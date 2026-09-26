Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 26-9: HĐND thành phố Đồng Nai thông qua 14 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

* HĐND thành phố Đồng Nai thông qua 14 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề)

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Hồ Thảo

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND thành phố Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra vào ngày 25-9.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố đã xem xét các tờ trình, báo cáo thẩm tra, thảo luận và thông qua 14 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực quan trọng, nhất là đầu tư công, phát triển kết cấu hạ tầng, quản lý đất đai, phát triển nhà ở, phân bổ và sử dụng nguồn vốn, chính sách xã hội và các nội dung phục vụ công tác điều hành, quản lý, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Tôn Ngọc Hạnh nhấn mạnh: Kỳ họp diễn ra trong thời điểm thành phố đặt ra yêu cầu cao và cấp thiết nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ các dự án, khơi thông nguồn lực và tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai công việc.

Chủ tịch HĐND thành phố biểu dương các ban của HĐND thành phố, các sở, ngành thuộc UBND thành phố và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị, thẩm tra, trao đổi, hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các ban, đại biểu HĐND thành phố và cơ quan chuyên trách tiếp tục đồng hành với các cơ quan thuộc UBND thành phố ngay từ đầu quá trình xây dựng, rà soát dự thảo nghị quyết và các chính sách liên quan. Đây là những vấn đề mới, khó, cần sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan để bảo đảm khi các văn bản của Trung ương có hiệu lực, thành phố có thể triển khai kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nghẽn, chậm trễ trong tổ chức thực hiện.

* Đồng Nai đã chuẩn bị và triển khai tốt nhiều nội dung cho năm học 2026-2027

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Công Nghĩa

Ngày 25-9, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND thành phố Đồng Nai về tình hình đầu năm học và công tác triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá, Sở GDĐT thành phố Đồng Nai đã có sự chủ động, trách nhiệm trong công tác tham mưu với Thành ủy và UBND thành phố về các chủ trương lớn của ngành. Nổi bật là việc sắp xếp lại các cơ sở giáo dục công lập bám sát chỉ đạo của Trung ương và Bộ GDĐT. Đặc biệt, Thứ trưởng Nguyễn Thị Quyên Thanh đánh giá rất cao việc Sở GDĐT đang tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố xây dựng nghị quyết đặc thù hỗ trợ giáo viên mầm non được mua nhà ở xã hội, đồng thời có phương án đúng hướng khi lên kế hoạch tập huấn mô hình quản trị mới cho cán bộ lãnh đạo trường học và cán bộ phụ trách giáo dục tại các xã, phường.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, Thứ trưởng yêu cầu Sở GDĐT bám sát, đánh giá thực chất hoạt động của các cơ sở giáo dục sau sắp xếp; sử dụng nguồn lực hợp lý để đảm bảo điều kiện học tập và quyền lợi của giáo viên. Đặc biệt, chú trọng công tác quản trị, phân công trách nhiệm rõ ràng giữa hiệu trưởng và phó hiệu trưởng ở các phân hiệu, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, nhất là ở những cơ sở giáo dục công lập sau sắp xếp có quy mô số lượng học sinh lớn. Về biên chế, khẩn trương rà soát đội ngũ đến từng cấp học, môn học, địa bàn; trước mắt cần tuyển dụng đủ số lượng biên chế đã được giao.

Thứ trưởng Bộ GDĐT đề nghị thành phố Đồng Nai nghiên cứu thêm cơ chế, chính sách hỗ trợ cơ sở giáo dục và giáo viên mầm non ngoài công lập để huy động tốt trẻ ra lớp. Ngành GDĐT cần tập trung hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi, nhất là tại các khu công nghiệp. Cùng với đó, quan tâm sát sao an toàn trường học và dinh dưỡng học đường; phối hợp chặt chẽ với ngành y tế, chính quyền địa phương giám sát nghiêm ngặt quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm.

* Tiếp tục chủ động ứng phó với các nguy cơ thiên tai

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, sạt lở và các nguy cơ thiên tai xảy ra trên địa bàn. Ảnh: Phạm Tùng

Ngày 25-9, UBND thành phố Đồng Nai đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập úng, sạt lở và các nguy cơ thiên tai trên địa bàn.

