*Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Ngày 25-11, các đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai đã có các buổi tiếp xúc với cử tri một số xã, phường trên địa bàn thành phố sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại biểu Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai trao đổi với cử tri. Ảnh: Công Nghĩa

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Bùi Xuân Thống, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Đại tá Nguyễn Tấn Linh, Phó Tư lệnh Quân khu 7; Nguyễn Công Long, đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đã tiếp xúc cử tri phường Nhơn Trạch và xã Phước An.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 6 gồm các đại biểu: Điểu Huỳnh Sang, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đồng Nai; Trương Thị Diệu Thúy, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Phạm Văn Trinh, Thành ủy viên, đại biểu Quốc hội khóa XVI, đã có buổi tiếp xúc với cử tri 2 xã Bom Bo và Đak Nhau.

Tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 5 gồm các đại biểu: Nguyễn Quốc Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên là đại biểu hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Văn Thúy Anh, chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Bù Gia Mập, Đăk Ơ, Phú Nghĩa và Đa Kia.

Tại các hội nghị tiếp xúc, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương đã trao đổi, thông tin làm rõ những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương và thành phố. Các đại biểu Quốc hội cũng ghi nhận và trao đổi cụ thể từng ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh và sẽ tổng hợp để chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

*Triển khai thi công ngay tại các khu vực mặt bằng dự án đã được bàn giao

Ngày 25-11, đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư thành phố Đồng Nai (Ban chỉ đạo) đã chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban chỉ đạo.

Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Phạm Tùng

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Võ Tấn Đức nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các công trình, dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và thực hiện các mục tiêu phát triển của thành phố. Trong bối cảnh thành phố đang tập trung triển khai nhiều công trình, dự án, các công trình trọng điểm của quốc gia cũng như các công trình giao thông kết nối liên vùng, các khu công nghiệp, khu đô thị, các dự án phát triển hạ tầng chiến lược, yêu cầu đặt ra đối với công tác giải phóng mặt bằng ngày càng lớn, tiến độ ngày càng khẩn trương.

Thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc còn lớn, đồng chí Võ Tấn Đức đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo, các đơn vị liên quan tập trung cao nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Với những dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ, phải chỉ rõ cơ quan, đơn vị và người chịu trách nhiệm. Đồng thời, nhận diện và đề xuất các giải pháp xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc. Xác định rõ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp nào, cơ quan nào chủ trì và thời gian xử lý hoàn thành.

Đồng chí Võ Tấn Đức cũng yêu cầu quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phải bảo đảm tốt nơi ở mới cho người dân. Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương rà soát lại từng khu đất, xác định nhu cầu về bố trí tái định cư và đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư. Cùng với đó, các đơn vị chủ đầu tư phải thống nhất với các địa phương về ngày nhận bàn giao mặt bằng tại các dự án. Bố trí ngay đơn vị thi công đối với các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, đủ điều kiện triển khai thi công.

*Đẩy nhanh tiến độ chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ

Sáng 25-11, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên địa bàn thành phố.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Hồ Thảo

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chưa hoàn thành chỉnh lý khẩn trương tập trung nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Về công tác số hóa, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai song song với công tác chỉnh lý tài liệu. Các đơn vị cần khẩn trương rà soát, đánh giá, lựa chọn tài liệu số hóa, xác định khối lượng thực hiện ngay sau khi hoàn thành chỉnh lý; đồng thời hoàn thiện các thủ tục liên quan, đẩy nhanh tiến độ số hóa.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Nội vụ tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện theo kế hoạch; duy trì chế độ báo cáo tiến độ hằng tuần vào chiều thứ Sáu để UBND thành phố kịp thời nắm bắt tình hình, chỉ đạo xử lý khó khăn, vướng mắc. Văn phòng UBND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, chỉ đạo; tổng hợp những vấn đề phát sinh, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, thời gian thực hiện trong năm 2026 không còn nhiều, trong khi khối lượng công việc chưa hoàn thành vẫn còn lớn. Do đó, các đơn vị cần nâng cao trách nhiệm, tập trung nguồn lực, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các phần việc theo kế hoạch; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để được xem xét, giải quyết.

*Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai thu hút hơn 4.000 vận động viên

Sáng 25-11, tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai (phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai) đã diễn ra họp báo trước thềm Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Huy Anh

Chủ trì buổi họp báo có: ông Nông Thanh Tuấn, Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Trưởng ban Tổ chức giải; ông Trần Nam Đông, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức giải và ông Nguyễn Khắc Vĩnh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai, Phó Trưởng ban Tổ chức giải.

Theo Ban tổ chức, Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group lần thứ III năm 2026 do Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tổ chức. Nhà tài trợ chính của giải là Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tươi và 37 nhà tài trợ đồng hành.

Giải sẽ diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11-2026 tại Quảng trường phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai. Giải tổ chức 5 cự ly thi đấu, gồm: 42km, 21km, 10km, 5km và 2km dành cho thiếu nhi (Kids), thu hút hơn 4.000 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế tham gia. Giải hướng đến nhiều đối tượng, từ VĐV có kinh nghiệm đến người yêu thích chạy bộ, các gia đình và trẻ em.

Bên cạnh các nội dung thi đấu chính thức, giải còn có những điểm nhấn đáng chú ý, gồm: tổ chức cự ly 2km Kids nhằm tạo sân chơi thể thao cho thiếu nhi; trao giải theo nhóm tuổi ở 2 cự ly 21km và 42km; trao giải câu lạc bộ có đông thành viên đăng ký nhất; ứng dụng hệ thống chip timing (chíp tính giờ) để ghi nhận thành tích VĐV; tổ chức các hoạt động đồng hành, giao lưu và văn nghệ phục vụ VĐV, người dân.

*Đầu tư, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh thành bệnh viện hạng I vào năm 2027

Ngày 25-11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (phường Bình Lộc) tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật năm 2026 với sự tham gia của Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cùng đông đảo các chuyên gia đầu ngành đến từ Thành phố Hồ Chí Minh.

Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên tặng hoa chúc mừng bệnh viện. Ảnh: Hạnh Dung

Đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã và đang đạt được, Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên cho biết, lãnh đạo sở mong muốn Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh không chỉ là nơi tiếp nhận và điều trị người bệnh mà còn từng bước trở thành cơ sở y tế có năng lực đào tạo thực hành, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kỹ thuật hiệu quả. Theo định hướng của ngành y tế Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh sẽ được đầu tư, nâng cấp để trở thành bệnh viện hạng I trong năm 2027, sau Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất.

Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Sở Y tế đề nghị bệnh viện tập trung đưa nghiên cứu khoa học trở thành một phần trong hoạt động chuyên môn thường xuyên của bệnh viện. Lấy chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh làm thước đo hiệu quả nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, các trường đại học y dược và các chuyên gia đầu ngành. Gắn nghiên cứu khoa học với chuyển đổi số và quản trị bệnh viện hiện đại. Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế có năng lực chuyên môn, tư duy khoa học và tinh thần đổi mới sáng tạo.

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