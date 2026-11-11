Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/11/2026

Trong ảnh (tư liệu): Bảng điện tử thông báo các chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN

1. Nhà đầu tư nước ngoài rút gần 50 tỷ USD khỏi chứng khoán châu Á trong tháng 10/2026: Các nhà đầu tư nước ngoài đã rút gần 50 tỷ USD khỏi thị trường chứng khoán châu Á trong tháng 10/2026, mức rút vốn lớn nhất trong 4 tháng qua. Nguyên nhân chủ yếu là những lo ngại về chi tiêu khổng lồ của các tập đoàn công nghệ lớn cho trí tuệ nhân tạo (AI), cùng nguy cơ Mỹ siết chặt các quy định quản lý lĩnh vực này trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ, khiến nhóm cổ phiếu công nghệ trong khu vực bị bán tháo.

2. Doanh số bán xe tại Trung Quốc dự kiến giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2014: Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc ngày 11/11 cho biết doanh số bán xe chở khách nội địa dự kiến sẽ giảm xuống dưới 19 triệu chiếc trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 2014, khi nhu cầu tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới yếu đi.

3. Thái Lan và Mỹ đạt thỏa thuận về nguyên tắc đối với vấn đề thuế quan: Thái Lan và Mỹ đã kết thúc đàm phán và đạt được thống nhất về các nội dung cơ bản của Hiệp định Thương mại Đối ứng (ART), mở đường cho việc công bố kết quả đàm phán trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, sắp diễn ra tại Philippines. Tuy nhiên, hai bên vẫn cần hoàn tất một số nội dung chi tiết và các thủ tục trong nước trước khi ký kết, đưa hiệp định chính thức vào thực thi.

Trong ảnh: Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

4. Fed cân nhắc đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất khi áp lực lạm phát Mỹ dai dẳng: Các quan chức Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngày 10/11 tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát, trong đó một số người để ngỏ khả năng đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ. Những nhận định này được đưa ra sau khi số liệu mới cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ vẫn dai dẳng, làm gia tăng kỳ vọng Fed có thể nâng lãi suất mạnh hơn tại cuộc họp tháng 12 tới.

5. Lạm phát tại Anh dự báo không thể về mức mục tiêu trước năm 2030: Theo dự báo của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh (NIESR), Ngân hàng trung ương Anh (BoE) sẽ không thể đưa lạm phát trở lại mức mục tiêu trước năm 2030. Nguyên nhân chủ yếu là do tác động vòng hai đối với tiền lương bắt nguồn từ cuộc chiến tranh tại Iran. Dù vậy, tổ chức này cũng đã nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Anh.

6. Quảng cáo có thể trở thành mô hình kinh doanh phổ biến của các nền tảng AI: Mới đây, lãnh đạo công ty quảng cáo trực tuyến Criteo nhận định nhiều nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) cuối cùng sẽ áp dụng mô hình quảng cáo để tạo doanh thu, trong bối cảnh giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời của công nghệ này.

Trong ảnh: Gạo chuẩn bị được đưa đi xuất khẩu tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN

7. Đông Nam Á - Thị trường trọng điểm mới của gạo Thái Lan: Các quốc gia láng giềng trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã trở thành thị trường tiêu thụ chủ lực đối với gạo xuất khẩu của Thái Lan, với lượng hàng xuất sang khu vực này tăng vọt 109% so với cùng kỳ năm ngoái trong 9 tháng kể từ đầu năm nay.

8. Giá trị vốn hóa của Nvidia sụt giảm mạnh do bê bối của CEO: Giá cổ phiếu của Nvidia chốt phiên 10/11 tiếp tục sụt giảm, khiến "gã khổng lồ" chip trí tuệ nhân tạo (AI) mất khoảng 425 tỷ USD giá trị vốn hóa chỉ trong 2 phiên giao dịch, do những lo ngại liên quan đến vụ việc của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang.

9. Trung Quốc tiếp tục áp đảo thị trường chất điện phân pin xe điện toàn cầu: Theo báo cáo công bố ngày 11/11 của công ty nghiên cứu thị trường năng lượng Hàn Quốc SNE Research, lượng chất điện phân tiêu thụ trong pin xe điện trên toàn cầu trong 9 tháng kể từ đầu năm 2026 đạt khoảng 1,267 triệu tấn, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế thống lĩnh, chiếm gần 90% thị phần toàn cầu, trong khi thị phần của các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản đều suy giảm.

Bảng giá xăng tại một cây xăng trên đường Connecticut, Washington. Ảnh: Quang Thịnh/TTXVN

10. Giá xăng tại Mỹ giảm xuống dưới 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026: Giá xăng bán lẻ tại Mỹ đã giảm xuống dưới ngưỡng 4 USD/gallon lần đầu tiên kể từ tháng 7/2026. Diễn biến này giúp giảm bớt phần nào áp lực chi phí sinh hoạt đối với các hộ gia đình Mỹ, đặc biệt là những người thường xuyên sử dụng ô tô để đi lại, trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao.

11. Mỹ và Trung Quốc gia hạn một số biện pháp đình chiến thương mại: Theo Inside Trade, Bộ Thương mại Trung Quốc đã thông báo tiếp tục hoãn áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và thiết bị liên quan đến giữa tháng 1/2027. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cũng gia hạn miễn thuế bổ sung theo Mục 301 đối với 178 sản phẩm Trung Quốc và công bố dự thảo thông báo tiếp tục tạm dừng thu phí cảng đối với tàu Trung Quốc đến cùng thời điểm.