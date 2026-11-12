Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/11/2026

1. AI đang thúc đẩy tái cơ cấu ngành hàng không thế giới: Theo báo La Tribune của Pháp, làn sóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy các hãng hàng không đẩy nhanh quá trình tự động hóa và tái cơ cấu nhân sự. Sau United Airlines (Mỹ) và Lufthansa (Đức), hãng hàng không Australia Qantas mới đây thông báo kế hoạch cắt giảm 850 việc làm, tương đương khoảng 3% lực lượng lao động, trong khuôn khổ chuyển đổi công nghệ và triển khai AI trên quy mô lớn. Ngày 10/11, Qantas cho biết kế hoạch cắt giảm nhân sự dự kiến bắt đầu từ giữa năm 2027. Tổng giám đốc điều hành Vanessa Hudson thừa nhận quyết định này sẽ gây khó khăn cho một bộ phận nhân viên, đồng thời khẳng định việc điều chỉnh không phủ nhận những đóng góp và nỗ lực của người lao động. Theo bà, ngành hàng không đang trải qua những thay đổi chưa từng có về quy mô và tốc độ, buộc các hãng phải tái thiết quy trình, nền tảng công nghệ và hệ thống dữ liệu.

2. IPO của Anthropic có thể thu hút lượng mua kỷ lục từ các nhà đầu tư cá nhân: Công ty nghiên cứu Vanda Research cho biết đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Anthropic có thể thu hút lượng mua kỷ lục từ các nhà đầu tư cá nhân. Dựa trên phân tích về hoạt động của nhà đầu tư cá nhân trong các ngày niêm yết cùng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trước IPO trên nền tảng Hyperliquid, Vanda Research dự báo lượng mua ròng từ nhóm nhà đầu tư này trong đợt IPO của Anthropic sẽ đạt khoảng 250 triệu USD. Đây là con số cao gấp đôi mức kỷ lục 118 triệu USD mà các nhà đầu tư cá nhân từng đổ vào đợt IPO của SpaceX. Anthropic đang đặt mục tiêu định giá lên tới 1.400 tỷ USD trong đợt IPO này, với cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq.

Trang trại điện Mặt Trời ở Hokkaido, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

3. Ấn Độ có thể giảm hơn 95% chi phí nhập khẩu năng lượng Mặt Trời: Theo Hiệp hội các nhà sản xuất năng lượng Mặt Trời của Ấn Độ (ISMA), hoá đơn nhập khẩu năng lượng Mặt trời của nước này có thể giảm hơn 95% vào đầu những năm 2040, từ mức 4.4 tỷ USD/năm hiện nay, đồng thời ngành này có thể thu hút 89 tỷ USD đầu tư và hỗ trợ 3,23 triệu việc làm vào năm 2047. Với chính sách hỗ trợ của chính phủ hiện nay và việc mở rộng sản xuất không chỉ các tấm pin năng lượng Mặt Trời mà còn cả tế bào quang điện, tấm bán dẫn và polysilicon, Ấn Độ sẽ có công suất điện Mặt Trời lắp đặt khoảng 2.275 GW vào năm 2047, so với 171 GW hiện nay. Con số này vào năm 2030 là khoảng 313 GW, cao hơn so với mức 278 GW trong kịch bản chính sách hiện hành.

4. Tương lai làn sóng đầu tư vào AI nếu CEO Nvidia rời ghế: Khả năng Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang rời ghế đang khiến giới đầu tư lo ngại Nvidia có thể giảm bớt vai trò “nhà tài trợ” cho làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là thêm một điểm áp lực đối với giao dịch đông đúc nhất trên thị trường tài chính toàn cầu, dù nhiều chuyên gia cho rằng sức mạnh sản phẩm của Nvidia sẽ không sớm thay đổi. Truyền thông Mỹ ngày 11/11 đưa tin Hội đồng quản trị của Nvidia đang chuẩn bị xem xét bãi nhiệm nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang liên quan đến vấn đề cá nhân. Cổ phiếu của Nvidia đã lao dốc mạnh trong những ngày gần đây, khiến “gã khổng lồ” này mất hàng trăm tỷ USD giá trị vốn hóa, kể từ khi ông Huang thừa nhận vấn đề cá nhân của mình.

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn NVIDIA Jensen Huang (áo đen). Ảnh: Đức Thắng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

5. AI tiếp tục là động lực chính của đầu tư doanh nghiệp Mỹ năm 2027: Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs mới đây dự báo chi tiêu cho phần cứng và tài sản trí tuệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), tính theo năm, sẽ tăng lên 1.400 tỷ USD vào cuối năm 2027. Con số này tương đương gần 4% quy mô nền kinh tế Mỹ. Goldman Sachs nhận định AI sẽ tiếp tục là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng đầu tư doanh nghiệp trong năm 2027. Ngân hàng này dự báo chi tiêu cho AI sẽ vượt 900 tỷ USD vào cuối năm 2026. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều người lo ngại chi phí vay tăng và sự giám sát chặt chẽ hơn của nhà đầu tư có thể kìm hãm chi tiêu vốn cho AI, nhất là khi các công ty ngày càng dựa nhiều hơn vào vốn vay để mở rộng.

6. Doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc tăng cường phòng vệ trước nguy cơ lộ thông tin chiến lược: Theo báo The Korea Times, các doanh nghiệp công nghệ lớn của Hàn Quốc đang tăng cường đào tạo an ninh nội bộ và nâng cao cảnh giác trước nguy cơ rò rỉ thông tin. Vụ việc đã làm gia tăng mối quan ngại trong giới công nghệ rằng các mối quan hệ cá nhân và các tương tác xã hội có thể bị lợi dụng nhằm tiếp cận hoặc làm lộ những thông tin doanh nghiệp nhạy cảm. Trong bối cảnh đó, nhiều tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ, trong đó có OpenAI, cũng đang đẩy mạnh các chương trình đào tạo phòng chống nguy cơ nói trên dành cho nhân viên. Xu hướng tăng cường cảnh giác cũng đang lan rộng tại các doanh nghiệp bán dẫn Hàn Quốc, lĩnh vực nắm giữ nhiều công nghệ cốt lõi và tài sản trí tuệ có giá trị chiến lược. Samsung Electronics và SK hynix đã đẩy mạnh các chương trình giáo dục và đào tạo về bảo mật cho nhân viên trong bối cảnh tầm quan trọng của công nghệ bán dẫn tiên tiến ngày càng gia tăng.