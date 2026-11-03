Điểm tin ‘5 phút biết hết’ sáng 3-11: Đồng Nai thông tin về định hướng quy hoạch khu đô thị hơn 2.250ha ven sông, gắn với sân bay Long Thành

*Đồng Nai thông tin về định hướng quy hoạch khu đô thị hơn 2.250ha ven sông, gắn với sân bay Long Thành

Chiều 2-11, tại xã An Phước, UBND thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị thông báo triển khai định hướng quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước (thành phố Đồng Nai).

Phối cảnh quy hoạch Khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp tại xã An Phước và phường Tam Phước. Nguồn: Sở Xây dựng

Theo ông Nguyễn Phong An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, khu vực nghiên cứu quy hoạch nằm ở phía Tây Nam thành phố, thuộc xã An Phước và một phần phường Tam Phước. Tổng diện tích nghiên cứu hơn 2.250ha, trong đó khoảng 259ha mặt sông Đồng Nai. Phía Bắc khu vực tiếp giáp hành lang đường kết nối cầu Long Hưng và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; phía Tây giáp sông Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh; phía Nam giáp phường Nhơn Trạch.

Với vị trí này, khu vực có lợi thế kết nối các trung tâm kinh tế trong vùng, đồng thời khai thác cảnh quan ven sông để phát triển đô thị, thương mại và dịch vụ.

Định hướng chung là hình thành khu đô thị hiện đại, hạ tầng đồng bộ, kết hợp các chức năng: nhà ở, thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch và nghiên cứu. Các chức năng được bố trí theo lợi thế từng khu vực, bảo đảm sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.

*Thành phố Đồng Nai: Chuẩn bị tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2027

Ngày 2-11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11-2026 của UBND thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út chủ trì hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út đề nghị các đơn vị bám sát quy hoạch chung và kịch bản tăng trưởng trong năm nay. Từ những kết quả giai đoạn cuối năm, tạo tiền đề để xây dựng kịch bản tăng trưởng 2 con số trong năm 2027 và những năm tiếp theo. Theo đó, cần tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc thu nội địa, đất đai, đấu giá và nghĩa vụ tài chính của các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý, hoàn thiện quy hoạch các khu, cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh nâng cấp cơ sở dữ liệu; yêu cầu các sở, ngành khẩn trương liên thông dữ liệu về trung tâm tích hợp của thành phố ngay trong năm nay. Bên cạnh đó khẩn trương xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán 2027 từ sớm, không để bị động nhằm đảm bảo tốt nhất đời sống của người dân.

*Thi công sửa chữa mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị hư hỏng, xuống cấp

Ngày 2-11, Công ty TNHH MTV BOT 768 (Công ty BOT 768) cho biết: Doanh nghiệp đã triển khai thi công sửa chữa mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên trước đó bị hư hỏng, xuống cấp.

Mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Phạm Tùng

Theo đó, trong ngày 2-11, Công ty BOT 768 đã tập trung chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực, vật liệu; đồng thời khẩn trương tìm kiếm, phối hợp với các đơn vị cung cấp bê tông nhựa để triển khai sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tuyến đường dẫn lên cầu Thủ Biên. Dự kiến, việc thi công sửa chữa, khắc phục các vị trí hư hỏng sẽ hoàn thành trước ngày 9-11. Mặt khác, Công ty BOT 768 sẽ tiếp tục rà soát toàn tuyến đường ĐT 768 thuộc phạm vi quản lý để kịp thời phát hiện, xử lý các vị trí hư hỏng, hạn chế phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến quá trình khai thác công trình.

Thời gian qua, trước tình hình thời tiết mưa kéo dài làm mặt đường dẫn lên cầu Thủ Biên bị xuống cấp, Công ty BOT 768 đã tiến hành kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và chủ động xây dựng kế hoạch sửa chữa nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

*Hai xã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 2-11, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, tính đến cuối tháng 10-2026, đã có 2 địa phương hoàn thành bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng giai đoạn 1 Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn thành phố.

Thi công Dự án Thành phần 1, Dự án đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai. Ảnh tư liệu

Theo đó, 2 địa phương đã hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng giai đoạn 1 của dự án là xã An Viễn (diện tích bàn giao 3,75ha) và xã Bình Minh (diện tích bàn giao hơn 22ha). Đối với 7 xã, phường còn lại có dự án đi qua, hiện tỷ lệ bàn giao mặt bằng đã đạt từ gần 87% đến hơn 99% diện tích giai đoạn 1.

Dự án Đường vành đai 4 - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn thành phố Đồng Nai được chia làm 2 dự án thành phần. Trong đó, Dự án Thành phần 1, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố Đồng Nai với tổng chiều dài đường gom, đường bên gần 62km. Dự án Thành phần 2, xây dựng đường cao tốc đoạn từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cầu Thủ Biên) có chiều dài hơn 46km.

*Sẵn sàng cho chương trình Vietnam Wild Live đầu tiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Sáng 2-11, đội ngũ sản xuất chương trình Vietnam Wild Live của Đài Truyền hình Việt Nam với khoảng 60 thành viên đã chuẩn bị sẵn sàng cho chương trình phát trực tiếp những hình ảnh về thiên nhiên và thế giới động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Cát Tiên (thành phố Đồng Nai). Chương trình Vietnam Wild Live đầu tiên tại Vườn quốc gia Cát Tiên sẽ diễn ra từ 15-17h chiều 2-11, trên kênh VTV2 và VTVgo.

Khu vực Bàu Sấu, một trong những điểm ghi hình tại chương trình Vietnam Wild Live. Ảnh: CTV

Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Hoàng Lâm, Tổng đạo diễn chương trình Vietnam Wild Live cho biết: Để thực hiện chương trình Vietnam Wild Live mùa 2 tại Vườn quốc gia Cát Tiên, ê-kíp chương trình đã khảo sát, lựa chọn những địa điểm ấn tượng, mang tính đặc thù của Cát Tiên. Trong đó, tập trung vào sự đa dạng sinh học với các hình ảnh sinh động về hoạt động thường nhật của các loài động vật, đặc biệt là những loài đặc hữu.

Tại chương trình live đầu tiên vào chiều 2-11, Hang Dơi và Bàu Sấu là 2 địa điểm được ê-kíp chọn để ghi hình những khoảnh khắc ấn tượng của các loài động vật.

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