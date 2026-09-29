Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 29-9: Đồng Nai đề xuất dành 3,5 ngàn căn nhà ở xã hội cho thuê

* Đồng Nai tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, tôn giáo

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Truyên

Ngày 28-9, tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố (ở phường Trấn Biên), Ban Chỉ đạo công tác dân vận thành phố tổ chức Hội nghị cập nhật kiến thức về công tác dân tộc, công tác tôn giáo trong tình hình mới; triển khai các văn bản mới về công tác dân tộc, công tác tôn giáo năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Phó Trưởng ban Chỉ đạo công tác dân vận thành phốnhấn mạnh: Trong những năm qua, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố thường xuyên được các cấp ủy Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, vận động người có uy tín, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ theo tôn giáo và đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương được tăng cường. Tuy nhiên, công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố vẫn còn những tồn tại, hạn chế.

Do vậy, theo đồng chí Huỳnh Thị Hằng, hội nghị được tổ chức nhằm cung cấp cho học viên những nội dung mang tính lý luận và thực tiễn trong công tác dân tộc, tôn giáo; những vấn đề cơ bản về chủ trương, quan điểm của Đảng đối với công tác dân tộc, tôn giáo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dân tộc, tôn giáo; các nội dung cơ bản của các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác dân tộc, tôn giáo; đặc điểm, tình hình của một số tôn giáo lớn đã được công nhận…

* Bổ nhiệm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh

Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo phường Bình Lộc và Ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chúc mừng 2 bác sĩ. Ảnh: Hai Hiếu

Chiều 28-9, Sở Y tế Đồng Nai tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên đã trao quyết định giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Huyên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, kể từ ngày 1-10-2026.

Đồng thời, trao quyết định điều động, bổ nhiệm bác sĩ chuyên khoa II Lê Thị Phương Trâm, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-10-2026.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên ghi nhận những đóng góp của bác sĩ chuyên khoa II Phan Văn Huyên trong gần 28 năm công tác tại bệnh viện, trong đó có gần 10 năm giữ cương vị Giám đốc. Dưới sự lãnh đạo của ông cùng sự nỗ lực của tập thể, bệnh viện đã từng bước phát triển về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương thức quản lý.

Đáng chú ý, bệnh viện đã phát triển nhiều kỹ thuật chuyên sâu, triển khai thành công kỹ thuật can thiệp lấy huyết khối động mạch não, được Hội Đột quỵ thế giới công nhận đạt tiêu chuẩn Kim cương về chất lượng điều trị đột quỵ; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và chuyển đổi số.

Đối với tân Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, Giám đốc Sở Y tế đề nghị bác sĩ Lê Thị Phương Trâm nhanh chóng nắm bắt tình hình, lắng nghe cán bộ, viên chức, người lao động; đánh giá đúng những điểm mạnh, khó khăn và các vấn đề còn tồn tại để xây dựng định hướng phát triển bệnh viện cụ thể, có trọng tâm, lộ trình phù hợp.

* Bắt đầu thi công sửa chữa hư hỏng hệ thống thoát nước đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nhà thầu thi công sửa chữa máng thu thoát nước bị đứt gãy trên đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân. Ảnh: CTV

Sáng 28-9, nhà thầu huy động phương tiện, máy móc thi công khắc phục, sửa chữa các vị trí xảy ra xói lở, hư hỏng của hệ thống thoát nước tại Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố, trong sáng 28-9, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn thành viên liên danh thi công gói thầu số 18, Dự án Thành phần 1 đã bắt đầu thực hiện thi công, khắc phục sửa chữa các vị trí máng thu thoát nước bị đứt gãy thuộc dự án đoạn qua phường Phước Tân.

Sau các trận mưa lớn trong tháng 9-2026, hệ thống thoát nước tại Dự án Thành phần 1, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu bị xói lở, đứt gãy nhiều vị trí.

Ngày 26-9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố đã có văn bản gửi các nhà thầu thi công, tư vấn giám sát về việc đảm bảo chất lượng công trình và bảo vệ kết cấu hạ tầng Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1.

Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố yêu cầu các nhà thầu thi công, đối với các vị trí bị xói lở, hư hỏng hệ thống thoát nước, yêu cầu nhà thầu phải tổ chức khắc phục ngay trong ngày 28-9 đối với các hạng mục gồm: gia cố mái taluy; bổ sung, sửa chữa hệ thống rãnh thu nước trên mái taluy; thực hiện trồng cỏ, hoàn thiện rãnh thu nước giữa tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh hoặc các giải pháp bảo vệ mái phù hợp theo hồ sơ thiết kế được duyệt, bảo đảm không để nước mặt tiếp tục gây xói lở ảnh hưởng đến kết cấu nền đường.

* Lên phương án đưa vào khai thác nút giao kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với Bến Lức - Long Thành

Các nút giao kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với quốc lộ 51 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (nút giao Tân Hiệp). Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 28-9, theo Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng), phương án tổ chức giao thông phục vụ đưa các nhánh tại nút giao Tân Hiệp thuộc Dự án Thành phần 2, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu vào khai thác sẽ được xây dựng theo các giai đoạn phân kỳ.

Trong đó, giai đoạn đầu dự kiến sẽ khai thác 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 nhằm mở kết nối trực tiếp giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức - Long Thành. Trong khi đó, 2 nhánh N1.1 và N10.1 kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với quốc lộ 51 chưa khai thác do các hạng mục trạm thu phí tại đây chưa được thi công.

Theo phương án điều chỉnh, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 được mở dải phân cách đóng chặn để tổ chức kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành. Nút giao Tân Hiệp được thiết kế dạng hoa thị, phần cầu vượt chính nằm trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành. Do đó, dòng phương tiện từ hướng Bến Lức đi Biên Hòa được tổ chức rẽ trái trực tiếp nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Phương án được nghiên cứu phù hợp với điều kiện địa hình, đồng thời tạo khả năng kết nối liên thông giữa cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Riêng hai nhánh N1.1 và N10.1 chưa được khai thác do có bố trí trạm thu phí nhưng chưa thi công. Để bảo đảm an toàn và kiểm soát dòng xe, phương án duy trì đóng chặn tại Km10+130 trên nhánh N1.1 và Km0+347 trên nhánh N10.1.

* Đồng Nai đề xuất dành 3,5 ngàn căn nhà ở xã hội cho thuê

Người dân làm thủ tục mua nhà ở xã hội tại dự án trên địa bàn phường Long Hưng. Ảnh: Hoàng Lộc

Sở Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát, đề xuất điều chỉnh được thực hiện theo Công văn số 13856/BXD-QLN ngày 28-8-2026 của Bộ Xây dựng về rà soát chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê. Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương rà soát nhu cầu, mục tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và đề xuất điều chỉnh theo hướng tăng nhà ở cho thuê, giảm nhà ở xã hội để bán.

Qua rà soát, Sở Xây dựng kiến nghị điều chỉnh chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 đã được Chính phủ giao cho địa phương.

Theo phương án được đề nghị điều chỉnh, tổng chỉ tiêu nhà ở xã hội của thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 vẫn là hơn 60 ngàn căn, trong đó nhà ở xã hội để bán là hơn 56,5 ngàn căn, nhà ở cho thuê là 3,5 ngàn căn. So với chỉ tiêu tại dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 đang hoàn thiện, phương án này giảm 500 căn nhà ở xã hội để bán và tăng 500 căn nhà ở cho thuê.

Cũng trong báo cáo của Sở Xây dựng, chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội từ nay đến năm 2030 cũng có sự thay đổi. Năm 2026 dự kiến hoàn thành 2 ngàn căn, năm 2027 là 3 ngàn căn, năm 2028 là 5 ngàn căn, năm 2029 là 10 ngàn căn và năm 2030 là hơn 40 ngàn căn.

Theo Sở Xây dựng, các chỉ tiêu kiến nghị điều chỉnh này được xây dựng trên cơ sở rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trên địa bàn và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

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