Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 7-10: Thành phố Đồng Nai tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

*Thành phố Đồng Nai tập trung các giải pháp tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm

Ngày 6-10, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 của thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các điểm cầu địa phương trong thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình trình bày các nội dung trọng tâm kinh tế, xã hội 9 tháng năm 2026 của thành phố. Ảnh: Vương Thế

Trong quý III-2026, GRDP của thành phố tăng trưởng 10,21% so với cùng kỳ, xếp hạng 15/34 tỉnh, thành phố; tăng trưởng GRDP của thành phố 9 tháng tăng 10,01% so với cùng kỳ, xếp hạng 12/34 tỉnh, thành phố. Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt 78.246 tỷ đồng, đạt 78% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ, HĐND thành phố giao và đạt 52% chỉ tiêu phấn đấu (150 ngàn tỷ đồng).

Giải ngân đầu tư công tiếp tục được tập trung chỉ đạo, lũy kế vốn thanh toán 9 tháng đạt 68,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 71,9% kế hoạch vốn thành phố giao. Thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án. Bên cạnh đó, thành phố vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian còn lại của năm 2026 là ít, do đó, đây là cao độ cho các nhiệm vụ trọng tâm, từ thúc đẩy tăng trưởng, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đến hoàn thiện quy hoạch, phát triển hạ tầng và bảo đảm an sinh, an toàn xã hội. Lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương thẳng thắn với tinh thần, trách nhiệm của mình, việc thực hiện cần có kết quả đo đếm bằng số liệu cụ thể, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị chuyên ngành liên quan được thành phố giao chủ trì để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

*Dự kiến ngày 9-10 thực hiện kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất thu hồi tại Dự án Thành phố Amata Long Thành

Sáng 6-10, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc với UBND xã An Phước và các cơ quan chức năng liên quan về công tác chuẩn bị kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất thu hồi để thực hiện Dự án Thành phố Amata Long Thành.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Thị Cát Tiên chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Kim Liễu

Theo UBND xã An Phước, đến nay xã đã hoàn thành thông báo thu hồi đất đến các hộ dân thuộc dự án (trong đó đã gửi thông báo qua đường bưu điện cho 370 trường hợp người dân ngoài địa phương). UBND xã đang phối hợp với đơn vị chức năng thành lập 8 tổ kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Cát Tiên chỉ đạo các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chuẩn bị nhân lực, phương tiện và các trang thiết bị cần thiết để thực hiện công tác kiểm đếm và xác minh hồ sơ của từng trường hợp, dự kiến triển khai vào ngày 9-10 tới.

Dự án Thành phố Amata Long Thành tại xã An Phước do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng đô thị Long Thành Riverside làm nhà đầu tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 147/2026/NĐ-CP ngày 7-5-2026 của Chính phủ. Đây là một trong những dự án nhằm cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 21-7-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065. Dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đồng Nai.

*Đồng Nai triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Đồng Nai sẽ triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10-10) năm 2026 với chủ đề “Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị thành phố”.

Không gian giới thiệu các ứng dụng, tiện ích số tại lễ phát động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia và tuần lễ học tập suốt đời ở phường Trảng Bom vào đầu tháng 10-2026. Ảnh: Hải Quân

Cụ thể, theo Kế hoạch số 290/KH-UBND ngày 30-9-2026 của UBND thành phố Đồng Nai về triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 trên địa bàn thành phố, các nội dung, hoạt động nổi bật sẽ được triển khai như: lan tỏa thông điệp Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026; đẩy mạnh chiến dịch “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số, chữ ký số”, Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố Đồng Nai…

Bên cạnh đó, các sở, ngành, đơn vị liên quan sẽ triển khai các hoạt động thúc đẩy thương mại điện tử, mua sắm trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã tiến tới xây dựng một số “phường thông minh” trên địa bàn thành phố…

Thành phố cũng khuyến khích các doanh nghiệp viễn thông, công nghệ số, thương mại điện tử, ngân hàng và đơn vị cung cấp dịch vụ số triển khai các chương trình ưu đãi, khuyến khích sử dụng sản phẩm, dịch vụ số…

*Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thiếu hụt nguồn cung nhựa đường

Ngày 6-10, theo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đang bị thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung nhựa đường phục vụ thi công.

Thi công Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành. Ảnh: Phạm Tùng

Để tháo gỡ khó khăn này, VEC đã chỉ đạo các nhà thầu khảo sát thị trường vật liệu trong nước, chủ động chuyển đổi phương thức từ mua bê tông nhựa thương phẩm sang trực tiếp cung cấp vật tư cho các trạm trộn đã được chấp thuận nhằm tự chủ sản xuất theo đúng cấp phối phê duyệt.

Đồng thời, VEC cũng đã có kiến nghị các cấp có thẩm quyền có giải pháp điều tiết để ổn định tình hình nhập khẩu nguyên liệu nhựa đường. VEC sẽ cùng nhà thầu làm việc với các nhà cung cấp để ưu tiên cung cấp cho dự án.

Về tiến độ thi công dự án, theo VEC, hiện các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt gần 73% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang nỗ lực hoàn thành dự án theo kế hoạch vào cuối năm 2026. Riêng hạng mục cầu Long Thành phấn đấu hoàn thành theo tiến độ hợp đồng vào quý I-2027.

*Bị cáo giết 3 mẹ con tại xã Bình Minh lãnh án tử hình

Ngày 6-10, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ở phường Hố Nai) án tử hình về tội giết người và 6 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng hợp hình phạt là tử hình). Đồng thời, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh bị tuyên tử hình về tội giết người và tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Ảnh: Tố Tâm

Theo cáo trạng xác định, Đức Anh và chị P.A. (17 tuổi, ở xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm và đã chia tay. Vào rạng sáng 3-9-2026, sau khi uống rượu với bạn, Đức Anh lấy 2 con dao Thái Lan, điều khiển xe máy đi đến xã Bình Minh rồi leo lên mái nhà của chị P.A. nhằm tìm cách đột nhập vào nhà. Lúc này, cha chị P.A. phát hiện nên đuổi Đức Anh và nói sẽ báo công an. Nghe vậy, Đức Anh leo qua mái nhà anh N.V.Q. (nhà sát bên nhà chị P.A.) với mục đích để tìm cách qua nhà chị P.A.

Sau khi vào được nhà anh Q., Đức Anh đã đuổi đâm anh Q. bị thương tích 76%, vợ và 2 người con của anh Q. đều bị Đức Anh đâm tử vong.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sống, quyền được bảo vệ về sức khỏe của con người, đồng thời xâm phạm đến chế độ quản lý nhà nước đối với vũ khí quân dụng.

“Hành vi của bị cáo hoàn toàn mất nhân tính, không còn khả năng giáo dục, cải tạo nên cần loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội để răn đe, phòng ngừa chung” - Hội đồng xét xử nhận định.

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