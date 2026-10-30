Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 30-10: Đồng Nai quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

*Đồng Nai quán triệt, triển khai các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 29-10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV trên địa bàn thành phố và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố quán triệt, triển khai các nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: Công Nghĩa

Hội nghị có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy quyết tâm chính trị, tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố Đồng Nai thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 và các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các cơ quan chủ trì tiếp tục rà soát, hoàn thiện các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Đối với công tác cán bộ, khẩn trương hoàn thiện các đề án theo chỉ đạo; xác định rõ nhiệm vụ cấp bách cần xử lý ngay và những nội dung phải chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, qua học tập, quán triệt nghị quyết, mỗi người cần tự nhận diện những bất cập trong suy nghĩ, cách làm và phương pháp công tác để điều chỉnh. Yêu cầu hiện nay là đánh giá, sàng lọc, bố trí và sử dụng cán bộ ngày càng chặt chẽ, thực chất. Mỗi cán bộ, kể cả cán bộ chủ chốt và cấp ủy viên, phải thể hiện được năng lực, trách nhiệm và đóng góp cụ thể đối với công việc chung.

*Định hướng, đề xuất phương án phát triển kinh tế tầm thấp tại Đồng Nai

Chiều 29-10, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội thảo về phát triển kinh tế tầm thấp trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hải Quân

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, đơn vị liên quan đã tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý hoàn thiện xây dựng “Đề án phát triển kinh tế tầm thấp thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2035”; đồng thời, đề xuất phương thức triển khai phù hợp, đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan. Trong đó, nghiên cứu khả năng tổ chức thử nghiệm có kiểm soát đối với những mô hình, công nghệ mới; xác định rõ phạm vi, tiêu chí đánh giá, cơ quan đầu mối, đơn vị phối hợp, nguồn lực và trách nhiệm của các bên…

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn giao Sở Khoa học và Công nghệ xác định những nhiệm vụ, bài toán cụ thể về phát triển kinh tế tầm thấp để tham mưu UBND thành phố xem xét xây dựng đề án đảm bảo tính khả thi, đúng quy trình, quy định liên quan trong thời gian tới.

*Đồng Nai tăng cường liên kết chuỗi sản xuất, tiêu thụ nông sản

Chiều 29-10, Hội Nông dân thành phố Đồng Nai làm việc với Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố, Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Câu lạc bộ Doanh nông Việt Nam nhằm phối hợp xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và huy động nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển kinh tế.

Ông Đặng Văn Điềm, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp thành phố trao đổi ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Tố Tâm

Tại buổi làm việc, Hội Nông dân thành phố đề xuất phối hợp khảo sát, lựa chọn những ngành hàng có lợi thế và nhu cầu thị trường rõ ràng để triển khai mô hình liên kết thí điểm. Các bên sẽ tăng cường kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm; nghiên cứu phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm gắn với tiêu thụ nông sản.

Các đơn vị cũng hướng đến xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin về nhu cầu thu mua, năng lực cung ứng và tiêu chuẩn chất lượng; lựa chọn vùng sản xuất, hợp tác xã có tiềm năng để triển khai các mô hình phù hợp.

*Đồng Nai chính thức quản lý toàn bộ diện tích Vườn quốc gia Cát Tiên

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã ký Quyết định số 2058/QĐ-TTg (ngày 27-10-2026) về việc chuyển giao Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về UBND thành phố Đồng Nai quản lý.

Vườn quốc gia Cát Tiên có sự đa dạng sinh học bậc nhất tại Việt Nam, thu hút nhiều du khách, nhà khoa học trong nước và quốc tế. Ảnh: Oxalis

Theo quyết định này, thẩm quyền quản lý và chuyển giao nguyên trạng VQG Cát Tiên sẽ được chuyển về UBND thành phố Đồng Nai quản lý từ ngày 27-10-2026.

Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự, tài nguyên rừng, đất đai, tài sản, tài chính, tài liệu và các quyền, nghĩa vụ có liên quan của VQG Cát Tiên về UBND thành phố Đồng Nai quản lý theo đúng quy định.

Đồng thời, Chính phủ giao UBND thành phố Đồng Nai tổ chức tiếp nhận nguyên trạng VQG Cát Tiên và thực hiện quản lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý thống nhất toàn bộ diện tích, ranh giới VQG Cát Tiên, bao gồm phần diện tích thuộc địa giới hành chính tỉnh Lâm Đồng, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về lâm nghiệp, đất đai, tài nguyên, tài sản công, đầu tư, ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan trong thời gian chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền về điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng.

*Đồng Nai có thêm 8 cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Sở Y tế vừa thông báo bổ sung danh sách các điểm khám sức khỏe, khám sàng lọc miễn phí, hưởng ứng đợt cao điểm tăng tốc khám sức khỏe toàn dân năm 2026 trên địa bàn thành phố, gồm:

Khám sức khỏe miễn phí cho người dân xã Lộc Quang. Ảnh: CTV

Phòng khám Đa khoa Quốc tế Long Bình (số 85 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 11, phường Long Bình); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh C11 (số 1419 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 13, phường Long Bình); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh Bàu Xéo (số 22, quốc lộ 1A, ấp Trung Hòa, xã Hưng Thịnh); Phòng khám Quốc tế Long Bình - chi nhánh Trảng Bom (20/38, tổ 7, khu phố Trảng Bom 1, phường Trảng Bom); Phòng khám Đa khoa Hong Ly (tổ 1, khu phố Hưng Long, phường Chơn Thành); Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Mỹ (ấp Long Giao, xã Cẩm Mỹ); Phòng khám Đa khoa Quốc tế Nam Việt (số 1316, quốc lộ 14, phường Đồng Xoài) và Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai (quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Tam Hiệp).

Trong đó, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tổ chức khám vào ngày thứ Tư hằng tuần cho trẻ từ 0 đến dưới 16 tuổi (tối đa 50 trẻ/ngày). 7 đơn vị còn lại khám sức khỏe miễn phí cho toàn dân.

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