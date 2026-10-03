Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 3-10: Đồng Nai tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

*Đồng Nai tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất

Sáng 2-10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ năm.

Đồng chí Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố chủ trì hội nghị thảo luận. Ảnh: Công Nghĩa

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 9 tháng qua, tình hình tư tưởng chính trị trong Đảng bộ và nhân dân Đồng Nai tiếp tục ổn định. Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ. Kinh tế của thành phố duy trì đà tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước, trong đó GRDP quý III tăng 10,21%, đưa tăng trưởng 9 tháng tăng 10,01%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 79.894 tỷ đồng. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục khởi sắc, đạt khoảng 2,5 tỷ USD; vốn trong nước đạt khoảng 865 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 29-9, thành phố Đồng Nai đã giải ngân hơn 17.860 tỷ đồng, đạt 65,78% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao...

Cùng với nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, bảo đảm an toàn các mục tiêu trọng điểm và sự kiện lớn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai nghiêm túc…

Hội nghị đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích và đánh giá kết quả, tiến độ và các giải pháp để thúc đẩy công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, công tác quy hoạch thành phố…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vũ Hồng Văn yêu cầu toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất để hoàn thành nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí yêu cầu từng đồng chí Thành ủy viên, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định rõ từng việc phải hoàn thành trong quý IV, kết quả phải đạt và trách nhiệm thực hiện phải rõ; không chuyển việc khó sang năm sau khi vẫn còn khả năng xử lý. Nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao trong quý IV là tập trung thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% và phấn đấu thu ngân sách 150 ngàn tỷ đồng. Đảng ủy UBND thành phố lãnh đạo UBND thành phố chỉ đạo cập nhật kịch bản tăng trưởng quý IV, nhất là 11 ngành chưa đạt theo kịch bản tăng trưởng.

Bí thư Thành ủy cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với từng lĩnh vực, nhiệm vụ như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công…

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra đối với đội ngũ cán bộ trong những tháng cuối năm và thời gian tới, người đứng đầu Đảng bộ thành phố Đồng Nai yêu cầu phải tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ. Làm rõ từng vị trí còn thiếu, từng trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu và phương án bố trí, đào tạo, điều động hoặc thay thế. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về kết quả rà soát, không báo cáo thiếu người chung chung, không giữ người vì cục bộ cơ quan, địa phương. Thực hiện bố trí đúng người, đúng việc, đúng sở trường; điều tiết nhân lực theo năng lực và khối lượng công việc…

*Ra mắt Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai

Ngày 2-10, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đồng Nai phối hợp với Viện Đổi mới sáng tạo (Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức ra mắt và đưa vào vận hành thử nghiệm Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub).

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương và đưa vào vận hành thử nghiệm Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub). Ảnh: Hải Quân

Việc triển khai Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) là không gian trực tuyến kết nối Nhà nước - doanh nghiệp - viện, trường - chuyên gia khởi nghiệp - hộ kinh doanh - tổ chức hỗ trợ - đơn vị cung cấp giải pháp - ngân hàng - quỹ đầu tư và các đối tác trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn nhấn mạnh: Nền tảng Đổi mới sáng tạo Đồng Nai (Dong Nai Innovation Hub) cần chú trọng các nội dung, vấn đề trọng tâm, gồm: giải quyết những bài toán thực tiễn, cụ thể về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo ở địa phương; kết nối các doanh nghiệp trên địa bàn, hướng tới đồng hành, phát triển những mô hình nhà máy, dây chuyền sản xuất thông minh đáp ứng yêu cầu phát triển mới của địa phương.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng cần quan tâm tới các giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; đảm bảo xây dựng, kết nối hạ tầng dữ liệu để góp phần thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở địa phương…

*Cử tri 2 xã Xuân Quế và Xuân Đường kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh

Chiều 2-10, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã tiếp xúc với cử tri các xã Xuân Đường và Xuân Quế, trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Cử tri nêu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc. Ảnh: Đinh Tài

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 2 xã Xuân Quế và Xuân Đường đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề dân sinh. Trong đó, cử tri quan tâm đến chính sách bảo hiểm xã hội; quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở; đầu tư, nâng cấp các tuyến đường giao thông; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình giao thông. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có chế tài xử lý nghiêm đối với tình trạng hàng gian, hàng giả, gian lận thương mại, qua đó bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Những ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện các cơ quan chức năng, sở, ngành, địa phương và các đại biểu thuộc Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những vấn đề chưa được giải quyết tại buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 ghi nhận, tổng hợp để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

*Đồng Nai: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 18-11

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tấn Phú, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Phần hội với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc của người dân tộc thiểu số ở phường Bình Long trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Ảnh: Văn Tâm

Theo đó, chủ đề của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 là: “Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Thời gian tổ chức ngày hội ở các khu dân cư trên địa bàn thành phố sẽ diễn ra tập trung từ ngày 1 đến hết ngày 18-11. Trong số 595 thôn, ấp, khu phố của 95 xã, phường, mỗi địa phương sẽ chọn 1 khu dân cư tổ chức ngày hội để mời lãnh đạo thành phố về dự.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cơ quan, đơn vị, trường học bảo đảm trang trọng, thiết thực, gắn với phát huy truyền thống, nhiệm vụ chính trị và xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị trong giai đoạn mới. Chú trọng biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiêu biểu...

*Cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25 ngàn lượt xe trong ngày đầu khai thác

Ngày 2-10, theo Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VECE), trong ngày đầu đưa vào khai thác đồng bộ (từ 0h ngày 1-10 đến 0h ngày 2-10), cao tốc Bến Lức - Long Thành ghi nhận gần 25 ngàn lượt phương tiện lưu thông trên toàn tuyến, doanh thu thu phí đạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Trong ngày đầu khai thác đồng bộ toàn tuyến, cao tốc Bến Lức - Long Thành đón gần 25 ngàn lượt xe lưu thông. Ảnh: Phạm Tùng

Theo VECE, so với thời điểm trước khi cao tốc được thông xe toàn tuyến, lưu lượng phương tiện đã tăng khoảng 30%, trong khi doanh thu tăng tới 140%. Điều này cho thấy, nhu cầu lưu thông trên tuyến đã tăng đáng kể ngay trong ngày đầu khai thác toàn tuyến, khi phương tiện có thể di chuyển liên tục giữa khu vực Tây Nam Bộ đến thành phố Đồng Nai và ngược lại mà không phải đi qua các tuyến đường đô thị trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình lưu thông trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, VECE khuyến cáo tài xế cần chủ động làm quen với tuyến, đặc biệt chú ý tốc độ, khoảng cách an toàn và việc giữ đúng làn đường theo tổ chức giao thông. Người điều khiển phương tiện cần quan sát kỹ hệ thống biển báo, chủ động chuyển làn từ sớm khi chuẩn bị qua nút giao, không chuyển làn đột ngột…

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