Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 8-10: Tăng cường giải pháp vận hành hiệu quả các nền tảng số phục vụ người dân

*Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026

Chiều 7-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc với Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam - VUSTA) cùng các sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến các đơn vị liên quan.

Chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026 dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Đồng Nai (phường Tân Triều). Các hoạt động chính diễn ra trong chương trình như: triển lãm về công nghệ dự kiến trên 200 gian hàng về nền tảng số dùng chung; không gian trưng bày các thành tựu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) tiêu biểu của địa phương. Đặc biệt, chương trình còn diễn ra diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số và các phiên hội thảo chuyên đề…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Các đơn vị, sở, ngành liên quan cần chủ động rà soát, thống nhất các nội dung, hoạt động liên quan đến chương trình. Bên cạnh đó, đơn vị tổ chức cần bố trí không gian triển lãm, tổ chức các hoạt động một cách khoa học, phù hợp, đảm bảo thẩm mỹ…

Lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, sở, ngành liên quan nâng cao hiệu quả truyền thông, lan tỏa thông điệp, chủ đề xuyên suốt của sự kiện gắn với định hướng phát triển, thế mạnh của thành phố Đồng Nai trong đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

*Tăng cường giải pháp vận hành hiệu quả các nền tảng số phục vụ người dân

Chiều 7-10, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ triển khai nền tảng Quản lý thôn/ấp/khu phố (DC4.0) và ứng dụng Công dân số Đồng Nai (Dong Nai City).

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tiến độ triển khai các nền tảng, ứng dụng tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN), nền tảng DC4.0 đã khởi tạo thông tin của 595 thôn/ấp/khu phố thuộc 95 xã, phường với hơn 245 ngàn hộ dân được số hóa và cập nhật trên nền tảng. Tính đến nay, đã có gần 9,8 ngàn số hộ đã đăng nhập và sử dụng thực tế; 37/95 xã, phường đã phát sinh dữ liệu.

Đối với ứng dụng Dong Nai City, tính đến nay, Sở KHCN đã phối hợp với MobiFone triển khai đến hơn 56,4 ngàn người dân trên địa bàn 95 xã, phường cài đặt ứng dụng được ghi nhận. Ứng dụng đã hoàn thiện 10 chức năng như: tài khoản và định danh, phản ánh hiện trường, dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích tích hợp mở rộng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn yêu cầu: Đối với nền tảng DC4.0, Sở KHCN cần trao đổi, phối hợp với xã, phường tổ chức hướng dẫn cho khu phố, ấp để thống nhất cách vận hành nền tảng; hỗ trợ nhập dữ liệu nhanh, tránh phân tán, đảm bảo các yêu cầu liên quan. Các xã, phường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu, đánh giá khả năng sử dụng công nghệ và điều hành nền tảng…

Đối với ứng dụng Dong Nai City, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu Sở KHCN thành lập tổ trực tiếp quản lý, vận hành ứng dụng, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch vận hành ứng dụng với lộ trình cụ thể, nhất là những nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai từ nay đến cuối năm 2026 và trong năm 2027…

*Triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong

Theo UBND thành phố, để đảm bảo việc kết nối giao thông, tạo điều kiện cho hoạt động của Khu công nghiệp (KCN) Long Đức, UBND thành phố đang triển khai thực hiện Dự án Nâng cấp đường Lò Gạch - cầu Nước Trong, nối từ quốc lộ 51 đến KCN Long Đức.

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong kết nối từ quốc lộ 51 đến 2 khu công nghiệp Long Đức, An Phước. Ảnh tư liệu

Theo đó, đường Lò Gạch - cầu Nước Trong sẽ được nâng cấp với quy mô 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp, nền đường rộng 45m. Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan, phấn đấu sớm khởi công, đầu tư hoàn chỉnh tuyến, bảo đảm kết nối quốc lộ 51 với các KCN Long Đức, An Phước trong năm 2027.