Theo UBND thành phố, thời gian qua, trên địa bàn thành phố xảy ra một số đợt mưa lớn, gây ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường, khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Để chủ động phòng ngừa, ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, xác định các khu vực có nguy cơ cao. Khẩn trương tổ chức kiểm tra thực tế, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, ngập sâu, ngập nhanh; sạt lở đất, bờ sông, suối, kênh, rạch; sụt lún, hư hỏng cầu, cống, đường giao thông; khu vực ven sông, suối, hạ du hồ chứa và các khu dân cư, công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng khi tiếp tục xảy ra mưa lớn. Đặc biệt lưu ý các vị trí đã từng xảy ra ngập, sạt lở, sụt lún, hư hỏng công trình và các điểm phát sinh sự cố trong đợt mưa các ngày 22 và 23-9.

Lập danh sách cụ thể các điểm có nguy cơ cao, xác định vị trí, hiện trạng, mức độ nguy hiểm, số hộ dân, số người có khả năng bị ảnh hưởng, biện pháp xử lý và nhu cầu hỗ trợ gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố.

* 10 trường hợp cuối cùng tại phường Long Thành đồng thuận bàn giao mặt bằng Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành

Lãnh đạo phường Long Thành gặp gỡ, tuyên truyền, vận động các hộ dân ngày 24-9. Ảnh: ĐPCC

Ngày 25-9, theo UBND phường Long Thành, thành phố Đồng Nai, qua công tác tuyên truyền, vận động, 10 trường hợp cuối cùng trong khu vực Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành thuộc tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua phường Long Thành đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trước đó, vào chiều 24-9, lãnh đạo phường Long Thành tiếp tục có buổi gặp gỡ, vận động đối với các hộ dân này. Tại buổi làm việc, với tinh thần kiên trì, lắng nghe và đặt quyền lợi chính đáng của nhân dân lên hàng đầu, Tổ vận động bàn giao mặt bằng của phường Long Thành giải thích rõ các quy định, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đồng thời giải đáp thắc mắc của từng hộ gia đình. Sau khi được vận động, giải thích thấu đáo, các hộ dân đã đồng thuận, nhất trí ký biên bản nhận tiền đền bù, hỗ trợ và cam kết bàn giao mặt bằng.

Dự án Mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành qua địa bàn phường Long Thành có quy mô bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1,7ha với 138 trường hợp và 169 thửa đất bị ảnh hưởng.

* Mở bán 174 căn nhà ở xã hội tại phường Bảo Vinh

Khu chung cư CC1 - Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh. Ảnh: Hoàng Lộc

Ngày 25-9, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và xây dựng Thành Thắng tổ chức Lễ công bố mở bán và tham quan nhà mẫu Chung cư CC1 - Dự án Khu nhà ở xã hội phường Bảo Vinh, thành phố Đồng Nai.

Tại sự kiện, chủ đầu tư công bố mở bán 174 căn hộ Chung cư CC1, với giá bán hơn 14,7 triệu đồng/m² đối với các căn hộ tầng lầu. Bên cạnh đó, dự án triển khai 54 căn hộ tầng trệt để cho thuê, giá thuê hơn 77 ngàn đồng/m²/tháng.

Đối với dự án này, khách hàng mua căn hộ có thể tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội với mức vay tối đa 70% giá trị căn hộ, lãi suất hiện tại 5,4%/năm, thời hạn vay tối đa 25 năm. Chính sách ưu đãi vay vốn sẽ góp phần giảm áp lực tài chính, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người có thu nhập phù hợp với điều kiện mua nhà ở xã hội.

Đây là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại phường Bảo Vinh, quy mô hơn 1 ngàn căn hộ. Việc tiếp tục bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội tại khu vực sẽ góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở xã hội trên địa bàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu an cư của người dân, đặc biệt công nhân lao động ở các khu công nghiệp liền kề.

Tin tức nổi bật trên Báo Đồng Nai hôm nay 26-9-2026: