạm mức kỷ lục. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy áp lực tín dụng đang gia tăng trong lĩnh vực AI, đặc biệt là đối với các trung tâm dữ liệu phụ thuộc vào nguồn thu trong tương lai. Diễn biến này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng của giới đầu tư về thời điểm các khoản đầu tư khổng lồ vào AI sẽ sinh lời, cũng như khả năng các công ty đang gánh khối nợ lớn có thể tạo ra lợi nhuận đủ nhanh để trang trải chi phí lãi vay ngày càng cao.

6. Gần một nửa dân số Mỹ gặp khó khăn trong việc chi trả các nhu cầu cơ bản: Theo nghiên cứu từ Trung tâm nghiên cứu Pew công bố ngày 14/10, gần một nửa dân số Mỹ đang gặp khó khăn trong việc chi trả cho các nhu cầu cơ bản do chi phí sinh hoạt gia tăng. Gánh nặng tài chính đặc biệt nghiêm trọng đối với nhóm người trưởng thành có thu nhập thấp, khi gần 3/4 số người trong nhóm này cho biết từng vật lộn để chi trả cho thực phẩm, nhà ở, chăm sóc y tế hoặc phương tiện đi lại hàng ngày trong năm qua, so với tỷ lệ 13% ở nhóm người có thu nhập cao.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

7. IBM: Chưa tới 10% tổ chức sẵn sàng ứng phó rủi ro từ điện toán lượng tử: Phó Chủ tịch phụ trách khu vực châu Âu và châu Phi của Tập đoàn công nghệ IBM, ông Alessandro Curioni, ngày 14/10 cảnh báo các tổ chức hiện vẫn chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước những rủi ro bảo mật do điện toán lượng tử. Chuyên gia này ước tính hiện có chưa tới 10% tổ chức trên toàn cầu đạt được trạng thái "an toàn lượng tử" trước nguy cơ công nghệ tốc độ cao này bị lợi dụng để bẻ khóa các hệ thống mật mã và tiến hành các cuộc tấn công mạng quy mô lớn.

8. Netflix sa thải khoảng 1.000 nhân viên giữa lúc cổ phiếu mất 40% giá trị: Tập đoàn giải trí trực tuyến Netflix dự kiến cắt giảm khoảng 1.000 nhân viên, tương đương 6% tổng số lao động, trong đợt sa thải có quy mô lớn nhất kể từ năm 2022, giữa lúc cổ phiếu công ty giảm mạnh và cạnh tranh trong ngành phát trực tuyến ngày càng gay gắt. Netflix hiện có khoảng 325 triệu thuê bao trên toàn cầu.

9. Mỹ điều tra 9 ngân hàng lớn bị cáo buộc phân biệt đối xử với khách hàng: Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ Mỹ ngày 14/10 công bố báo cáo dài 47 trang, cáo buộc 9 ngân hàng lớn tại nước này từng từ chối cung cấp dịch vụ tài chính, đóng tài khoản hoặc hạn chế tín dụng đối với khách hàng vì quan điểm chính trị, xã hội hoặc tôn giáo. Báo cáo được xây dựng trên cơ sở xem xét khoảng 100.000 đơn khiếu nại và 50.000 hồ sơ nội bộ ngân hàng. Chín ngân hàng được nêu tên gồm JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank và BMO Bank.