Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 10/11/2026

Quang cảnh cảng hàng hóa tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

1. Thặng dư thương mại của Trung Quốc vượt mốc 1.000 tỷ USD: Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thặng dư thương mại nước này đã vượt mốc 1.000 tỷ USD ngay trong tháng 10/2026, với tổng mức lũy kế 10 tháng đạt 1.040 tỷ USD và đang trên đà phá kỷ lục 1.200 tỷ USD của năm ngoái. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ kim ngạch xuất khẩu tháng 10 tăng 35,2% lên mức 412,3 tỷ USD, chủ yếu do nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, sự bùng nổ xuất khẩu cũng làm gia tăng áp lực với các đối tác lớn, điển hình là thặng dư với EU tăng lên 310,7 tỷ USD, buộc khối này phải đàm phán hạn chế nhập khẩu xe hybrid từ Trung Quốc.

2. Đông Nam Á cần 7.100 tỷ USD đầu tư hạ tầng đến năm 2040: Báo cáo mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nhận định khu vực Đông Nam Á cần khoản đầu tư lên tới 7.100 tỷ USD cho cơ sở hạ tầng từ nay đến năm 2040 để duy trì đà tăng trưởng. Nhu cầu vốn hàng năm giai đoạn 2026-2040 ước tính khoảng 476 tỷ USD, tương đương 8,7% GDP khu vực, trong đó điện lực và giao thông vận tải chiếm tới 85% tổng nhu cầu. Do ngân sách nhà nước hiện chỉ đáp ứng được 45% nên khu vực đang đối mặt mức thiếu hụt 264 tỷ USD mỗi năm, đòi hỏi các quốc gia phải cải thiện tính minh bạch và khung pháp lý nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn tư nhân.

Giám đốc điều hành (CEO) tập đoàn NVIDIA Jensen Huang (áo đen). Ảnh: Đức Thắng/PV TTXVN tại Hàn Quốc

3. Rủi ro bủa vây ngành AI sau bê bối của CEO Nvidia: Vụ bê bối đời tư của Giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang đang gây chấn động tập đoàn Nvidia và làm suy giảm niềm tin của giới đầu tư vào thị trường trí tuệ nhân tạo (AI). Dù hội đồng quản trị xác nhận chưa có dấu hiệu xâm phạm an ninh quốc gia, vị trí của ông Huang vẫn bị lung lay trong bối cảnh Nvidia đang nắm giữ tới 90% thị phần chip AI toàn cầu. Giới chuyên gia tài chính cảnh báo sự cố này có thể tạo ra hiệu ứng domino tiêu cực đến toàn ngành công nghệ, đặc biệt là ảnh hưởng đến đợt IPO sắp tới của startup Anthropic và làm gia tăng nguy cơ rủi ro pháp lý từ Quốc hội Mỹ.

4. Hàn Quốc tiết kiệm gần 1 triệu thùng nhiên liệu nhờ xe điện: Phân tích mới nhất từ Viện Kinh tế năng lượng Hàn Quốc cho thấy chiến lược chuyển đổi sang xe điện kết hợp cùng các biện pháp tiết kiệm năng lượng đã giúp nước này cắt giảm 939.000 thùng xăng và dầu diesel trong quý II năm nay. Cụ thể, việc áp dụng chế độ lưu thông theo biển số chẵn lẻ giúp giảm 422.000 thùng nhiên liệu, trong khi sự gia tăng của 300.000 xe điện mới đăng ký đã thay thế trực tiếp 517.000 thùng nhiên liệu hóa thạch. Các chuyên gia nhận định quá trình chuyển đổi sang xe điện không chỉ giúp giảm 360.000 tấn khí thải nhà kính mà còn là giải pháp cơ cấu mang tính dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

5. Samsung và Hyundai hợp lực dẫn dắt công nghệ tương lai: Hai tập đoàn công nghiệp hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Electronics và Hyundai Motor vừa nhất trí mở rộng hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) vật lý, phương tiện di chuyển thế hệ mới và robot. Sự hợp tác này nhằm kết hợp thế mạnh cốt lõi của Samsung về chất bán dẫn, pin, màn hình và linh kiện điện tử ô tô với năng lực vượt trội của Hyundai trong sản xuất xe điện và công nghệ lái xe tự hành. Động thái hợp nhất năng lực công nghệ này được giới quan sát kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, đồng thời củng cố vị thế dẫn đầu của Hàn Quốc trong cuộc đua công nghệ tương lai trên toàn cầu.

Biểu tượng hãng chế tạo máy bay Boeing. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

6. Boeing cắt giảm 5% nhân sự bộ phận máy bay thương mại: Ngày 9/11, tập đoàn sản xuất máy bay Boeing thông báo sẽ cắt giảm khoảng 5% nhân sự thuộc bộ phận máy bay thương mại thông qua hình thức sa thải và giảm nhân lực tự nhiên bắt đầu từ tháng 12/2026. Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng phải điều chỉnh giảm kế hoạch tăng sản lượng, lùi mục tiêu sản xuất 52 chiếc 737 MAX mỗi tháng sang nửa cuối năm 2027 thay vì đi theo lộ trình cũ. Việc cắt giảm nhân sự được ban lãnh đạo Boeing đánh giá là bước đi cần thiết nhằm giúp các nhà máy và chuỗi cung ứng có thêm thời gian ổn định hoạt động, qua đó giải quyết dứt điểm các thách thức về chất lượng và an toàn sản xuất.