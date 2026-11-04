Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 4-11: Đồng Nai hỗ trợ 3 ngàn vé xe đưa công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027

*Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám Nhà lao Tân Hiệp và 80 năm thành lập Chiến khu Đ diễn ra vào tháng 12-2026

Chiều 3-11, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan để nghe báo cáo kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám vượt ngục tại Nhà lao Tân Hiệp và Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn chủ trì buổi làm việc. Ảnh: My Ny

Theo dự thảo kế hoạch, Lễ kỷ niệm 70 năm cuộc nổi dậy phá khám vượt ngục tại Nhà lao Tân Hiệp sẽ diễn ra tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp (phường Tam Hiệp). Dự kiến, chiều 1-12 sẽ diễn ra hội thảo về Nhà lao Tân Hiệp; sáng 2-12 diễn ra lễ kỷ niệm với các hoạt động như: chương trình nghệ thuật chào mừng, ôn lại truyền thống lịch sử, tri ân các cựu tù cách mạng, chiếu phim tư liệu và giao lưu với các nhân chứng lịch sử. Chương trình có phát biểu của đại diện thế hệ trẻ nhằm thể hiện sự tiếp nối truyền thống cách mạng, lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.

Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chiến khu Đ dự kiến tổ chức vào ngày 18-12. Các hoạt động trọng tâm gồm dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố và các di tích lịch sử: Trung ương Cục miền Nam, Căn cứ Khu ủy miền Đông. Lễ kỷ niệm dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị thành phố Đồng Nai, phường Tân Triều với nhiều hoạt động như chương trình nghệ thuật, diễn văn kỷ niệm, tặng hoa tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

*Rà soát, thúc tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Chiều 3-11, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị liên quan nghe báo cáo tình hình triển khai và tiến độ thực hiện các dự án giao thông kết nối trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Vương Thế

Tại cuộc họp, sau khi nghe các sở, ngành, đơn vị liên quan trao đổi thông tin về khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện các dự án và đề xuất những giải pháp tháo gỡ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Văn Hà đề nghị: Các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát các dự án. Với đường trên cao dọc quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao đường Võ Nguyên Giáp với đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu phải khẩn trương thẩm định phương án bồi thường, nguồn vốn hợp pháp cho phương án bồi thường; phối hợp với đơn vị đo đạc, lập các bước bồi thường, khảo sát và lập danh sách các hộ dân tái định cư…

Đối với đường kết nối cầu Mã Đà từ ngã ba Bà Hào đến đường Vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đôn đốc đơn vị tư vấn rà soát, cập nhật lại khu vực.

Với các dự án kết nối khu vực Bình Dương trước đây, Sở Xây dựng và các đơn vị phối hợp với các sở, ngành, địa phương giáp ranh của Thành phố Hồ Chí Minh để thống nhất nội dung thực hiện. Đối với đường kết nối cầu Cát Lái và cầu Long Hưng, các đơn vị liên quan thường xuyên thông tin với Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đồng nhất tiến độ, hoàn thiện kịp thời với hạng muc xây dựng các cầu…

*Đồng Nai hỗ trợ 3 ngàn vé xe đưa công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Chương trình “Chuyến xe Tết đoàn viên - Xuân 2027”, hỗ trợ đoàn viên, người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn về quê sum họp cùng gia đình dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Liên đoàn Lao động thành phố Đồng Nai tiễn công nhân về quê đón Tết trên Chuyến xe sum vầy - Xuân 2026. Ảnh: Nguyễn Hòa

Chương trình dự kiến hỗ trợ 3 ngàn vé xe một chiều đưa đoàn viên, NLĐ từ Đồng Nai về quê đón Tết tại các tỉnh, thành phố từ Gia Lai trở ra, theo các tuyến Gia Lai - Đà Nẵng - Quảng Trị - Hà Tĩnh - Nghệ An -Thanh Hóa - Hà Nội. Các chuyến xe dự kiến khởi hành trong 3 ngày, gồm 31-1, 1-2 và 2-2-2027 (tức ngày 24, 25 và 26 tháng Chạp).

Theo phân bổ, trong tổng số 3 ngàn vé hỗ trợ, có 2,4 ngàn vé dành cho đoàn viên, NLĐ làm việc tại các khu công nghiệp và 600 vé dành cho lao động ngoài khu công nghiệp. Kinh phí thực hiện chương trình được trích từ nguồn tài chính cấp LĐLĐ thành phố.

*Lễ hội Thanh niên Đồng Nai sẽ diễn ra trong tháng 11

Thông tin từ Thành đoàn Đồng Nai cho biết: Tiếp nối những kết quả đã đạt được của Lễ hội thanh niên những năm trước, năm nay, Thành đoàn tiếp tục tổ chức Lễ hội Thanh niên thành phố Đồng Nai năm 2026 với chủ đề "Thanh niên với văn hóa Đồng Nai".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Lễ hội Thanh niên Đồng Nai năm 2025 diễn ra tại phường Chơn Thành. Ảnh: Nga Sơn

Lễ hội Thanh niên năm nay được tổ chức 2 chặng: Chặng đầu tiên diễn ra tại phường Bình Phước từ ngày 6 đến 8-11; chặng 2 diễn ra tại phường Trấn Biên từ ngày 20 đến 29-11. Lễ hội được tổ chức với 6 không gian, gồm: Thanh niên với truyền thống và bản sắc văn hóa Đồng Nai, Tuổi trẻ với khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Thanh niên tiên phong khởi nghiệp và kinh tế số, Thanh niên làm chủ tri thức và hội nhập quốc tế, Thanh niên sáng tạo nghệ thuật và phát triển tài năng, Thanh niên rèn luyện thể chất và nâng cao sức khỏe.

Đáng chú ý là các không gian được thiết kế theo hướng mở, đa tầng, tương tác và bổ trợ lẫn nhau. Trong đó các hoạt động liên quan đến khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giữ vai trò nền tảng xuyên suốt, gắn trải nghiệm với thực hành, sáng tạo với ứng dụng. Qua đó góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng, kết nối nguồn lực hỗ trợ sáng kiến, khởi nghiệp và thúc đẩy ứng dụng các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo.

*Ghi nhận 2 ca tử vong do sốt xuất huyết tại xã Thuận Lợi

Ngày 3-11, đoàn công tác của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai do bác sĩ chuyên khoa I Cao Văn Dũng, Phó Giám đốc làm trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết tại xã Thuận Lợi sau khi xã ghi nhận có 2 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết. Qua đó, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố Đồng Nai từ đầu năm 2026 đến nay lên 10 ca.

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai Cao Văn Dũng phát biểu tại buổi làm việc với UBND xã Thuận Lợi. Ảnh: Bích Ngọc

Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai Cao Văn Dũng lưu ý: Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố đang ở mức cao. Do đó, công tác phòng, chống dịch bệnh cần được UBND cấp xã quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa.

Trong thời gian tới, đề nghị Trạm y tế xã tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình ca bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn; điều tra, xác minh và xử lý kịp thời các trường hợp bệnh mới phát hiện. Tăng cường giám sát véc tơ truyền bệnh tại các ấp có số ca mắc cao và các khu vực có nguy cơ phát sinh ổ dịch. Đặc biệt, cần duy trì thường xuyên hoạt động ra quân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng với sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, ban ấp trên địa bàn xã. Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu về sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết, từ đó chủ động phòng bệnh cho chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

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