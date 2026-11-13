Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 13/11/2026

1. Thị trường dầu mỏ thế giới có thể quay lại trạng thái dư cung trong quý IV/2026: Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày 13/11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã dự báo thị trường dầu mỏ thế giới sẽ quay trở lại trạng thái dư thừa trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu toàn cầu. Theo IEA, nguồn cung dầu trong quý IV/2026 sẽ đạt trung bình 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến.

2. Mỹ thâm hụt ngân sách kỷ lục 404 tỷ USD trong tháng 10/2026: Bộ Tài chính Mỹ cho biết thâm hụt ngân sách liên bang trong tháng 10/2026, tháng đầu tiên của năm tài chính 2027, lên tới 404 tỷ USD, mức cao kỷ lục đối với tháng 10 và tăng 120 tỷ USD, tương đương 42%, so với cùng kỳ năm trước, do nguồn thu giảm trong khi chi tiêu tăng mạnh. Theo báo cáo, tổng thu ngân sách trong tháng 10 đạt 369 tỷ USD, giảm 35 tỷ USD, tương đương 9%, so với cùng kỳ năm trước.

3. Mỹ xem xét gia hạn miễn trừ Đạo luật Jones nhằm giảm chi phí vận tải và giá nhiên liệu: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị gia hạn miễn trừ Đạo luật Jones, cho phép tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu mỏ, nhiên liệu và một số hàng hóa khác giữa các cảng của Mỹ nhằm giảm áp lực đối với chuỗi cung ứng và chi phí năng lượng. Điểm đáng chú ý là cơ chế gia hạn dự kiến tiếp tục yêu cầu xem xét từng chuyến vận tải cụ thể, thay vì cấp miễn trừ hàng loạt như các đợt trước.

4. Trung Quốc hướng tới năng lực siêu máy tính trong không gian: Các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đang phát triển một mạng lưới điện toán dựa trên không gian, cho phép các vệ tinh xử lý dữ liệu ngay trên quỹ đạo theo thời gian thực, mở đường cho việc thiết lập năng lực siêu máy tính trong không gian. Khi đi vào hoạt động đầy đủ, cơ sở hạ tầng này sẽ tạo thành một hệ thống thông tin không gian, tích hợp các chức năng cảm biến thời gian thực, thông tin liên lạc băng thông lớn và tính toán hiệu suất cao.

5. Các tập đoàn công nghệ đối mặt vụ kiện yêu cầu ngừng phát triển AI tiên tiến: Một nhóm tổ chức phi lợi nhuận đã đệ đơn kiện các công ty OpenAI, Anthropic, Meta và Google thuộc tập đoàn Alphabet, bộ phận trí tuệ nhân tạo (AI) của SpaceX, đề nghị tòa án ngăn các doanh nghiệp này tiếp tục phát triển những mô hình AI tiên tiến nhất do lo ngại công nghệ này có thể gây nguy hiểm cho nhân loại. Các tổ chức đứng đơn, trong đó có Irreplaceable Education Fund, Public Citizen và Heat Initiative, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy trách nhiệm của các công ty công nghệ.

6. Định giá cổ phiếu Nvidia giảm xuống mức thấp nhất 14 năm: Sau đợt sụt giảm mạnh từ mức đỉnh kỷ lục thiết lập ngày 6/10, cổ phiếu Nvidia hiện được giao dịch ở mức tương đương 12 lần lợi nhuận dự kiến. Đây là mức định giá thấp nhất của tập đoàn kể từ năm 2012, thời điểm nhà sản xuất chip này còn đang cạnh tranh với đối thủ Advanced Micro Devices để thống lĩnh thị trường thẻ đồ họa trò chơi điện tử, đồng thời chật vật tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường máy tính bảng và các thiết bị di động khác.

7. Saudi Arabia dẫn dắt đà phục hồi sản lượng dầu của OPEC+: Sản lượng dầu thô của liên minh OPEC+ trong tháng 10/2026 tăng mạnh, đạt 41,23 triệu thùng/ngày, gần trở lại mức trước khi cuộc chiến với Iran bùng phát, chủ yếu nhờ Saudi Arabia (A-rập Xê-út) đẩy mạnh khai thác. Diễn biến này cho thấy các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh đang từng bước khôi phục nguồn cung bất chấp những gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.