* Chính phủ ban hành Nghị định 422 trao những cơ chế quan trọng cho Đồng Nai phát triển

Nghị định 422/2026/NĐ-CP tạo cơ sở để Đồng Nai khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị trong giai đoạn mới. Trong ảnh: Một không gian đô thị ven sông Đồng Nai. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 26-11-2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 422/2026/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách phát triển thành phố Đồng Nai (Nghị định 422).

Theo Nghị định 422, các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt được áp dụng cho thành phố Đồng Nai bao gồm 6 nhóm nội dung lớn: tổ chức bộ máy, chế độ công vụ; quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự an toàn đô thị; phát triển kinh tế; phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, giáo dục, đào tạo, y tế và an sinh xã hội; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn lực phát triển đô thị đặc biệt.

Nghị định 422 cũng xác định thành phố Đồng Nai là địa phương trong vùng đô thị đặc biệt với Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố tham gia liên kết, phát triển vùng đô thị đặc biệt cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác trong vùng đô thị đặc biệt; thực hiện các cơ chế, chính sách áp dụng đối với địa phương trong vùng đô thị đặc biệt theo quy định tại Mục 7 Chương II của Luật Phát triển đô thị.

Quy định này tạo cơ sở pháp lý cho việc tăng cường phối hợp giữa Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong vùng, hướng đến khai thác lợi thế liên kết, hỗ trợ phát triển đô thị và kinh tế khu vực.

Cùng với việc phân quyền, nghị định nhấn mạnh trách nhiệm của chính quyền thành phố trong tổ chức thực hiện. HĐND thành phố có trách nhiệm giám sát việc thi hành Luật Phát triển đô thị, các văn bản thi hành Luật Phát triển đô thị và nghị định này; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định...

* Xây dựng tổ chức Hội Chữ thập đỏ Đồng Nai vững mạnh, lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: Văn Truyên

Ngày 26-11, tại phường Trấn Biên, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam (23-11-1946 - 23-11-2026), 50 năm Ngày thành lập Hội CTĐ thành phố Đồng Nai (1976-2026), tuyên dương “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” vừa qua, hội CTĐ các cấp thành phố đã vào cuộc đầy trách nhiệm, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc giàu tính nhân văn. Những kết quả cụ thể, thiết thực này góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa sâu rộng phong trào “Người tốt, việc thiện” tại Đồng Nai.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng đề nghị: Các cấp hội CTĐ thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động; bứt phá trong công tác chuyển đổi số và minh bạch hóa nguồn lực. Hội CTĐ cần chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại để số hóa toàn diện hệ thống địa chỉ nhân đạo tại cơ sở. Công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực phải được hội CTĐ các cấp thành phố thực hiện công khai, minh bạch, xem đây là yếu tố cốt lõi để giữ vững niềm tin của xã hội và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành.

Xây dựng tổ chức hội CTĐ vững mạnh và lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp; gắn kết chặt chẽ các phong trào nhân đạo với đợt thi đua đặc biệt của thành phố. Cụ thể hóa các cuộc vận động như: “Tết Nhân ái”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” “Hiến máu tình nguyện” thành những công trình, phần việc thiết thực chào mừng đợt thi đua 500 ngày đêm. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, kỷ cương và lòng nhân ái trong mọi tầng lớp nhân dân…

* 118 dự án FDI tăng vốn đầu tư

Đồng Nai là một trong những địa phương đi đầu trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Trong ảnh: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất tại Công ty cổ phần Công nghiệp chính xác Việt Nam (Đài Loan) tại Khu công nghiệp Hố Nai, phường Hố Nai.

Từ đầu năm 2026 đến ngày 23-11, Đồng Nai thu hút hơn 2,5 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 84,5% kế hoạch năm (3 tỷ USD). Trong đó, thành phố có 118 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 1,4 tỷ USD.

Các dự án FDI mới chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất chất bán dẫn, linh kiện điện, điện tử; cơ khí chế tạo; dệt và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn. Các dự án đáp ứng tiêu chí công nghệ tiên tiến, phù hợp với định hướng thu hút đầu tư của thành phố, hạn chế ngành nghề gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng lao động. Lũy kế đến nay, Đồng Nai có hơn 2,3 ngàn dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 47,4 tỷ USD, đến từ 51 quốc gia và vùng lãnh thổ. Kết quả này cho thấy sức hút của môi trường đầu tư Đồng Nai; đồng thời phản ánh định hướng ưu tiên các dự án công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng cao.

* Hơn 300 căn nhà ở xã hội gần Sân bay Long Thành sẽ cất nóc trong tháng 12-2026

Mô hình thiết kế Dự án Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước. Ảnh: ĐVCC

Thông tin từ Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SIB Việt Nam, Dự án Khu nhà ở xã hội An Phước tại xã An Phước đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công. Đây là một trong số dự án nhà ở xã hội nằm trong khu vực phụ cận Sân bay Long Thành.

Trong đó, tòa chung cư CC-01 gồm 339 căn hộ đang thi công đến sàn tầng 7, dự kiến cất nóc trước ngày 25-12-2026 và bàn giao căn hộ vào tháng 6-2027; tòa chung cư CC-02 với 810 căn hộ đang triển khai phần móng, dự kiến bàn giao vào tháng 12-2027.

Dự án nêu trên có quy mô 7,3ha, gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội với hơn 1,1 ngàn căn hộ và 1 tòa chung cư thương mại. Ngoài ra còn có các công trình hạ tầng, tiện ích như trường mầm non, trạm y tế.

Các căn hộ nhà ở xã hội có diện tích từ 31,5-70m², thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, hướng đến nhu cầu của công nhân, người lao động và các đối tượng chính sách. Người mua nhà được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi theo quy định của Nhà nước. Chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục để mở bán.

* Một công ty ở Đồng Nai chi 42 tỷ đồng thưởng Tết 2027 cho công nhân lao động

Lãnh đạo Công ty cổ phần Đồng Phú Cường trao khen thưởng cho các cá nhân, tập thể hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất tháng 10. Ảnh: CĐCC

Ngày 26-11, đại diện Công ty cổ phần Đồng Phú Cường (xã Thống Nhất, thành phố Đồng Nai) cho biết: Công ty vừa công bố kế hoạch chi tiền thưởng, phát quà dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 tới toàn thể đoàn viên, người lao động.

Theo đó, thưởng tháng lương thứ 13 (mức thưởng là 1,3 lần lương sản phẩm bình quân). Mức thưởng bình quân Tết năm 2027 cao hơn năm 2026 là 11% (từ hơn 14,1 triệu đồng/người năm 2026 lên hơn 15,6 triệu đồng/người năm 2027). Tổng số tiền thưởng Tết tháng 13 là 42 tỷ đồng.

Ngoài ra, còn các khoản chi vào dịp Tết gồm: thưởng đạt loại A; thưởng 1 phần quà Tết; thưởng lao động tiên tiến; chi hỗ trợ tiền du lịch; chi thưởng tiền liên hoan tất niên; thưởng tham gia làm việc, có mặt đúng giờ ngày khai xuân đầu năm mới 2027; thưởng tích cực làm việc trong tuần đầu năm mới 2027. Dự kiến quà Tết sẽ được phát vào ngày 16-1-2027 và công ty sẽ chi các khoản lương tháng 13 năm 2026 qua thẻ ATM trước ngày 30-1-2027.

Công ty cổ phần Đồng Phú Cường chuyên ngành nghề sản xuất may mặc, hiện có hơn 2,7 ngàn người lao động. Hiện, công ty cũng đang tuyển dụng lao động số lượng lớn để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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