Điểm tin '5 phút biết hết' sáng 26-10: Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 4 do bệnh dại

*Đồng Nai tìm kiếm, quy tập được 142 bộ hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước

Thông tin sáng 25-10, đến nay 2 đội tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai đã tìm kiếm và cất bốc được 142 bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) ở trong và ngoài nước.

Đội K72 tìm và lấy mẫu sinh phẩm trong quá trình quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia. Ảnh: ĐVCC

Cụ thể: Ngày 24-10, các lực lượng của Đội K72 tìm kiếm và đã tìm thấy 2 bộ HCLS trên hướng Kratie; các hướng còn lại tìm nhưng không thấy. Lũy kế từ ngày 4-9 (ngày bắt đầu xuất quân đi làm nhiệm vụ tại Campuchia), Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập tổng cộng 69 bộ HCLS (trong đó 63 bộ hướng Kratie; 6 bộ hướng Kampong Thom).

Ở trong nước, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập được 2 bộ HCLS tại khu vực Sân bay Lộc Ninh, thuộc khu phố 2, phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai. Lũy kế theo 2 kế hoạch của Bộ CHQS thành phố Đồng Nai từ ngày 22-8 đến 24-10, Đội K76 đã tìm kiếm và quy tập tổng cộng 73 bộ HCLS.

*Sở Y tế công bố danh sách 5 cơ sở y tế khám sức khỏe miễn phí cho người dân

Nhằm thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch số 116/KH-UBND của UBND thành phố về việc khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân năm 2026, Sở Y tế vừa thông báo về danh sách các cơ sở y tế tham gia đợt cao điểm tăng tốc khám sức khỏe miễn phí toàn dân trên địa bàn.

Người dân được khám sức khỏe miễn phí tại Trung tâm Y tế khu vực Vĩnh Cửu. Ảnh: Trị An

Cụ thể các điểm khám bao gồm:

Phòng khám Đa khoa Hạnh Phúc: Địa chỉ tại 158-160 đường Đồng Khởi, khu phố 6, phường Tam Hiệp. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên theo danh sách của phường Tam Hiệp.

Phòng khám Đa khoa Dân Y: Địa chỉ tại 1/C2 quốc lộ 51, khu phố 5, phường Long Hưng. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hòa: Địa chỉ tại A18+19 đường Vũ Hồng Phô, khu phố 5, phường Trấn Biên. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Phòng khám Đa khoa Dân Y Biên Hòa - Chi nhánh Trảng Dài: Địa chỉ tại 27 đường Trần Văn Xã, khu phố 5, phường Trảng Dài. Phục vụ khám sức khỏe cho người từ 18 tuổi trở lên.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh: Địa chỉ tại 911 đường 21/4, phường Bình Lộc. Phục vụ khám sức khỏe người cao tuổi trên 60 tuổi.

*Lập đường dây nóng để xử lý sự cố liên quan đến UAV tại Sân bay Long Thành

Theo Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của phường Long Thành, thành phố Đồng Nai lập đường dây nóng, thường trực xử lý các sự cố liên quan đến thiết bị bay không người lái (UAV) khi Sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp cơ quan chức năng phường Long Thành lập đường dây thường trực xử lý sự cố liên quan UAV tại Sân bay Long Thành. Ảnh tư liệu

Cụ thể, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ phối hợp với UBND phường, Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành lập đường dây thường trực 24/24h để kịp thời xử lý ngay khi phát sinh các sự cố liên quan đến UAV.

Theo đó, UBND phường Long Thành sẽ chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành, Cảng vụ Hàng không miền Nam và Cảng hàng không quốc tế Long Thành thiết lập đầu mối, số điện thoại trực 24/24h để thông tin ngay khi phát hiện UAV hoạt động trong khu vực. Đồng thời, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường Long Thành và cơ quan có thẩm quyền rà soát, nắm tình hình hoạt động UAV trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ.

*Đồng Nai quyết liệt xử lý vi phạm tại Dự án Đồng Nai Waterfront, thực hiện nghiêm kết luận thanh tra

UBND thành phố Đồng Nai vừa giao các cơ quan chuyên môn rà soát, làm rõ những tồn tại, vi phạm tại Dự án Đồng Nai Waterfront (Đồng Nai Waterfront City) ở phường Long Hưng. Đồng thời, yêu cầu các cơ quan chuyên môn đề xuất biện pháp khắc phục, xử lý theo quy định, thực hiện Kết luận thanh tra số 651 ngày 10-9-2026 của Thanh tra Chính phủ.

Dự án Đồng Nai Waterfront do Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai làm chủ đầu tư. Ảnh minh họa

Kết luận của Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra 3 tồn tại, vi phạm tại dự án. Cụ thể, năm 2025, dự án được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, làm tăng gần 10,4 ngàn m² đất khu ở nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 6-2026), chưa xác định và thu tiền sử dụng đất bổ sung theo quy định. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã ký hợp đồng bán sản phẩm trước thời điểm công khai thông tin về bất động sản. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai chưa ghi thời hạn sử dụng đất.

Ngày 23-9-2026, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3451, yêu cầu UBND các địa phương rà soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật; xác định rõ thời điểm, chủ thể, tính chất, mức độ vi phạm và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan; xử lý vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục theo quy định.

*Đồng Nai ghi nhận ca tử vong thứ 4 do bệnh dại

Chiều 25-10, theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai, trên địa bàn thành phố mới ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong do bệnh dại từ đầu năm 2026 đến nay lên 4 trường hợp.

Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó là một trong những biện pháp để kiểm soát dịch bệnh dại trên địa bàn. Ảnh: Hạnh Dung

Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, trường hợp tử vong là anh Đ.G., 27 tuổi, dân tộc Xtiêng, làm rẫy, ở thôn Bình Hà, xã Đa Kia.

Theo điều tra dịch tễ, khoảng 2 tháng trước, trong lúc làm rẫy tại thôn Bình Giai, xã Đa Kia, anh G. phát hiện một con chó hoang cắn chết 4 con chó nuôi của gia đình. Khi tiến hành bẫy con chó hoang này, anh đã bị nó cắn vào ngón tay. Tuy nhiên, anh G. không thực hiện xử lý vết thương ban đầu, không đến cơ sở y tế để tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đến giữa tháng 10-2026, anh G. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn và khó nuốt. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại thể hung dữ.

Đáng lưu ý, quá trình truy vết, cơ quan y tế ghi nhận thêm một trường hợp khác bị chính con chó hoang nêu trên cắn là bé Đ.Y., 6 tuổi, ở thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa. Cháu bé bị cắn vào vùng ngực cùng ngày với bệnh nhân Đ.G. nhưng chưa được tiêm phòng vaccine hay huyết thanh kháng dại. Chính quyền địa phương cùng cán bộ y tế đang khẩn trương tiếp cận gia đình để vận động đưa cháu Đ.Y. cùng người nhà bệnh nhân đi tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh kịp thời.

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