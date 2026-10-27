Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 27-10: Chuẩn bị chu đáo cho chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026

*Đồng Nai trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Sáng 26-10, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy Đồng Nai đã tổ chức Lễ trao giải cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Trao giải nhất cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026. Ảnh: Phương Hằng

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cuộc thi cho tác giả và nhóm tác giả: Nguyễn Văn Thủy, Công an phường Bình Phước và 2 nhóm tác giả: Lê Thị Hiền Vương, Nguyễn Thị Tốt, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thanh Lâm; Thanh Nhàn, Tường Lam, Tuyết Kha, Lê Nguyên thuộc đơn vị Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai. Đồng thời trao 5 giải nhì, 8 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các tác giả và nhóm tác giả.

Ban tổ chức cuộc thi còn trao giải tác giả trẻ tuổi nhất cho em Lê Hoàng Thụy Phúc, sinh năm 2009, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Ngô Sĩ Liên, phường Trảng Bom; trao giải tác giả lớn tuổi nhất cho ông Vũ Minh Khởi, sinh năm 1943, Hội Cựu chiến binh phường Long Khánh.

Ban tổ chức cũng đã khen thưởng 10 tập thể xuất sắc có kết quả phát động triển khai tốt cuộc thi và có nhiều giải thưởng năm 2026, gồm: Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Đảng ủy Quân sự thành phố, Trường Chính trị thành phố, Đảng ủy phường Đồng Xoài, Đảng ủy phường Bình Phước, Đảng ủy xã Tân Lợi, Đảng ủy phường Trảng Bom, Đảng ủy phường Long Khánh, Hội Cựu chiến binh thành phố Đồng Nai và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Đồng Nai.

*Chuẩn bị chu đáo cho chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026

Chiều 26-10, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Võ Hoàng Khai chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị, công tác tổ chức chương trình DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Võ Hoàng Khai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Quân

DIGIFEST Đồng Nai 2026 sẽ diễn ra từ ngày 30-10 đến 1-11 tại Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thành phố Đồng Nai (phường Tân Triều) với chủ đề “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo: Từ chủ trương đến thực chất - Kiến tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố Đồng Nai”.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra tọa đàm chiến lược và định vị thành phố Đồng Nai trong kiến tạo các trụ cột phát triển tương lai; diễn đàn cấp cao về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và các hội thảo chuyên đề về phát triển đô thị thông minh tại Đồng Nai, hệ sinh thái thông minh kết nối hạ tầng và các dịch vụ gia tăng trong chuỗi giá trị logistics, cảng hàng không, cảng biển; chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu điểm đến, gắn với phát triển văn hóa, du lịch bền vững tại Đồng Nai.

Song hành cùng các diễn đàn và hội thảo chuyên sâu, triển lãm công nghệ, chuyển đổi số và sản phẩm OCOP địa phương là điểm nhấn trải nghiệm của DIGIFEST Đồng Nai 2026. Triển lãm dự kiến có hơn 200 gian hàng với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp đến từ 5 quốc gia, với khoảng 5 ngàn lượt khách tham quan.

*Đoàn công tác Bộ Y tế kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại Đồng Nai

Ngày 26-10, đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Y tế do bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) làm trưởng đoàn, bắt đầu 5 ngày làm việc tại Đồng Nai nhằm kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BHYT của thành phố.

Bà Vũ Nữ Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế), trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc với Sở Y tế. Ảnh: Thu Hảo

Theo đó, các đơn vị được kiểm tra gồm: Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội thành phố, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh và Bệnh viện Thuận Mỹ ITO Đồng Nai. Thời kỳ kiểm tra từ ngày 1-1-2025 đến thời điểm kiểm tra; trường hợp cần thiết, đoàn có thể xem xét hồ sơ, tài liệu phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này để làm rõ các nội dung liên quan.

Nội dung kiểm tra nhằm đánh giá tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về BHYT; làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đồng thời xem xét công tác phối hợp giữa ngành y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ sở khám, chữa bệnh trong bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

*Triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp

Sáng 26-10, Công an thành phố Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình “Phường an toàn giao thông” tại 2 phường Trấn Biên và Tam Hiệp, nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT), phòng ngừa vi phạm và kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn.

Đại tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông và Đại tá Trần Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng đại diện các đơn vị liên quan trao quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp. Ảnh: Lê Duy

Theo kế hoạch của Cục CSGT, mô hình được triển khai trên cơ sở thống nhất với Công an thành phố Đồng Nai và cấp ủy, chính quyền 2 phường Trấn Biên, Tam Hiệp. Trong đó, xác định việc kéo giảm số người chết, người bị thương do TNGT là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn ngay từ cơ sở.

Dịp này, Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai mô hình “Phường an toàn giao thông” tại Trấn Biên và Tam Hiệp được thành lập. Ban Chỉ đạo sẽ tập trung phối hợp rà soát, kiến nghị khắc phục những bất cập về hạ tầng, các điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT; xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm.

*Phát hiện hàng chục người nước ngoài làm việc trái phép tại Đồng Nai

Ngày 25-10, Công an thành phố Đồng Nai thông tin về việc phát hiện một nhóm người nước ngoài làm việc trong một doanh nghiệp tại Khu công nghiệp (KCN) Đồng Xoài III, phường Bình Phước.

Nhóm người nước ngoài làm việc trái phép được phát hiện tại một doanh nghiệp ở Khu công nghiệp Đồng Xoài III. Ảnh: CATP

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra đột xuất một doanh nghiệp trong KCN Đồng Xoài III, phường Bình Phước, phát hiện có 91 người nước ngoài làm việc trong doanh nghiệp này trên 3 tháng nhưng không có giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Doanh nghiệp cũng có hành vi sử dụng lao động nước ngoài không đủ điều kiện pháp lý theo quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập hồ sơ vi phạm hành chính để xử lý doanh nghiệp và các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Trước vụ việc trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo các doanh nghiệp phải chủ động rà soát hồ sơ pháp lý của toàn bộ lao động nước ngoài; chỉ bố trí làm việc khi người lao động đã được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép theo quy định.

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