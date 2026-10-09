Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 9-10: Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Đồng Nai với Belarus

*Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác phát triển giữa doanh nghiệp Đồng Nai với Belarus

Chiều 8-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn tiếp và làm việc với Đoàn công tác Tổng Lãnh sự quán Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Liên

Phát biểu với lãnh đạo thành phố, ông Alexander Sidoruk, Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Với những tiềm năng, thế mạnh về phát triển công nghiệp, cơ khí, sản xuất máy móc, Tổng Lãnh sự quán Belarus mong muốn tạo cầu nối giữa doanh nghiệp của Belarus và Đồng Nai. Đặc biệt đón chào các doanh nghiệp của Đồng Nai đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Belarus. Ông Alexander Sidoruk hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để doanh nghiệp 2 nước tiếp xúc và tìm hiểu lẫn nhau, tạo tiền đề cho những hợp tác trong tương lai.

Trao đổi thông tin với Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cho biết: Đồng Nai là một trong những thành phố phát triển công nghiệp hàng đầu của cả nước với hơn 90 khu công nghiệp, khu công nghệ cao và khu kinh tế cửa khẩu với tổng diện tích trên 69 ngàn hécta. Đến nay, Đồng Nai đã có 51 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại thành phố, trên 2,3 ngàn dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 46,7 tỷ USD.

Với vị thế của một địa phương có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng - an ninh, hoạt động đối ngoại của thành phố Đồng Nai được mở rộng, đi vào chiều sâu… Lãnh đạo thành phố mong rằng Tổng Lãnh sự Belarus tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ, kết nối thành phố Đồng Nai với các địa phương, đối tác tiềm năng của Belarus đến tìm hiểu, hợp tác và đầu tư tại thành phố trong thời gian tới.

*Thủ tục, quy trình giải thể, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực phải đúng quy định

Sáng 8-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn chủ trì cuộc họp nghe Sở Y tế báo cáo Đề án Tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực trực thuộc Sở Y tế.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Theo Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên, có 7 trung tâm y tế khu vực thuộc diện giải thể gồm: Long Thành, Long Khánh, Định Quán, Bù Gia Mập, Đồng Xoài, Hớn Quản, Phú Riềng. 15 trung tâm y tế khu vực còn lại sẽ được tổ chức lại thành các bệnh viện đa khoa khu vực sau khi chuyển chức năng, nhiệm vụ và nhân lực làm công tác dự phòng về các trạm y tế.

Về nhân sự, biên chế, dự kiến chuyển giao chỉ tiêu biên chế và số lượng viên chức, hợp đồng lao động của các trung tâm y tế khu vực về các cơ sở y tế và UBND cấp xã. Đối với các đơn vị giải thể, số biên chế còn lại sau khi chuyển giao về trạm y tế cấp xã sẽ giao cho Sở Y tế để bố trí, phân bổ cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Sở Y tế cũng đã chủ động làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương để rà soát, thống nhất các phương án xử lý tài sản, tài chính, nhân lực của các đơn vị dự kiến tổ chức lại…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn yêu cầu Sở Y tế tiếp thu những ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương để hoàn thiện đề án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định về pháp lý, trình tự tất cả nội dung. Đối với các đơn vị hoạt động không hiệu quả thuộc diện giải thể, phải có hồ sơ minh chứng rõ ràng. Tất cả số liệu trong đề án phải có sự thống nhất. Việc điều chuyển tài sản, trang thiết bị máy móc, thuốc men về các trạm y tế, trung tâm y tế, các đơn vị khác phải đúng quy định; có phương án điều chuyển nhân lực của các trung tâm y tế khu vực rõ ràng, hợp lý. Đối với các trụ sở, tài sản công khi chuyển giao cho địa phương, các đơn vị khác phải đúng quy định.

*Đồng Nai: Đẩy nhanh tiến độ 6 xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2026

Sáng 8-10, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương nhằm rà soát tiến độ xây dựng nông thôn mới tại 6 xã phấn đấu về đích trong năm 2026.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Đoàn

Theo báo cáo, đến nay 6 xã đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ gửi các sở, ngành thẩm tra. Kết quả, các xã Cẩm Mỹ và Xuân Bắc đã đạt 38/47 nội dung tiêu chí; xã Phú Vinh đạt 37/47 nội dung tiêu chí; các xã Thống Nhất và Xuân Định cùng đạt 36/47 nội dung tiêu chí; xã Định Quán đạt 35/47 nội dung tiêu chí.

Đến nay, 11/16 sở, ngành được giao phụ trách các tiêu chí đã hoàn thành thẩm tra và đánh giá đạt. Các địa phương đang tiếp tục hoàn thiện những nội dung còn lại…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên đề nghị các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch, chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, bảo đảm đúng yêu cầu và thời gian. Đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn và hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời xử lý các điểm nghẽn trong quá trình hoàn thiện tiêu chí và hồ sơ. Qua đó, phấn đấu hoàn thành các nội dung theo lộ trình, bảo đảm tiến độ công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026.

*Gần 54 ngàn lượt hộ nghèo, đối tượng chính sách được vay vốn

Ngày 8-10, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Đồng Nai đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý IV-2026.

Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Đồng Nai Lê Bá Chuyên trao khen thưởng cho các đơn vị. Ảnh: N.Hòa

Trong 9 tháng của năm 2026, tổng nguồn vốn của Chi nhánh NHCSXH thành phố đạt hơn 13,8 ngàn tỷ đồng, đạt trên 98% kế hoạch năm. Tổng dư nợ tại chi nhánh đạt trên 13,8 ngàn tỷ đồng, đạt 99,8% kế hoạch tăng trưởng dư nợ năm 2026. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã tạo điều kiện cho gần 54 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn với doanh số hơn 3.640 tỷ đồng để phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng các nhu cầu thiết yếu.

Trong 3 tháng cuối năm, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai tập trung triển khai các giải pháp huy động vốn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch huy động vốn năm 2026 được giao.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH thành phố Lê Bá Chuyên yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám sát chỉ tiêu được giao; chủ động triển khai các giải pháp huy động và tăng trưởng tín dụng chính sách, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng thụ hưởng, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

*Đã nhận bàn giao mặt bằng gần 280ha phục vụ thi công Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, đến cuối tháng 9-2026, đơn vị đã nhận bàn giao phần diện tích mặt bằng gần 280ha phục vụ thi công Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Thi công xây dựng đường gom, đường bên thuộc Dự án Thành phần 1, đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh: CTV

Phần diện tích mặt bằng đã nhận bàn giao thuộc giai đoạn 1 của dự án với tổng diện tích cần thu hồi hơn 302ha, tỷ lệ bàn giao mặt bằng hiện đạt gần 93% tổng diện tích giai đoạn 1.

Để triển khai xây dựng đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn, thành phố Đồng Nai cần thực hiện thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất hơn 443ha. Đối với giai đoạn 2, hiện nay, các đơn vị chức năng đã hoàn thành cắm cọc giải phóng mặt bằng ngoài thực địa, bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho 9 xã, phường có dự án đi qua. Đồng thời, đã bàn giao bản đồ thu hồi đất của 9 xã, phường cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố để triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 2.

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