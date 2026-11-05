Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 5-11: Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại thành phố Đồng Nai

*Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên tại thành phố Đồng Nai

Chiều 4-11, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã trực tiếp đến gia đình các đảng viên lão thành: Lê Thanh Kiệm, Chi bộ khu phố Hiệp Hòa và Nguyễn Thị Lâm, Chi bộ khu phố An Hảo (thuộc Đảng bộ phường Trấn Biên) để trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Lê Thanh Kiệm. Ảnh: Công Nghĩa

Trưởng ban Nội chính Trung ương khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý dành cho cá nhân, mà còn là sự tôn vinh đối với cả cuộc đời trọn vẹn cống hiến, hy sinh vì Đảng, vì dân tộc của 2 đảng viên; đồng thời, đây cũng là vinh dự to lớn đối với gia đình các đồng chí.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phường Trấn Biên nói riêng, thành phố Đồng Nai nói chung tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với các đảng viên lão thành, các gia đình có công với cách mạng; đồng thời làm tốt hơn nữa công tác giáo dục truyền thống cách mạng, giáo dục lý tưởng cho thế hệ trẻ. Mỗi đảng viên lão thành là một “địa chỉ đỏ”, một nhân chứng sống của lịch sử cách mạng. Những câu chuyện, ký ức, kinh nghiệm và phẩm chất của các đảng viên chính là "di sản" tinh thần quý báu để giáo dục các thế hệ hôm nay.

*Từ hôm nay 5-11, tổ chức phân luồng giao thông đẩy nhanh tiến độ Dự án Nâng cấp đường 25B

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Nâng cấp đường 25B, đơn vị tổ chức phân luồng giao thông trên một phần đoạn tuyến của tuyến đường.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tổ chức phân luồng giao thông đoạn trên đường 25B, đoạn từ quốc lộ 51 đến ngã tư Tín Nghĩa.

Đoạn từ quốc lộ 51 đến ngã tư Tín Nghĩa trên tuyến đường 25B sẽ được phân luồng giao thông từ ngày 5-11 để phục vụ thi công Dự án Nâng cấp đường 25B. Ảnh tư liệu

Theo phương án được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thông báo, toàn bộ bề rộng mặt đường tuyến chính, đường song hành bên phải hiện hữu trên đoạn tuyến nói trên sẽ được rào chắn để phục vụ thi công. Do đó, đối với hướng đi từ quốc lộ 51 đến phường Nhơn Trạch các phương tiện lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km5+000 (ngã tư Tín Nghĩa). Tại đây, phương tiện chuyển hướng sang tuyến chính phải và đường song hành phải làm mới để tiếp tục hành trình. Ở chiều ngược lại, các phương tiện sẽ lưu thông trên tuyến chính trái làm mới đến Km5+000, sau đó chuyển hướng sang đường song hành trái hiện hữu để đi ra quốc lộ 51. Thời gian tổ chức giao thông dự kiến bắt đầu từ 16h ngày 5-11-2026 và kéo dài đến khi hoàn thành các hạng mục tuyến chính phải đoạn Km0+040 - Km4+000 hoặc đến khi có thông báo mới của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố.

*Khởi công gói thầu kiên cố hóa kênh thoát nước phục vụ tiêu thoát nước cho lưu vực gần 6,9 ngàn hécta

Ngày 4-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp thành phố tổ chức khởi công gói thầu số 12, thi công tuyến T0 và tuyến T2 thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh thoát nước suối Nước Trong, xã An Phước, thành phố Đồng Nai.

Gói thầu số 12 thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh thoát nước suối Nước Trong sẽ đầu tư xây dựng kiên cố hóa tuyến kênh thoát nước có chiều dài hơn 2,8km qua địa bàn xã An Phước. Ảnh: CTV

Gói thầu số 12 thuộc Dự án Kiên cố hóa kênh thoát nước suối Nước Trong sẽ đầu tư xây dựng kiên cố hóa tuyến kênh thoát nước có chiều dài hơn 2,8km. Đồng thời, đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục phụ trợ gồm: đường quản lý dọc kênh, cầu dân sinh qua kênh, cống tiêu nước đấu nối vào kênh và cầu thang cứu hộ nhằm bảo đảm khả năng vận hành, khai thác và duy trì hiệu quả lâu dài…

Khi hoàn thành, đưa vào sử dụng, tuyến kênh được kiên cố hóa sẽ góp phần nâng cao khả năng thu gom, dẫn và tiêu thoát nước cho toàn bộ lưu vực gần 6,9 ngàn hécta. Qua đó, từng bước giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn xã An Phước và các khu vực lân cận, giảm áp lực cho hệ thống thoát nước hiện hữu, nhất là trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Đồng thời, góp phần chống xói mòn, hạn chế sạt lở bờ kênh, bảo đảm an toàn công trình và khu vực dân cư lân cận.

*Giá điện sinh hoạt giảm còn 5 bậc

Từ tháng 11-2026, biểu giá bán lẻ điện mới chính thức được áp dụng, trong đó biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Nhân viên Điện lực Đồng Nai tuyên truyền tiết kiệm điện trong sinh hoạt. Ảnh minh họa

Theo biểu giá bán điện mới, giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đối với điện sinh hoạt, biểu giá được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh khoảng sản lượng tiêu thụ giữa các bậc.

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100kWh điện đầu tiên, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 từ kWh thứ 101 đến 200, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 từ kWh thứ 201 đến 400, giá 2.894 đồng/kWh; bậc 4 từ kWh thứ 401 đến 700, giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 áp dụng đối với lượng điện từ kWh thứ 701 trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Như vậy, biểu giá mới có 2 bậc đầu áp dụng cho mỗi 100kWh, bậc 3 áp dụng cho 200kWh, bậc 4 áp dụng cho 300kWh và bậc 5 áp dụng đối với sản lượng vượt 700kWh.

*Tạo cơ hội việc làm cho 200 lao động thời vụ tại Hàn Quốc

Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Đồng Nai vừa thông báo tuyển chọn 200 lao động đi làm việc thời vụ tại quận Hamyang, tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc đợt 2 năm 2026. Đây là chương trình hợp tác giữa Sở Nội vụ thành phố Đồng Nai và chính quyền quận Hamyang nhằm tạo thêm cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Đại diện Đoàn công tác quận Hamyang (tỉnh Gyeongnam, Hàn Quốc), Sở Nội vụ và Trung tâm Dịch vụ việc làm Đồng Nai chụp hình cùng người lao động Đồng Nai xuất cảnh qua Hàn Quốc làm việc năm 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Theo đó, tổng số lao động cần tuyển là 200 người, gồm 80 nam và 120 nữ (trong đó có 15 cặp vợ chồng). Người lao động sẽ thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp như: gieo trồng, quản lý, chăm sóc, canh tác và thu hoạch cây trồng. Thời gian làm việc dự kiến 5 tháng, có thể được gia hạn tối đa thêm 3 tháng. Mức thu nhập dự kiến khoảng 38 triệu đồng/người/tháng, chưa bao gồm tiền làm thêm giờ.

Đối tượng đăng ký là công dân cư trú dài hạn tại địa phương từ 12 tháng trở lên, có đủ sức khỏe làm việc ở nước ngoài và không thuộc diện bị cấm xuất cảnh. Người lao động trong độ tuổi từ đủ 25 đến dưới 50 tuổi; có trình độ học vấn từ lớp 5 trở lên. Trong đó, ưu tiên người dân tộc thiểu số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng và người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp…

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 5-11-2026: