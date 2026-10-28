Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 28-10: Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên

*Nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác của cán bộ, đảng viên

Sáng 27-10, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các mặt công tác.

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, cấp ủy tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố đã đăng ký 80 nhiệm vụ trọng tâm, công trình, phần việc và 10 mô hình. Trong 80 công trình, phần việc đã đăng ký, đến nay có 39 nội dung đã hoàn thành, các nội dung còn lại đang thực hiện bảo đảm tiến độ.

Trong công tác kết nạp đảng viên mới, tính đến ngày 9-9, đã hoàn thành 100% chỉ tiêu của năm 2026; dự kiến đến cuối năm nay, Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu Thành ủy giao…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh đề nghị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chỉ thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác mà còn phải học ngoại ngữ. Nếu không nỗ lực cố gắng trong công việc và không có năng lực sẽ bị đào thải. Các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát...

*Tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Sáng 27-10, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) còn thiếu thông tin chủ trì Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin năm 2026, sơ kết giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2027 và giai đoạn 2 của chiến dịch.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng tặng Bằng khen cho các tập thể. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2026 và giai đoạn 1 Chiến dịch 500 ngày đêm, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập HCLS đạt hơn 51% chỉ tiêu của cả chiến dịch. Kết quả tìm kiếm của các đội K72, K76 tiếp tục có hiệu quả trong và ngoài nước. Đồng Nai cũng đã hoàn thành sớm việc lấy mẫu sinh phẩm và bàn giao 4.635 mẫu phẩm cho đơn vị chức năng xét nghiệm, xác định danh tính HCLS.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Bộ CHQS thành phố và Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu và thực hiện chỉ tiêu Quân khu 7 giao thêm, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS với phương châm chắc chắn, tìm đến đâu dứt điểm đến đó; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc thu thập, chắt lọc và xác minh thông tin, phục vụ công tác tìm kiếm.

*Kết nối để định hình chuỗi cung ứng điều toàn cầu

Sáng 27-10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) và Cục Xúc tiến thương mại chủ trì tổ chức Hội nghị Điều quốc tế Việt Nam lần thứ 15 năm 2026 với chủ đề "Từ nguyên liệu đến giá trị gia tăng - Kết nối chuỗi giá trị và định hình tương lai chuỗi cung ứng điều toàn cầu".

Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) Phạm Văn Công trao đổi với doanh nghiệp nước ngoài bên lề hội nghị. Ảnh: B.Nguyên

Tham dự hội nghị có 350 đại biểu thuộc các tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành hàng, chuyên gia và đông đảo doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng của ngành điều toàn cầu, được tổ chức trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại, với sự chỉ đạo của Bộ Công thương.

Hội nghị có sự tham gia của 40 diễn giả thuộc 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung thảo luận, trao đổi về các chuyên đề điều thô, điều nhân, chế biến sâu, an toàn thực phẩm, máy móc và thiết bị… Đây là dịp doanh nghiệp trong và ngoài nước ký kết hợp tác trong ngành điều.

*Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới từ ngày 5-11

UBND thành phố Đồng Nai vừa ban hành quyết định quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất đối với trường hợp trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua đấu giá; đất xây dựng công trình ngầm và phần diện tích đất có mặt nước trên địa bàn thành phố.

Từ ngày 5-11, Đồng Nai áp dụng tỷ lệ tính tiền thuê đất mới. Ảnh minh họa

Theo đó, tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất phi nông nghiệp được quy định theo khu vực: đất thuộc địa bàn các phường là 1,25%; khu vực có phạm vi thuộc cả phường và xã là 1,15%; đất thuộc địa bàn các xã là 1%. Đối với địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, tỷ lệ là 0,75%. Đất thực hiện dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc đặc biệt ưu đãi đầu tư áp dụng tỷ lệ 0,5%, không phân biệt địa bàn. Tỷ lệ tính đơn giá thuê đất một năm đối với đất nông nghiệp là 0,5%.

Đối với đất xây dựng công trình ngầm không phải phần ngầm của công trình trên mặt đất, đơn giá thuê đất bằng 30% đơn giá thuê đất trên bề mặt có cùng mục đích sử dụng. Phần diện tích đất có mặt nước áp dụng mức bằng 50% đơn giá của loại đất liền kề, giả định có cùng mục đích và thời hạn sử dụng.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 5-11-2026.

*Chấm dứt hợp đồng thi công 2 nhà thầu tại 2 dự án trọng điểm quốc gia

Theo đó, căn cứ các quy định pháp luật, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo chấm dứt Hợp đồng số 174/2023/HĐXD (ngày 15-8-2023) đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Hải Đăng (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ), thành viên liên danh nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 21, Dự án Thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Nhà thầu Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam không đáp ứng yêu cầu thi công bù tiến độ tại gói thầu xây dựng số 26, Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Cùng với đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai cũng thông báo chấm dứt Hợp đồng số 323/2023/HĐXD (ngày 19-12-2023) đối với toàn bộ phần công việc chưa thực hiện của Công ty cổ phần Xây dựng Tân Nam (bao gồm cả phần công việc của các nhà thầu phụ), nhà thầu thi công gói thầu xây dựng số 26, Dự án Thành phần 3, đường Vành đai 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai, trong quá trình thực hiện hợp đồng, 2 nhà thầu đã vi phạm nghĩa vụ về tiến độ, nhân sự, thiết bị và đã được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Đồng Nai thông báo, xử lý theo đúng trình tự, quy định hợp đồng đã ký.

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