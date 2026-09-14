Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/9/2026

Điểm tin kinh tế thế giới

1. AI tạo bước ngoặt và rủi ro kép trong an ninh mạng doanh nghiệp: Trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo bước ngoặt trong an ninh mạng khi giúp các tổ chức tự động hóa và triển khai các nguyên tắc phòng thủ quy mô lớn trên nền tảng điện toán đám mây với chi phí tối ưu. Thay vì tiêu tốn nhiều ngày rà soát thủ công, hệ thống AI có thể phân tích tức thời hàng nghìn dữ liệu để loại bỏ các điểm yếu bảo mật mà không làm gián đoạn hoạt động kinh doanh. Dù vậy, giới chuyên gia cảnh báo công nghệ này cũng giúp tin tặc đẩy nhanh tốc độ khai thác lỗ hổng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ đi kèm sự can thiệp của con người.

2. Tesla giành lại hơn một nửa thị phần xe điện tại Mỹ: Tính đến hết tháng 8/2026, Tesla đã phục hồi vị thế thống lĩnh tại Mỹ khi chiếm 52% thị phần xe điện, tăng đáng kể so với mức 43% của cùng kỳ năm ngoái. Dù doanh số nội địa của hãng giảm 16% xuống còn 325.351 xe, mức độ sụt giảm này vẫn tích cực hơn so với mức thu hẹp 30% của toàn thị trường nhờ sức hút từ mẫu SUV Model Y. Sự vươn lên này chủ yếu xuất phát từ việc các đối thủ truyền thống như Ford, GM hay Honda đồng loạt thu hẹp quy mô hoặc ngừng sản xuất xe điện để cắt giảm thua lỗ, khiến người tiêu dùng Mỹ có ít lựa chọn thay thế hơn.

3. Mỹ bãi bỏ thuế quan đối với xi măng nhập khẩu từ Canada: Chính quyền Mỹ vừa quyết định bãi bỏ mức thuế quan 50% đối với mặt hàng xi măng nhập khẩu từ Canada chỉ chưa đầy ba tuần sau khi chính sách này có hiệu lực. Động thái nới lỏng diễn ra sau khi Hiệp hội Bê tông Đúc sẵn Quốc gia (NPCA) và các doanh nghiệp nội địa cảnh báo tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước sẽ đẩy chi phí xây dựng hạ tầng tăng vọt. Quyết định linh hoạt này của Washington cho thấy sức ép lớn từ các ngành công nghiệp phụ thuộc chuỗi cung ứng, đồng thời phản ánh nỗ lực duy trì các biện pháp bảo hộ thương mại mà không gây tổn hại nặng nề đến nền kinh tế nội địa.

4. Goldman Sachs dự báo khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất: Goldman Sachs vừa thay đổi nhận định khi dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9/2026 thay vì giữ nguyên như trước đó. Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng và chỉ số giá sản xuất cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về tình trạng lạm phát dai dẳng. Theo công cụ FedWatch, giới đầu tư tài chính Phố Wall hiện định giá 87% xác suất cho kịch bản thắt chặt chính sách tiền tệ trong tháng này, đồng thời kỳ vọng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 12/2026.

5. Sản lượng điện than Hàn Quốc tăng vọt do giá khí LNG đắt đỏ: Từ tháng 3 đến tháng 7/2026, sản lượng điện than của Hàn Quốc tăng 14,9% lên 71.532 GWh, nâng tỷ trọng nguồn năng lượng này lên 29,5% bất chấp lộ trình xanh hóa. Xu hướng này bắt nguồn từ đứt gãy chuỗi vận tải qua eo biển Hormuz khiến giá khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng phi mã, kết hợp với sản lượng điện hạt nhân nội địa sụt giảm 11,4%. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nhu cầu than của Hàn Quốc năm nay tăng 6% lên 119 triệu tấn, đồng thời khuyến nghị quốc gia này cần tăng tốc phát triển năng lượng không phát thải để bảo đảm an toàn lưới điện nội địa.

6. Hàng trăm lao động mất việc do nhà máy thép Australia đóng cửa: Khoảng 500 lao động tại nhà máy thép Whyalla (Australia) sẽ mất việc làm sau quyết định đóng cửa vĩnh viễn hệ thống lò cao cốt lõi vào ngày 14/9 do hạ tầng xuống cấp. Việc thu hẹp quy mô dự kiến tiêu tốn ngân sách từ 60-80 triệu AUD tiền bồi thường, dù chính phủ đã phải "bơm" hơn 1 tỷ AUD để duy trì hoạt động từ đầu năm 2025. Nhằm giảm thiểu hệ lụy kinh tế, giới chức Australia đang khẩn trương triển khai gói hỗ trợ 10,2 triệu AUD đào tạo lại nghề, đồng thời thúc đẩy đàm phán để chốt thương vụ bán cơ sở này trước kỳ nghỉ Giáng sinh.