Đường Lò Gạch - cầu Nước Trong có chiều dài gần 4km, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối quốc lộ 51 với 2 KCN Long Đức, An Phước. Đây là tuyến giao thông có lưu lượng phương tiện đông, nhất là xe container, xe tải chở nguyên vật liệu và các phương tiện đưa đón công nhân, xe cá nhân của người lao động.

*Tăng cường công tác phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại

Sáng 7-10, Sở Y tế họp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai nhằm sơ kết công tác y tế dự phòng 9 tháng của năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng chủ trì cuộc họp. Ảnh: Hạnh Dung

Trong 9 tháng qua, công tác y tế dự phòng trên địa bàn thành phố được triển khai đồng bộ, góp phần kiểm soát nhiều dịch bệnh truyền nhiễm, duy trì tiêm chủng và tăng cường quản lý các bệnh không lây nhiễm. CDC Đồng Nai đã chủ động giám sát, phát hiện và xử lý nhiều ổ dịch, tăng cường chỉ đạo tuyến, tập huấn chuyên môn và hỗ trợ 95 trạm y tế xã, phường. Công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm tiếp tục được chú trọng. Chuyển đổi số và chuẩn hóa dữ liệu y tế cũng được đẩy mạnh với hơn 1,79 triệu đối tượng được làm sạch dữ liệu trên hệ thống tiêm chủng, đạt 71,2%.

Trong 3 tháng cuối năm, CDC Đồng Nai tập trung giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời ca bệnh, ổ dịch; ưu tiên phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và bệnh dại. Đồng thời, đẩy mạnh tiêm chủng, làm sạch dữ liệu tiêm chủng…

Kết luận cuộc họp, bác sĩ chuyên khoa II Lưu Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế đề nghị CDC Đồng Nai cần làm tốt hơn nữa công tác dự báo, truyền thông, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác phòng bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, dại. Ngoài ra, CDC Đồng Nai cần đẩy mạnh công tác tiêm chủng mở rộng; kiểm dịch y tế quốc tế; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác kiểm soát, quản lý các bệnh không lây nhiễm, cập nhật thông tin tiêm chủng lên hệ thống, làm sạch dữ liệu, đảm bảo dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, thông suốt, đồng bộ”…

*Sân bay Long Thành thử nghiệm vận hành toàn diện

Ngày 7-10, theo đại diện Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Dự án Sân bay Long Thành đang triển khai chương trình thử nghiệm vận hành toàn diện (ORAT) nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng của hệ thống, quy trình và các lực lượng trước khi đưa vào khai thác.

Chạy thử hệ thống băng chuyền vận chuyển hành lý tại Sân bay Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Trong khuôn khổ chuỗi chương trình thử nghiệm, tại Sân bay Long Thành, các đơn vị liên quan đã tổ chức diễn tập mô phỏng (tabletop exercise) và diễn tập thực địa với tình huống giả định tiếp nhận, phục vụ tàu bay chở hành khách đến từ vùng có dịch bệnh.

Tình huống diễn tập được xây dựng nhằm kiểm tra khả năng phối hợp, xử lý và tổ chức phục vụ hành khách trong trường hợp phát sinh yếu tố dịch bệnh tại sân bay. Toàn bộ tình huống và hành khách tham gia đều được mô phỏng phục vụ chạy thử. Tham gia diễn tập có lực lượng của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đơn vị tư vấn, lực lượng kiểm soát không lưu, kiểm dịch y tế, công an cửa khẩu, hải quan, đơn vị phục vụ mặt đất và hãng hàng không. Các lực lượng thực hành quy trình sàng lọc sức khỏe, phân luồng, hỗ trợ hành khách và phối hợp xử lý tình huống theo kịch bản được xây dựng.

Đây là một trong những nội dung thuộc chương trình ORAT, chương trình chuẩn bị sẵn sàng khai thác sân bay, được triển khai nhằm kiểm tra hệ thống, thực hành quy trình và rà soát khả năng phối hợp giữa các đơn vị trước khi sân bay đón hành khách thực tế.

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