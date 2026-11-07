Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 7-11: Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai

*Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai

Sáng 6-11, tại Vườn quốc gia Cát Tiên (VQG), UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai cùng các đại biểu tham quan Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Ngày 27-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg về việc chuyển giao VQG Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Theo Quyết định 2058, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27-10-2026. Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

*Đồng Nai tăng cường kiểm tra, tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, duy trì và nâng cao hiệu quả đến năm 2030, ngày 8-10, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 1090-QĐ/TU về việc thành lập Tổ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An phục vụ người dân đến làm thủ tục. Ảnh: Công Nghĩa

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ và hiệu quả công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ kiểm tra số 1090 kịp thời phát hiện các gương điển hình, tiêu biểu, có sáng kiến, cách làm hay, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có tinh thần đổi mới, sáng tạo, tiên phong đảm nhận nhiệm vụ mới, khó, phức tạp để kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng, động viên.

Bên cạnh đó, qua công tác kiểm tra, Tổ kiểm tra số 1090 cũng tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương của toàn thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu.

*Khởi động chuỗi hoạt động Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026

Sáng 6-11, tại Công viên phường Bình Phước, Thành đoàn Đồng Nai tổ chức khai mạc Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2026 (chặng 1).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc lễ hội. Ảnh: Nga Sơn

Lễ hội Thanh niên năm nay được tổ chức 2 chặng: chặng đầu tiên diễn ra tại phường Bình Phước từ ngày 6 đến 8-11 và chặng 2 sẽ diễn ra tại phường Trấn Biên từ ngày 20 đến 29-11 tới. Lễ hội được tổ chức với 6 không gian, gồm: Thanh niên với truyền thống và bản sắc văn hóa Đồng Nai; Tuổi trẻ với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thanh niên tiên phong khởi nghiệp và kinh tế số; Thanh niên làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế; Thanh niên sáng tạo nghệ thuật và phát triển tài năng; Thanh niên rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe.

Các không gian được thiết kế theo hướng mở, đa tầng, tương tác và bổ trợ lẫn nhau. Trong đó, các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng xuyên suốt, gắn trải nghiệm với thực hành, sáng tạo với ứng dụng.

*Đồng Nai bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết

Ngày 6-11, UBND thành phố đã ban hành văn bản số 12856/UBND-KGVX về việc tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp trong chương trình Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 vào tối 22-11 tại xã Bom Bo.

Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tại xã Bom Bo trong Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố năm 2026 vào tối 22-11. Ảnh minh họa: CTV

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai là đơn vị thực hiện bắn pháo hoa, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, UBND xã Bom Bo cùng các cơ quan, đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất địa điểm bắn pháo hoa phù hợp; bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự và an toàn tuyệt đối.

Hoạt động bắn pháo hoa góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, phục vụ người dân và du khách trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026.

*Vườn quốc gia Cát Tiên tái thả 330 cá thể hươu, nai về môi trường tự nhiên

Sáng 6-11, Vườn quốc gia Cát Tiên tổ chức hoạt động tái thả 330 cá thể hươu, nai trở về môi trường tự nhiên. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển giao Vườn quốc gia Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai.

Hoạt động tái thả hươu, nai về môi trường tự nhiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: Công Nghĩa

Con số 330 cá thể hươu, nai được tái thả trở về môi trường tự nhiên gắn với dấu mốc 330 năm sự kiện Thống suất Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lược vùng đất phía Nam (1698-2028).

Đây là hoạt động mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, thể hiện cam kết của thành phố Đồng Nai trong công tác bảo tồn thiên nhiên. Mỗi cá thể hươu, nai được trở về với rừng không chỉ góp phần phục hồi hệ sinh thái, mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của mỗi người dân Đồng Nai đối với thiên nhiên và các thế hệ tương lai.

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